Vodafone: Nέα υποθαλάσσια διασύνδεση Κρήτης- Αθήνας μέσω Μήλου

Η Vodafone Carrier Services προχωρά στην κατασκευή ενός ακόμα υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών υψηλής χωρητικότητας στην Ελλάδα. Το νέο καλώδιο θα συνδέει την Κρήτη με την ηπειρωτική χώρα βελτιώνοντας την πρόσβαση σε κρίσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες.

Οι εργασίες για το νέο υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η θαλάσσια έρευνα. Το συνολικό σύστημα θα περιλαμβάνει δύο θαλάσσια τμήματα μήκους 129 και 163 χιλιομέτρων, καθώς και χερσαίες συνδέσεις μέσω του νησιού της Μήλου και των σημείων προσαιγιαλώσεων σε Κρήτη και Αττική.

Το νέο καλώδιο θα έχει συνολικό μήκος περίπου 340 χιλιομέτρων και θα συνδέει κέντρα δεδομένων στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Αθήνα, με ικανότητα να μεταδίδει έως και 180 terabits δεδομένων ανά δευτερόλεπτο – ισοδύναμο με περίπου 25 εκατομμύρια χρήστες που παρακολουθούν ταυτόχρονα βίντεο σε ανάλυση 4K.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν τη διασύνδεση της νέας υποδομής με το καλωδιακό σύστημα 2Africa, το οποίο έχει ήδη συνδεθεί στον σταθμό προσαιγιάλωσης της Vodafone στο Τυμπάκι της Κρήτης και, με την ολοκλήρωσή του, θα έχει τη δυνατότητα να συνδέει 33 χώρες σε όλη την Αφρική, την Ευρώπη και την Ασία.

Υπενθυμίζεται ότι η Vodafone Ελλάδας λειτουργεί ήδη ένα εκτεταμένο υποθαλάσσιο και επίγειο δίκτυο υποδομών οπτικής ίνας στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος, που συνδέει την Αττική με τις Κυκλάδες (Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Σαντορίνη), τα Δωδεκάνησα (Κω και Ρόδο) και την Κρήτη, καθώς και την Κέρκυρα με την ηπειρωτική Ελλάδα.