Τουρκία: Ταξιδεύουν στην Αλεξανδρούπολη για να αγοράσουν τρόφιμα – Αποκλειστικές εκδρομές μόνο για βοδινό κιμά
Τα δρομολόγια λεωφορείων από την Τουρκία προς την Αλεξανδρούπολη έχουν αυξηθεί και πραγματοποιούνται έως και δύο φορές την εβδομάδα, ακόμη και αποκλειστικά για την αγορά βοδινού κιμά.
Σε οργανωμένα ταξίδια με λεωφορεία προς την Ελλάδα, κυρίως στην Αλεξανδρούπολη, που πραγματοποιούν τούρκοι καταναλωτές για αγορές βασικών ειδών διατροφής, γεμίζοντας σακούλες και βαλίτσες πριν επιστρέψουν στη χώρα τους, αναφέρεται ρεπορτάζ (την 31η Ιανουαρίου) της τουρκικής εφημερίδας Sozcu (στη φωτογραφία από την τουρκική εφημερίδα, επάνω, σακούλες με ψώνια από την Ελλάδα στον χώρο των αποσκευών).
Το φαινόμενο, που καταγραφόταν ήδη τους προηγούμενους μήνες, φαίνεται πλέον να παγιώνεται, καθώς τα δρομολόγια λεωφορείων έχουν αυξηθεί και πραγματοποιούνται έως και δύο φορές την εβδομάδα, ακόμη και αποκλειστικά για την αγορά βοδινού κιμά.
Καλάθι προϊόντων το οποίο στην Τουρκία θα κόστιζε 2.792 τουρκικές λίρες, στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 1.709 λίρες
Κύριος προορισμός παραμένει φυσικά η Αλεξανδρούπολη, όπου οι τιμές των τροφίμων είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με την Τουρκία.
Στο ίδιο ρεπορτάζ περιγράφεται και η εμπειρία ανταποκρίτριας της εφημερίδας, η οποία συμμετείχε σε μία από τις οργανωμένες εκδρομές και προχώρησε σε αγορές τροφίμων όπως κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα και ζυμαρικά.
Οπως σημειώνει, το ίδιο καλάθι προϊόντων το οποίο στην Τουρκία θα κόστιζε 2.792 τουρκικές λίρες (περίπου 54 ευρώ) στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 1.709 λίρες (περίπου 33 ευρώ), αναδεικνύοντας τη σημαντική διαφορά στις τιμές βασικών αγαθών.
Αντιστροφή της εικόνας
Καταναλωτές επισημαίνουν πως πρόκειται για αντιστροφή της εικόνας των προηγούμενων ετών, όταν οι μετακινήσεις για αγορές είχαν αντίθετη κατεύθυνση: «Παλαιότερα έρχονταν οι Ελληνες στην Τουρκία για ψώνια. Οταν όμως οι τιμές μας εκτοξεύτηκαν, η κατάσταση αντιστράφηκε», τονίζουν.
