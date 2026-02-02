Τιμολόγια ρεύματος: Αυτές είναι οι χρεώσεις για τον Φεβρουάριο
Τα πράσινα ή ειδικά τιμολόγια ρεύματος παρέμειναν στην πλειοψηφία τους αμετάβλητα συγκριτικά με τον Ιανουάριο.
Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Φεβρουάριο ανάρτησαν οι πάροχοι.
Η χονδρεμπορική τιμή
Αν και τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς στο χρηματιστήριο ενέργειας τον Ιανουάριο υποχώρησε ελαφρώς στα 108,67 ευρώ ανά Μεγαβατώρα έναντι 110,04 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Δεκέμβριο, εντούτοις η πλειονότητα των παρόχων διατήρησε σταθερές τις χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος.
Αυτή η τιμολογιακή τους πολιτική αποδίδεται, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, στην ανάκτηση μέρους των κερδών τους καθώς τον Ιανουάριο προχώρησαν είτε σε μειώσεις είτε διατήρησαν και πάλι αμετάβλητες τις χρεώσεις εν μέσω αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής.
Τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος
Ειδικότερα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε για τον Φεβρουάριο το Γ1/Γ1Ν οικιακό τιμολόγιο στα 0,13929 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Ωστόσο, όπως είχε αναγγείλει η εταιρεία η χρέωση αυτή αφορά καταναλώσεις μέχρι 200 κιλοβατώρες τον μήνα. Για καταναλώσεις πάνω από 200 κιλοβατώρες η χρέωση ανεβαίνει στα 0,154 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
Σε ό,τι αφορά τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος των υπόλοιπων παρόχων:
- Ο ΗΡΩΝ διατηρεί για πέμπτο συνεχόμενο μήνα αμετάβλητη τη χρέωση. Το ΗΡΩΝ BASIC HOME παραμένει στα 0,14760 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
- Η Protergia επίσης κρατά για τέταρτο συνεχόμενο μήνα σταθερή τη χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο ρεύματος. Έτσι για τον Φεβρουάριο το Οικιακό Value Special διατηρείται στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
- Η nrg προχώρησε σε αύξηση της τάξης του 5% στο πράσινο οικιακό τιμολόγιο για τον Φεβρουάριο. Η χρέωση ανέρχεται στα 0,209 από 0,1990 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Ιανουάριο.
- Η ENERWAVE τσίμπησε… το πράσινο οικιακό τιμολόγιο ρεύματος τον Φεβρουάριο στα 0,159 από 0,1524 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η χρέωση αφορά τις πρώτες 100 κιλοβατώρες μηνιαίας κατανάλωσης.
- Το «Φυσικό Αέριο Ελλάδος» διατήρησε αμετάβλητη τη χρέωση στο πράσινο οικιακό τιμολόγιο και συγκεκριμένα είναι για τον Φεβρουάριο στα 0,209 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
- Η Ελίν έριξε το πράσινο οικιακό τιμολόγιο ρεύματος στα 0,16491 από 0,1726 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Ιανουάριο. Η μείωση είναι μεγαλύτερη από 4,4%.
- Η ΖΕΝΙΘ τσίμπησε… επίσης τη χρέωση για τον Φεβρουάριο στα 0,2525 από 0,2523 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
- Η Volton προχώρησε τον Φεβρουάριο σε μεγαλύτερη αύξηση 6%. Το πράσινο οικιακό τιμολόγιο ρεύματος της εταιρείας ανέβηκε στα 0,21784 ευρώ από 0,2053 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
