newspaper
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τιμολόγια ρεύματος: Αυτές είναι οι χρεώσεις για τον Φεβρουάριο
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Φεβρουαρίου 2026, 11:21

Τιμολόγια ρεύματος: Αυτές είναι οι χρεώσεις για τον Φεβρουάριο

Τα πράσινα ή ειδικά τιμολόγια ρεύματος παρέμειναν στην πλειοψηφία τους αμετάβλητα συγκριτικά με τον Ιανουάριο.

Χρήστος Κολώνας
ΡεπορτάζΧρήστος Κολώνας
A
A
Vita.gr
Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Spotlight

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Φεβρουάριο ανάρτησαν οι πάροχοι.

Τα πράσινα ή ειδικά τιμολόγια ρεύματος παρέμειναν στην πλειοψηφία τους αμετάβλητα συγκριτικά με τον Ιανουάριο.

Η χονδρεμπορική τιμή

Αν και τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς στο χρηματιστήριο ενέργειας τον Ιανουάριο υποχώρησε ελαφρώς στα 108,67 ευρώ ανά Μεγαβατώρα έναντι 110,04 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Δεκέμβριο, εντούτοις η πλειονότητα των παρόχων διατήρησε σταθερές τις χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος.

Αυτή η τιμολογιακή τους πολιτική αποδίδεται, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, στην ανάκτηση μέρους των κερδών τους καθώς τον Ιανουάριο προχώρησαν είτε σε μειώσεις είτε διατήρησαν και πάλι αμετάβλητες τις χρεώσεις εν μέσω αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής.

Τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Ειδικότερα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε για τον Φεβρουάριο το Γ1/Γ1Ν οικιακό τιμολόγιο στα 0,13929 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Ωστόσο, όπως είχε αναγγείλει η εταιρεία η χρέωση αυτή αφορά καταναλώσεις μέχρι 200 κιλοβατώρες τον μήνα. Για καταναλώσεις πάνω από 200 κιλοβατώρες η χρέωση ανεβαίνει στα 0,154 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Σε ό,τι αφορά τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος των υπόλοιπων παρόχων:

  • Ο ΗΡΩΝ διατηρεί για πέμπτο συνεχόμενο μήνα αμετάβλητη τη χρέωση. Το ΗΡΩΝ BASIC HOME παραμένει στα 0,14760 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
  • Η Protergia επίσης κρατά για τέταρτο συνεχόμενο μήνα σταθερή τη χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο ρεύματος. Έτσι για τον Φεβρουάριο το Οικιακό Value Special διατηρείται στα 0,159 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
  • Η nrg προχώρησε σε αύξηση της τάξης του 5% στο πράσινο οικιακό τιμολόγιο για τον Φεβρουάριο. Η χρέωση ανέρχεται στα 0,209 από 0,1990 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Ιανουάριο.
  • Η ENERWAVE τσίμπησε… το πράσινο οικιακό τιμολόγιο ρεύματος τον Φεβρουάριο στα 0,159 από 0,1524 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η χρέωση αφορά τις πρώτες 100 κιλοβατώρες μηνιαίας κατανάλωσης.
  • Το «Φυσικό Αέριο Ελλάδος» διατήρησε αμετάβλητη τη χρέωση στο πράσινο οικιακό τιμολόγιο και συγκεκριμένα είναι για τον Φεβρουάριο στα 0,209 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
  • Η Ελίν έριξε το πράσινο οικιακό τιμολόγιο ρεύματος στα 0,16491 από 0,1726 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον Ιανουάριο. Η μείωση είναι μεγαλύτερη από 4,4%.
  • Η ΖΕΝΙΘ τσίμπησε… επίσης τη χρέωση για τον Φεβρουάριο στα 0,2525 από 0,2523 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
  • Η Volton προχώρησε τον Φεβρουάριο σε μεγαλύτερη αύξηση 6%. Το πράσινο οικιακό τιμολόγιο ρεύματος της εταιρείας ανέβηκε στα 0,21784 ευρώ από 0,2053 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην πρώτη 10άδα παγκοσμίως το ΧΑ τον Ιανουάριο, λέει η Deutsche Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην πρώτη 10άδα παγκοσμίως το ΧΑ τον Ιανουάριο, λέει η Deutsche Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Ανεργία «μονοψήφια», φτώχεια διψήφια: Τι κρύβεται πίσω από την ψαλίδα στα ποσοστά ανεργίας ΔΥΠΑ-ΕΛΣΤΑΤ
Ανάλυση ΠΑΝΣΥΠΟ 02.02.26

Ανεργία «μονοψήφια», φτώχεια διψήφια: Τι κρύβεται πίσω από την ψαλίδα στα ποσοστά ανεργίας ΔΥΠΑ-ΕΛΣΤΑΤ

Η ανεργία σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ έχει μειωθεί στο 8,2%. Όμως οι άνεργοι σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ είναι διπλάσιοι. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων του πρώην ΟΑΕΔ (ΠΑΝΣΥΠΟ), φωτίζει τις αιτίες της ψαλίδας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»
Εργατικά ατυχήματα 02.02.26

Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»

Η Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, μιλάει στο in για τη μεθοδολογία καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και την υποβάθμιση των ελεγκτικών αρχών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει
Kέβιν Γουόρς 01.02.26

Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει

Ο Kέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, φαίνεται να είναι μια ασφαλής επιλογή

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ (ARA), ένα λιπαρό οξύ που προστίθεται σε βρεφικά γάλατα με στόχο να προσεγγίσει τη σύσταση του μητρικού γάλακτος

Νατάσα Σινιώρη
Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό έχουν οδηγήσει τις τιμές στο μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος σε περισσότερα από δύο χρόνια, με την τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου TTF να αυξάνεται έως και 42,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Σύνταξη
Χρέη: Πώς μπορείτε να… θυμηθείτε πού χρωστάτε – Η νέα πλατφόρμα
Χρέη 01.02.26

Πώς μπορείτε να... θυμηθείτε πού χρωστάτε - Η νέα πλατφόρμα

Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που προσφέρει για πρώτη φορά στους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν πλήρη και δωρεάν εικόνα της πιστωτικής τους έκθεσης, από στεγαστικά δάνεια μέχρι leasing

Σύνταξη
Κομισιόν: κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για μη έγκαιρη εφαρμογή των κανόνων για τον αμίαντο
Προειδοποιητική επιστολή 01.02.26

Κομισιόν: κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για μη έγκαιρη εφαρμογή των κανόνων για τον αμίαντο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, για τη μη έγκαιρη εφαρμογή των νέων, αυστηρότερων κανόνων προστασίας των εργαζομένων από τον αμίαντο. Επιστολή σε 10 κράτη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τζον Λίθγκοου: «Ειρωνικές και ανεξήγητες» οι απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τα τρανς δικαιώματα
Harry Potter 02.02.26

Τζον Λίθγκοου: «Ειρωνικές και ανεξήγητες» οι απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τα τρανς δικαιώματα

Ο Τζον Λίθγκοου παραδέχτηκε ότι τον στενοχωρούν οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή του στη νέα σειρά Harry Potter, τονίζοντας πως το σύμπαν του Πότερ μιλά για αποδοχή και καλοσύνη.

Σύνταξη
ΜΜΕ Τουρκίας: «Καμία πρόθεση να παραιτηθεί ο Αταμάν»
Μπάσκετ 02.02.26

Τα τουρκικά ΜΜΕ για το αν ο Αταμάν προτίθεται να παραιτηθεί

Το κλίμα για τον Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό είναι «βαρύ» μετά την ήττα από τον Άρη Betsson, ωστόσο σύμφωνα με τους Τούρκους ο συμπατριώτης τους δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των πράσινων.

Σύνταξη
Celia Kritharioti SS26 – Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα
Diva 02.02.26

Celia Kritharioti SS26 - Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα

Η Σίλια Κριθαριώτη γιόρτασε ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μόδας: το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode κι εμείς βρεθήκαμε εκεί για να πούμε την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ
Τετάρτη και Πέμπτη 02.02.26

Η Ρωσία επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ συνεχίζουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου - Το Κρεμλίνο λέει ότι επιδιώκει να να αποκλιμακώσει τις εντάσεις γύρω από το Ιράν

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» και ο ρόλος των social media
AI 02.02.26

Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Ο ρόλος των social media

Οι έφηβοι, που μεγάλωσαν βλέποντας τα προβλήματα που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υιοθετούν μια προσεκτική προσέγγιση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ

Ο Π. Μαρινάκης επιχείρησε να καλύψει την κ. Αλεξοπούλου, η δήλωση της οποίας προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, υποστηρίζοντας ότι η βουλευτής της ΝΔ αναφερόταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι στους πολίτες

Σύνταξη
Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»
Μπάσκετ 02.02.26

Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»

O γνωστός αναλυτής του NBA, οι Μπακς βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι τέσσερις «μνηστήρες» φέρονται να έχουν προβάδισμα για την απόκτησή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αναβαθμίζεται το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας
Αυτοδιοίκηση 02.02.26

Αναβαθμίζεται το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας

Με κοινή υπουργική απόφαση το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας αναβαθμίζεται θεσμικά και λειτουργικά σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου.

Σύνταξη
Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση
«Deadpan» master 02.02.26

Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση

Με απαράμιλλο timing και βαθιά κατανόηση του ρόλου, η Κάθριν Ο’Χάρα διέσχισε πέντε δεκαετίες τηλεόρασης και κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω της χαρακτήρες που γελούσες μαζί τους — όχι εις βάρος τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαμαράς: Σε καιρούς κρίσης ο πατριωτισμός ενώνει – Μήνυμα από την Καλαμάτα παρουσία Καραμανλή
Εορτασμός της Υπαπαντής 02.02.26

«Σε καιρούς κρίσης ο πατριωτισμός ενώνει» - Μήνυμα Σαμαρά από την Καλαμάτα παρουσία Καραμανλή

Ο Αντώνης Σαμαράς καλωσόρισε στην Καλαμάτα τον Κώστα Καραμανλή με αφορμή την γιορτή της Υπαπαντής και την ανακήρυξη του πρώην πρωθυπουργού σε επίτιμο δημότη της πόλης

Σύνταξη
O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως
Επιστήμες 02.02.26

O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως

Αστρικές συντεταγμένες του Ίππαρχου περίμεναν κρυμμένες σε ένα παλίμψηστο από τη μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Το χαμένο κείμενο διαβάστηκε με ακτίνες Χ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο