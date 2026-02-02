Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους
Η ΔΥΠΑ προσφέρει 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες για ανέργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
Με τη νέα Δημόσια Πρόσκληση, δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να ξεκινήσουν άμεσα εργασία σε επιχείρηση, παράλληλα με την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής), με ευέλικτο τρόπο (διά ζώσης ή σύγχρονη/ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:
• λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες
• έχουν συνολικό όφελος: 1.118 € τον μήνα / 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο
• προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων
• δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.
Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή επιχειρήσεων γίνεται μέσω του gov.gr και η αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων μέσω της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων και την εξάντληση του προβλεπομένου προϋπολογισμού.
Ποια είναι η διαδικασία
Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:
1. Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση
2. Υπόδειξη ανέργων από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ
3. Επιλογή υποψηφίου από την επιχείρηση
4. Παράλληλη απασχόληση και παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης εκτός ωραρίου εργασίας
5. Με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της κατάρτισης, ο ωφελούμενος λαμβάνει 400 € εκπαιδευτικό επίδομα.
Η ΔΥΠΑ στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως «το πρόγραμμα ενισχύει την απασχόληση, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και τη στήριξη των επιχειρήσεων».
