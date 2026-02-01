Τουρκία: Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια
Ορισμένοι από τους τραυματίες του τροχαίου στην Αττάλεια είναι σε σοβαρή κατάσταση
Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, μεγάλη τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Αττάλειας.
«Οκτώ από τους συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης Χουλουσί Σαχίν, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των εμπλεκομένων στο δυστύχημα.
Antalya Döşemealtı’nda devrilip şarampole yuvarlanan otobüsten ilk görüntüler:pic.twitter.com/H3tL5Tob1g
— Haber (@Haber) February 1, 2026
Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδος) σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.
📍 l Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerine gelerek incelemede bulundu. Burada açıklama yapan Şahin, “Antalya Döşemealtı ilçemiz Kömürcüler Kavşağı’nda, Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, kavşakta virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. pic.twitter.com/9FY32lIsJU
— Döşemealtı hakkında (@d6_hakkinda) February 1, 2026
«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.
SON DAKİKA: Antalya’da yolcu otobüsünün yaptığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/5YQjMVmwzo
— Pusholder (@pusholder) February 1, 2026
Ορισμένοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε.
