Φάμελλος: Δεν ξεχνάμε τον Άλκη Καμπανό, δολοφονήθηκε από την τυφλή οπαδική βία
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, επισήμανε πως «ο αθλητισμός δεν μπορεί να συνδέεται με τον φόβο, τη βία, την απώλεια. Δεν είναι πεδίο μίσους, ούτε επίδειξης δύναμης».
- Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στην Παλιά εθνική Κατερίνης - Θεσσαλονίκης
- Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, πιο ευάλωτοι στον Τραμπ απ’ ότι οι υπόλοιπες χώρες
- Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 20χρονη για κλοπή - Κρύφτηκε σε ντουλάπα και απείλησε με μαχαίρι
- Πώς θα γίνει το 2026 η χρονιά που θα αρχίσετε να γίνεστε πλούσιοι;
Μήνυμα για τα τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.
«Δεν ξεχνάμε τον Άλκη Καμπανό. Ένα νέο παιδί που δολοφονήθηκε τέτοια μέρα πριν από 4 χρόνια από την τυφλή οπαδική βία. Αλλά και δυστυχώς πολλά ακόμα θύματα αθλητικής βίας εντός και εκτός γηπέδων», επισήμανε ο κ. Φάμελλος.
Ακολούθως πρόσθεσε πως «σήμερα απλώνεται στον ελληνικό αθλητισμό και η σκιά του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία. Επτά συνάνθρωποί μας ταξίδεψαν για να στηρίξουν την ομάδα τους, για τη χαρά του αθλητισμού, και δεν γύρισαν ποτέ».
Ακόμη, επισήμανε πως «ο αθλητισμός δεν μπορεί να συνδέεται με τον φόβο, τη βία, την απώλεια. Δεν είναι πεδίο μίσους, ούτε επίδειξης δύναμης».
Ολόκληρη η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου:
«Η σημερινή Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου νομοθετήθηκε για να μην ξεχνάμε ότι ο αθλητισμός σημαίνει χαρά, συμμετοχή, σεβασμός, ζωή.
Και για να μην ξεχάσουμε τις πληγές που μας βαραίνουν.
Δεν ξεχνάμε τον Άλκη Καμπανό. Ένα νέο παιδί που δολοφονήθηκε τέτοια μέρα πριν από 4 χρόνια από την τυφλή οπαδική βία. Αλλά και δυστυχώς πολλά ακόμα θύματα αθλητικής βίας εντός και εκτός γηπέδων.
Σήμερα απλώνεται στον ελληνικό αθλητισμό και η σκιά του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία. Επτά συνάνθρωποί μας ταξίδεψαν για να στηρίξουν την ομάδα τους, για τη χαρά του αθλητισμού, και δεν γύρισαν ποτέ.
Ο αθλητισμός δεν μπορεί να συνδέεται με τον φόβο, τη βία, την απώλεια. Δεν είναι πεδίο μίσους, ούτε επίδειξης δύναμης.
Είναι χώρος ζωής, συλλογικότητας και ελπίδας.
Προτείναμε τη νομοθέτηση της σημερινής ημέρας ως χρέος μας έναντι της κοινωνίας των πολιτών αλλά και γιατί υποχρέωση μιας ισχυρής Πολιτείας είναι να αντιμετωπίσει και να μηδενίσει ουσιαστικά την αθλητική βία.
Με Παιδεία, πρόληψη, δικαιοσύνη και πολιτικές που προστατεύουν τη ζωή».
- Φάμελλος: Δεν ξεχνάμε τον Άλκη Καμπανό, δολοφονήθηκε από την τυφλή οπαδική βία
- LIVE: ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός
- «Ο Γκουαρντιόλα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας»
- Προβλήματα στη Σάμο από την κακοκαιρία: Η θάλασσα έγινε ένα με τη στεριά – Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι
- ΠΑΟΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό
- Κακοκαιρία: Πού χρειάζονται αλυσίδες στην Κ. Μακεδονία – Πού διακόπηκε η κυκλοφορία λόγω συγκέντρωσης υδάτων
- Άρης – Παναθηναϊκός 102-95: Ο «Αυτοκράτορας»… καθάρισε τους «πράσινους»
- Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις