Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σε μια Θεσσαλονίκη ντυμένη στα μαύρα, κάποιες πληγές παραμένουν ανοιχτές
Opinion 31 Ιανουαρίου 2026, 12:45

Σε μια Θεσσαλονίκη ντυμένη στα μαύρα, κάποιες πληγές παραμένουν ανοιχτές

Ο Άλκης Καμπανός έφυγε από τη ζωή έπειτα από δολοφονική επίθεση χούλιγκαν, γιατί δήλωσε χωρίς φόβο άλλη ομάδα από αυτούς. Μέχρι να φτάσουμε στη μέρα που δεν θα υπάρχει κίνδυνος από την οπαδική τυφλότητα, η 1η Φεβρουαρίου πρέπει να αποτελεί ορόσημο

Πάνος Τσίκαλας
ΆποψηΠάνος Τσίκαλας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αρκετά με το doomscrolling: Μας φορτώνει με στρες, θλίψη και απαισιοδοξία

Αρκετά με το doomscrolling: Μας φορτώνει με στρες, θλίψη και απαισιοδοξία

Spotlight

Τέσσερα χρόνια μετά, οι χαρακιές που άφησαν στο σώμα του Άλκη Καμπανού οι χούλιγκαν που του επιτέθηκαν στην οδό Γαζή, πέριξ του γηπέδου Κλεάνθης Βικελίδης, στη Χαριλάου, παραμένουν ανοιχτές για κάθε πολίτη και κάθε φίλαθλο που σκέφτεται καθαρά.

Ο Άλκης Καμπανός έχασε τη ζωή του έπειτα από δολοφονική επίθεση δώδεκα ατόμων, οπαδών του ΠΑΟΚ, που αναζητούσαν αίμα. Εκείνη τη μέρα, ό,τι κιτρινόμαυρο βρισκόταν στον δρόμο τους ήταν καταδικασμένο να έρθει αντιμέτωπο με τα πιο σκοτεινά τους ένστικτα.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν απέναντι σε άλλους οργανωμένους χούλιγκαν, ώστε -στα δικά τους «μέτρα» και δήθεν «κώδικες»- να «λύσουν» τις ανύπαρκτες διαφορές τους. Αντίθετα, εντόπισαν τρία, κυριολεκτικά, παιδιά και έβγαλαν πάνω τους όλο τους το μίσος.

Τότε, η Πολιτεία καταδίκασε ομόθυμα τα όσα συνέβησαν, επιχειρώντας να βάλει τέλος στον αέναο κύκλο της βίας. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, αποδείχθηκε προσωρινό. Λίγο καιρό αργότερα, Κροάτες χούλιγκαν διέσχισαν ολόκληρη τη χώρα και έφτασαν ανενόχλητοι έξω από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το αποτέλεσμα ήταν η δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσουρή.

Η ανεπάρκεια της Πολιτείας, βέβαια, είναι γνωστή σε όσους γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της Θεσσαλονίκης, ήδη από την περίοδο των θανάτων του Νάσου Κωνσταντίνου και του Τόσκο Μποζατζίσκι.

Για άλλη μια φορά, το ίδιο μίσος συνέχισε να απλώνεται στους δρόμους της πόλης μετά τη δολοφονία του Άλκη, γραμμένο με σπρέι σε τοίχους: «-2», «λευτεριά στα αδέρφια μας», «σκουλήκια δρεπάνι», «τσεκούρια» και δεκάδες άλλα συνθήματα ντροπής, που ποτέ δεν έλαβαν την καταδίκη που τους αρμόζει.

Μέχρι να φτάσουμε, όμως, σε μια κοινωνία χωρίς θύματα στον βωμό της οπαδικής τυφλότητας -όπου κανείς φίλαθλος δεν θα φοβάται να πάει στο γήπεδο και κανείς οπαδός δεν θα χάνει τη ζωή του σε συγκρούσεις επιβολής- οφείλουμε να υπενθυμίζουμε τη σημερινή ημέρα.

Ώστε όλοι, αν ποτέ φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όπως ανέφερε και ο πατέρας του Άλκη Καμπανού, Αριστείδης, να γεμίζουν μόνο με αγάπη για τη λατρεμένη ομάδα τους. «Με μίσος δεν πετυχαίνεται τίποτα. Το μίσος φέρνει τη βία», είχε τονίσει.

Η Θεσσαλονίκη θα είναι ντυμένη μαύρα

Σε διαφορετικό πλαίσιο, ο πόνος της απώλειας άγγιξε ξανά την πόλη με τον άδικο χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Νέοι άνθρωποι, στο άνθος της ηλικίας τους, σε ένα ταξίδι για την αέναη αγάπη τους – μια αγάπη που μόνο έδιναν και ποτέ δεν ζητούσαν ανταλλάγματα. Όπως, άλλωστε, συμβαίνει με τη συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών, ανεξαρτήτως ομάδας.

Το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη του Άλκη Καμπανού στο σημείο που δολοφονήθηκε από τον ΑΣ Άρης, ενώ το απόγευμα το γήπεδο της Τούμπας θα γεμίσει από φίλους του ΠΑΟΚ που θα τιμήσουν τη μνήμη των επτά οπαδών που χάθηκαν στη Ρουμανία.

Σε άλλα μετερίζια, η Θεσσαλονίκη την Κυριακή θα βγάλει τα κίτρινα και τα άσπρα, και θα παραμείνει ντυμένη μοναχά στα μαύρα. Ωστόσο, όπως κάλεσε ο Αριστείδης Καμπανός, όσοι επιθυμούν να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του γιου του, φίλου του Άρη, αλλά και στη μνήμη των επτά οπαδών των Δικεφάλου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Αποταμιεύσεις: Νέες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες – Τα πλεονεκτήματα

Αποταμιεύσεις: Νέες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες – Τα πλεονεκτήματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αρκετά με το doomscrolling: Μας φορτώνει με στρες, θλίψη και απαισιοδοξία

Αρκετά με το doomscrolling: Μας φορτώνει με στρες, θλίψη και απαισιοδοξία

Φυσικό αέριο
AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

inWellness
inTown
Opinion
Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές
Ματωμένη «ανάπτυξη» 30.01.26

Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές

Τα εργατικά ατυχήματα είναι το σκοτεινό πρόσωπο του τρόπου που αντιμετωπίστηκε η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Πολύμηνη διαρροή, πολύνεκρη τραγωδία
Opinion 29.01.26

Πολύμηνη διαρροή, πολύνεκρη τραγωδία

Οι ζωές των εργαζομένων και δη των εργατών και των εργατριών, αξίζουν. Κι ας λογίζονται ως αναλώσιμοι ή αόρατοι από κάποιους. Κι ας μην κυματίζουν γι’αυτες και γι’αυτούς μεσίστιες οι σημαίες.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ζήτημα εμπιστοσύνης
Opinion 28.01.26

Ζήτημα εμπιστοσύνης

Η Ουάσιγκτον, απομακρυνόμενη από παραδοσιακές αρχές και αντιλήψεις, κάνει όλους τους συμμάχους της να μουδιάζουν και να ψάχνονται.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες
Editorial 25.01.26

Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες

Ο πρωθυπουργός ολοένα και περισσότερο με τις δημόσιες δηλώσεις του αποτυπώνει την αμηχανία της κυβέρνησης σε σχέση με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Από τύχη ζούμε» επεισόδιο 4.568
Opinion 24.01.26

«Από τύχη ζούμε» επεισόδιο 4.568

Αν κι όπως όλα δείχνουν έξω πάμε καλά, στο εσωτερικό η πραγματικότητα απέχει από τις πρωθυπουργικές διακηρύξεις για «την αντιμετώπιση μιας οξείας κλιματικής κρίσης». Δεν έχουμε ζήσει λίγα τα τελευταία 7 χρόνια.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Αγροτικά μπλόκα: το ρήγμα θα παραμείνει
Ανοιχτή πλήγη 23.01.26

Αγροτικά μπλόκα: το ρήγμα θα παραμείνει

Μπορεί να ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις και τα αγροτικά μπλόκα, όμως κάθε άλλο παρά ξεμπέρδεψε η κυβέρνηση με το αγροτικό ζήτημα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας
Editorial 22.01.26

Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας

Η κυβέρνηση υπερηφανεύεται για το ρυθμό ανάπτυξης. Όμως, η χώρα υποχωρεί σε όρους πραγματικής ευημερίας, όπως επιβεβαιώνει (και) η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Αξιολογώντας με όρους μιας «οικονομίας της αξιοπρέπειας» επαναφέρει επιτακτικά το ερώτημα: θέλουμε ανάπτυξη δεικτών ή ανάπτυξη που βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ – Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»
«Εντείνει την εκμετάλλευση» 31.01.26

Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ - Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»

Το ΚΚΕ καταγγέλλει μεταξύ άλλων ότι η υπογραφή της ηγεσίας της ΓΣΕΕ σηματοδοτεί τον «οριστικό ενταφιασμό» του αιτήματος για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα συνδικάτα

Σύνταξη
Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)
Euroleague 31.01.26

Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Τι Τζέι Σορτς πέρσι, όμως λαμβάνει ιδιαίτερη διαχείριση από τον Εργκίν Αταμάν – Τι συμβαίνει με τον τέταρτο γκαρντ στο τριφύλλι την τελευταία τριετία

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Θεοδωρικάκος για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Αθάνατοι ήρωες, δεν τους ξεχνάμε ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Θεοδωρικάκος για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Αθάνατοι ήρωες, δεν τους ξεχνάμε ποτέ

«Είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων, παρόντες στην εθνική μας μνήμη και στο αδιάκοπο χρέος προάσπισης της πατρίδας», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Ίμια: Συμπεράσματα και διαπιστώσεις
in - analysis 31.01.26

Ίμια: Συμπεράσματα και διαπιστώσεις

Ο Δημήτρης Καραϊτίδης, διευθυντής διπλωματικού γραφείου πρωθυπουργού κατά την κρίση στα Ίμια μιλά για τη νύχτα που έφερε Ελλάδα και Τουρκία μία ανάσα από την πολεμική σύγκρουση.

Σύνταξη
Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece
English edition 31.01.26

Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece

The embedded link does not lead to the authority’s official website but redirects users to an external domain entirely unrelated to the Greek state.

Σύνταξη
Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)

Η Ροσάριο Σεντράλ νίκησε 2-1 τη Ρασίνγκ για τη 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Αργεντινής και ο Άνχελ Ντι Μαρία θυμήθηκε τις μέρες δόξας του στην Ευρώπη πετυχαίνοντας ένα καταπληκτικό γκολ.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια
Τραγωδία στην Ελβετία 31.01.26

«Έχουν πεθάνει πολλοί, στείλτε ασθενοφόρα» - Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια στο Κραν Μοντανά

Τα ντοκουμέντα, που εξασφάλισε το γαλλικό δίκτυο BFM, αποτυπώνουν τον πανικό και την απόγνωση όσων βίωσαν από κοντά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη – Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ
«ICE Out» 31.01.26

Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη - Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ

Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ - από την Καλιφόρνια έως τη Νέα Υόρκη - αποφάσισαν αποχή με αίτημα την απόσυρση της ICE από τη Μινεάπολη

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» – Τιμή στη μνήμη των πεσόντων
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» - Τιμή στη μνήμη των πεσόντων

«Η Ελλάδα αποδίδει τιμή στους ήρωες θωρακίζοντας την άμυνά της», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τα 30 χρόνια από τα Ίμια

Σύνταξη
Αγγλία: Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς – Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της
«Νόμιζα θα πεθάνω» 31.01.26

Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς - Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της

Η 12χρονη περιέγραψε στο δικαστήριο τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε στα χέρια τους - Ο ένας κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι η σεξουαλική πράξη ήταν... συναινετική και ξεκίνησε από εκείνη

Σύνταξη
NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)
Μπάσκετ 31.01.26

NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)

Ο Λούκα Ντόντσιτς -δυστυχώς για τους Γουίζαρντς- έπαιξε κανονικά παρά τον μικροτραυματισμό της Τετάρτης και με μια ιστορική εμφάνιση οδήγησε τους Λέικερς σε μια εντυπωσιακή νίκη με 142-111 – Όλα τα αποτελέσματα του Σαββάτου στο NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Σέρρες: Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος – Επικαλείται… συναίνεση
Δευτέρα στην ανακρίτρια 31.01.26

Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος στις Σέρρες - Επικαλείται... συναίνεση

Η εισαγγελέας στις Σέρρες άσκησε στον 56χρονο ποινική δίωξη για βιασμό κατά εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών - Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα

Σύνταξη
Οι νέες αιχμές Δένδια προς Μαξίμου, το κλίμα στη ΝΔ και οι κρυφές δημοσκοπήσεις που αυξάνουν τους κυβερνητικούς πονοκεφάλους
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Οι νέες αιχμές Δένδια προς Μαξίμου, το κλίμα στη ΝΔ και οι κρυφές δημοσκοπήσεις που αυξάνουν τους κυβερνητικούς πονοκεφάλους

«Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν διόρθωσες, χωρίς να έχεις πειστικό λόγο», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Άμυνας, στην κριτική του με αποδέκτη το Μαξίμου. Πρόβλημα για την κυβέρνηση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες δείχνουν μυστικές δημοσκοπήσεις

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βιολάντα: Εμποτισμένα με προπάνιο δεκάδες μέτρα εδάφους – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 31.01.26

Βιολάντα: Εμποτισμένα με προπάνιο δεκάδες μέτρα εδάφους – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Πέντε μέρες μετά την έκρηξη στη βιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν φριχτό θάνατο οι πέντε εργαζόμενες γυναίκες, οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο