Σε μια Θεσσαλονίκη ντυμένη στα μαύρα, κάποιες πληγές παραμένουν ανοιχτές

Τέσσερα χρόνια μετά, οι χαρακιές που άφησαν στο σώμα του Άλκη Καμπανού οι χούλιγκαν που του επιτέθηκαν στην οδό Γαζή, πέριξ του γηπέδου Κλεάνθης Βικελίδης, στη Χαριλάου, παραμένουν ανοιχτές για κάθε πολίτη και κάθε φίλαθλο που σκέφτεται καθαρά.

Ο Άλκης Καμπανός έχασε τη ζωή του έπειτα από δολοφονική επίθεση δώδεκα ατόμων, οπαδών του ΠΑΟΚ, που αναζητούσαν αίμα. Εκείνη τη μέρα, ό,τι κιτρινόμαυρο βρισκόταν στον δρόμο τους ήταν καταδικασμένο να έρθει αντιμέτωπο με τα πιο σκοτεινά τους ένστικτα.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν απέναντι σε άλλους οργανωμένους χούλιγκαν, ώστε -στα δικά τους «μέτρα» και δήθεν «κώδικες»- να «λύσουν» τις ανύπαρκτες διαφορές τους. Αντίθετα, εντόπισαν τρία, κυριολεκτικά, παιδιά και έβγαλαν πάνω τους όλο τους το μίσος.

Τότε, η Πολιτεία καταδίκασε ομόθυμα τα όσα συνέβησαν, επιχειρώντας να βάλει τέλος στον αέναο κύκλο της βίας. Το αποτέλεσμα, ωστόσο, αποδείχθηκε προσωρινό. Λίγο καιρό αργότερα, Κροάτες χούλιγκαν διέσχισαν ολόκληρη τη χώρα και έφτασαν ανενόχλητοι έξω από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το αποτέλεσμα ήταν η δολοφονία του οπαδού της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσουρή.

Η ανεπάρκεια της Πολιτείας, βέβαια, είναι γνωστή σε όσους γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της Θεσσαλονίκης, ήδη από την περίοδο των θανάτων του Νάσου Κωνσταντίνου και του Τόσκο Μποζατζίσκι.

Για άλλη μια φορά, το ίδιο μίσος συνέχισε να απλώνεται στους δρόμους της πόλης μετά τη δολοφονία του Άλκη, γραμμένο με σπρέι σε τοίχους: «-2», «λευτεριά στα αδέρφια μας», «σκουλήκια δρεπάνι», «τσεκούρια» και δεκάδες άλλα συνθήματα ντροπής, που ποτέ δεν έλαβαν την καταδίκη που τους αρμόζει.

Μέχρι να φτάσουμε, όμως, σε μια κοινωνία χωρίς θύματα στον βωμό της οπαδικής τυφλότητας -όπου κανείς φίλαθλος δεν θα φοβάται να πάει στο γήπεδο και κανείς οπαδός δεν θα χάνει τη ζωή του σε συγκρούσεις επιβολής- οφείλουμε να υπενθυμίζουμε τη σημερινή ημέρα.

Ώστε όλοι, αν ποτέ φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όπως ανέφερε και ο πατέρας του Άλκη Καμπανού, Αριστείδης, να γεμίζουν μόνο με αγάπη για τη λατρεμένη ομάδα τους. «Με μίσος δεν πετυχαίνεται τίποτα. Το μίσος φέρνει τη βία», είχε τονίσει.

Η Θεσσαλονίκη θα είναι ντυμένη μαύρα

Σε διαφορετικό πλαίσιο, ο πόνος της απώλειας άγγιξε ξανά την πόλη με τον άδικο χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Νέοι άνθρωποι, στο άνθος της ηλικίας τους, σε ένα ταξίδι για την αέναη αγάπη τους – μια αγάπη που μόνο έδιναν και ποτέ δεν ζητούσαν ανταλλάγματα. Όπως, άλλωστε, συμβαίνει με τη συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών, ανεξαρτήτως ομάδας.

Το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη του Άλκη Καμπανού στο σημείο που δολοφονήθηκε από τον ΑΣ Άρης, ενώ το απόγευμα το γήπεδο της Τούμπας θα γεμίσει από φίλους του ΠΑΟΚ που θα τιμήσουν τη μνήμη των επτά οπαδών που χάθηκαν στη Ρουμανία.

Σε άλλα μετερίζια, η Θεσσαλονίκη την Κυριακή θα βγάλει τα κίτρινα και τα άσπρα, και θα παραμείνει ντυμένη μοναχά στα μαύρα. Ωστόσο, όπως κάλεσε ο Αριστείδης Καμπανός, όσοι επιθυμούν να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του γιου του, φίλου του Άρη, αλλά και στη μνήμη των επτά οπαδών των Δικεφάλου.