Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις για επίθεση σε βάρος αστυνομικών
Για την επίθεση διενεργείται προανάκριση
Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία μετά την επίθεση σε βάρος αστυνομικών από άτομα που συμμετείχαν το απόγευμα του Σαββάτου σε συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της πόλης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διέλευση της πορείας -περίπου 150 ατόμων- από την οδό Εγνατία, στο ύψος του Ι.Ν.Παναγίας της Δεξιάς, ομάδα ατόμων, η πλειονότητα των οποίων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, φέροντας ξύλινα κοντάρια επιτέθηκαν σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών αστυνομικών και τη σύλληψη τεσσάρων εκ των επιτιθέμενων.
Προανάκριση διενεργείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
