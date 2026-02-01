Με νέο ρεκόρ εξαγωγών έκλεισε το 2025 για την φέτα – το σημαντικότερο success story της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας. Με βάση τις υπάρχουσες εκτιμήσεις έγκυρων πηγών της αγοράς, με τις οποίες συνομίλησε ο ΟΤ, στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς η αξία των εξαγωγών φέτας κυμάνθηκε μεταξύ 850 εκατ. ευρώ και 900 εκατ. ευρώ!

Ισως να πρόκειται και για το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν της ελληνικής παραγωγής – κι όχι μόνο του κλάδου των τροφίμων. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι προκειμένου να εξυπηρετηθεί η εξαγωγική ζήτηση «αποσπώνται» ποσότητες από την ανάγκες της εσωτερικής κατανάλωσης. Υπολογίζεται ότι η αξία των εξαγωγών της φέτας αυξήθηκε πέρυσι κατά περίπου 7%.

Η φέτα και ο ανταγωνισμός από το… λευκό τυρί

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις εξάγεται περίπου το 70% της ελληνικής παραγωγής φέτας – περίπου 85.000 τόνοι. Η αύξηση του όγκου των εξαγωγών ανήλθε περίπου στο 9%. Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι οι εξαγωγικές τυροκομικές επιχειρήσεις μείωσαν τις τιμές πώλησης στις ξένες αγορές. Οπως εξηγούν οι ίδιες πηγές πέρυσι – και συνεχίζεται και φέτος – οι τιμές του αγελαδινού γάλακτος σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μειώθηκαν, ως εκ τούτου μειώθηκαν και οι τιμές πώλησης του λευκού τυριού – ένα ευθέως ανταγωνιστικό προϊόν της φέτας, κυρίως στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις προκειμένου να εκτονώσουν την ανταγωνιστική πίεση στην φέτα, αναγκάστηκαν να μειώσουν τις τιμές του προϊόντος. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές του πρόβειου γάλακτος κυμαίνονται από 1,50 ως και 1,60 ευρώ το κιλό. Το στοίχημα είναι να μην χαθούν οι αγορές. Αναφορικά με την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών που για περίπου μισό χρόνο «τρέχουν» οι δασμοί που έχει επιβάλει ο Πρόεδρος Τραμπ, αξίζει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις παρέμειναν στα επίπεδα του 2024 – δηλαδή «χάθηκε» η αύξηση που παρατηρήθηκε στις άλλες διεθνείς αγορές.

Η πίεση που ασκεί η ευλογιά

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρουν στο ΟΤ, οι παραπάνω πηγές το πρόβλημα της ευλογιάς που ταλαιπωρεί την ελληνική κτηνοτροφία – εσφάγησαν 473.000 ζώα – έχει αρχίσει να πιέζει τις εξαγωγές των τυροκομικών επιχειρήσεων. Δηλαδή όπως εξηγούσαν υπάρχουν χώρες – πχ η Αυστραλία – που ζητούν πιστοποιητικά για την εισαγωγή των προϊόντων που να βεβαιώνουν ότι το γάλα που έχει χρησιμοποιηθεί δεν προέρχεται από άρρωστα ζώα.

Επίσης όπως έλεγαν αν τώρα στη διάρκεια των χειμερινών μηνών που παρατηρείται ύφεση στην εκδήλωση της ευλογιά, δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, από το άνοιξη το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο. Ωστόσο φαίνεται ότι η εισκόμιση πρόβειου γάλακτος στις τυροκομικές επιχειρήσεις δεν εμφανίζει προβλήματα μείωσης των ποσοτήτων και τούτο διότι οι μονάδες που έχουν καταστραφεί ως τώρα είτε ήταν κρεοπαραγωγικές είτε είχαν χαμηλή παραγωγή γάλακτος. Δεν είναι βέβαιο όμως ότι αυτή η ενθαρρυντική εξέλιξη θα διατηρηθεί και μετά από τον Απρίλιο….

