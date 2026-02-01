newspaper
Ενοικιαστές: Πού μπορούν να ζήσουν τελικά πιο ανθρώπινα και τι λέει ο δείκτης Carrie Bradshaw
Διεθνής Οικονομία 01 Φεβρουαρίου 2026, 08:49

Ενοικιαστές: Πού μπορούν να ζήσουν τελικά πιο ανθρώπινα και τι λέει ο δείκτης Carrie Bradshaw

Η θρυλική τηλεοπτική περσόνα έδωσε το όνομά της στον δείκτη του Economist για το πώς ζει οι ενοικιαστές σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Spotlight

Στην τηλεοπτική σειρά και στις ταινίες που ακολούθησαν, η Carrie Bradshaw είναι αρθρογράφος σε εφημερίδα της Νέας Υόρκης και λάτρης της μόδας – ιδιαίτερα των παπουτσιών. Η εβδομαδιαία στήλη της, με τίτλο «Sex and the City», αποτελεί το αφηγηματικό πλαίσιο κάθε επεισοδίου, προσφέροντας σχόλια για τις σύγχρονες σχέσεις, τα ραντεβού και τη φιλία.

Και όλα αυτά από τη βάση της, το εμβληματικό διαμέρισμα στην οδό Perry Street 66 στο West Village, το οποίο εμφανίζεται ο θρυλικός χαρακτήρας να ενοικιάζει, δίνοντας την εικόνα ότι είναι μια εύκολη επιλογή.

Η πραγματικότητα για τους ενοικιαστές

Δεν δείχνει το ίδιο ο δείκτης Carrie Bradshaw του Economist, που έχοντας το όνομα του χαρακτήρα της σειράς «Sex and the City», μετράει ποιες πόλεις είναι οι περισσότερο και λιγότερο προσιτές για ενοικιαστές που ζουν μόνοι τους.

Ο δείκτης κατατάσσει 100 μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ με βάση το πόσο προσιτές είναι για ένα άτομο να νοικιάσει ένα στούντιο διαμέρισμα, ανάλογο με της Carrie Bradshaw.

Ο μέσος μισθωτός δυσκολεύεται να πληρώσει το ενοίκιο σε όλες τις πόλεις που εξέτασε ο δείκτης, εκτός από οκτώ

Για να καταρτίσει τον δείκτη, το περιοδικό The Economist έθεσε ως βάση την υπόθεση ότι το ενοίκιο πρέπει να καταλαμβάνει λιγότερο από το 30% του ακαθάριστου εισοδήματος ενός ατόμου. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από την πλατφόρμα ενοικίασης Zumper, υπολόγισε πόσα χρήματα θα πρέπει να κερδίζει ένα άτομο για να πληρώσει το μέσο ενοίκιο ενός στούντιο διαμερίσματος σε κάθε πόλη και στη συνέχεια συνέκρινε το ποσό αυτό με τον μέσο μισθό της πόλης.

Οι πιο ακριβές πόλεις της Ευρώπης

Ο ετήσιος δείκτης Carrie Bradshaw του Economist αξιολογεί πόσο εύκολο είναι να αντέξει οικονομικά κανείς να νοικιάσει ένα σπίτι μόνος του στις μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής. Φέτος, για δεύτερη φορά, δημιουργήθηκε μια ευρωπαϊκή έκδοση.

Χρησιμοποιώντας τα τελευταία ενοίκια για διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου, όπως αυτά καταρτίστηκαν από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπολογίστηκε πόσα θα πρέπει να κερδίζουν οι ενοικιαστές ώστε να μην ξοδεύουν περισσότερο από το 30% του εισοδήματός τους για το μέσο ενοίκιο μιας πόλης, ένας τυπικός κανόνας για την οικονομική προσιτότητα.

Στη συνέχεια, συνέκριναν αυτό το ποσό με τον μέσο μισθό σε κάθε πόλη, όπως εκτιμάται από το ERI Economic Research Institute, έναν οργανισμό συγκέντρωσης στοιχείων για τους μισθούς.

Διαιρώντας τον τοπικό μισθό με τον μισθό που θα χρειαζόταν για να διατηρηθεί το ενοίκιο εντός του προϋπολογισμού, δημιουργήθηκε ο «δείκτης Bradshaw», όπου οποιοδήποτε αποτέλεσμα κάτων του 1 έδειχνε ότι ήταν μη προσιτό/ βιώσιμο.

Οι Λονδρέζοι θα έπρεπε να κερδίζουν 81.800 λίρες (111.000 δολάρια) ετησίως για να ξοδεύουν ένα λογικό ποσό για ένα μέσο διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (επί του παρόντος 2.000 λίρες το μήνα).

Για να νοικιάσουν ένα τέτοιο διαμέρισμα, οι κάτοικοι με μέσο μισθό 55.530 λίρες θα έπρεπε να δαπανήσουν το 44% του εισοδήματός τους, δίνοντας στο Λονδίνο βαθμολογία Bradshaw 0,68.

Η ελβετική πόλη της Γενεύης έχει το υψηλότερο μηνιαίο ενοίκιο στον δείκτη μας, με 2.400 ελβετικά φράγκα (3.000 δολάρια), αλλά ο υψηλότερος μέσος μισθός των 82.650 ελβετικών φράγκων (ισοδύναμος με 78.000 λίρες) την καθιστά πιο προσιτή από την βρετανική πρωτεύουσα, παρόλο που εξακολουθεί να έχει βαθμολογία κάτω από το ένα στην κλίμακα Bradshaw.

Άλλες ακριβές πόλεις είναι το Δουβλίνο, η Πράγα και η Στοκχόλμη, όπου τα ενοίκια έχουν αυξηθεί πολύ πιο γρήγορα από τους μισθούς τα τελευταία χρόνια.

Ο Economist διαπίστωσε ότι η ανεξάρτητη διαβίωση γίνεται όλο και πιο δύσκολη σε όλες τις πόλεις, ακόμη και σε πόλεις που κάποτε θεωρούνταν λιγότερο ακριβές

Ποιες είναι προσιτές

Εμφανίζεται πάντως να υπάρχουν και λύσεις πιο λογικές για ενοικιαστές, καθώς άλλες μετρήσεις του δείκτη δείχνουν ότι οκτώ πόλεις προσφέρουν προσιτά ενοίκια.

Σε αυτές περιλαμβάνεται και το Βερολίνο, όπου ο μέσος μισθός των 55.000 ευρώ (65.300 δολάρια) καλύπτει ένα μηνιαίο ενοίκιο 1.350 ευρώ, με αποτέλεσμα ο δείκτης Bradshaw να είναι 1,01.

Η Βόννη, στις όχθες του Ρήνου, έχει δείκτη 1,33 και είναι η πιο προσιτή πόλη στον δείκτη Bradshaw. Εκτός Γερμανίας, η Βέρνη, οι Βρυξέλλες και το Ελσίνκι προσφέρουν επίσης καλές τιμές, όπως και η Λυών.

Πηγή: OT

