Ενοικιαστές σε απόγνωση, με όπλο το μαύρο χιούμορ: Η viral αγγελία στα Χανιά για το «κοτέτσι» των 1650 ευρώ
20 Οκτωβρίου 2025 | 17:22

Ενοικιαστές σε απόγνωση, με όπλο το μαύρο χιούμορ: Η viral αγγελία στα Χανιά για το «κοτέτσι» των 1650 ευρώ

Οι υποψήφιοι ενοικιαστές είναι αντιμέτωποι με τις εξωφρενικές απαιτήσεις των ιδιοκτητών, ενώ το ράλι στα ενοίκια συνεχίζεται. Χιουμοριστική αγγελία αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

Σύνταξη
Το μαύρο χιούμορ είναι το ύστατο όπλο που έχουν οι ενοικιαστές και οι ενοικιάστριες για να αντιμετωπίσουν τη λαίλαπα της στεγαστικής κρίσης και των εξωφρενικών ενοικίων.

Υποψήφιος ενοικιαστής ανάρτησε μια χιουμοριστική αγγελία σε ομάδα για την εύρεση κατοικίας στα Χανιά, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Μολονότι η ομάδα έχει χρηστικό και όχι σατιρικό χαρακτήρα, η αγγελία προσέλκυσε ενθουσιώδη σχόλια και έγινε αμέσως viral.

Η σατιρική «αγγελία ενοικίασης» που έγινε viral

Κοτέτσι-σουίτα

«Ενοικιάζεται δίχωρη ανεξάρτητη γκαρσονιέρα με τον χρόνο, με τον μήνα, με την μέρα η και με το δευτερόλεπτο. Πλήρως ανακαινισμένη με αυτόνομη θέρμανση, παράθυρα αλουμινίου τελευταίας τεχνολογίας με δικό σας ρολόι ΔΕΗ. Απαγορεύονται Σκύλοι, Γάτες και Πεθερές. Επιτρέπονται Ελάφια, Καγκουρό και Κοάλα. Οι υποψήφιοι ενοικιαστές πρέπει να προσκομίσουν Φορολογική ενημερότητα τελευταίας 10ετιας , Ποινικό μητρώο και Βιβλιάριο υγείας.

Επίσης ο βλαμμένος που θα αποφασίσει να το κλείσει πρέπει να καταβάλει 3 ενοίκια μπροστά. Τιμή 1650 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η θέα…».

Την αγγελία-τρολάρισμα συνοδεύει φωτογραφία με ευάερο και ευήλιο κοτέτσι με συρματόπλεγμα (εξού και τα «παράθυρα αλουμινίου»).

Η ανοιχτή ομάδα στο facebook που φιλοξένησε τη σατιρική «αγγελία»

Ενοικιαστές σε λίστα αναμονής

Δεκάδες υποψήφιοι ενοικιαστές ανταποκρίθηκαν στην «ευκαιρία», παρακαλώντας τον εκμισθωτή να τους βάλει στη λίστα προτεραιότητας.

«Δε ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω… Γιατί παίζει να είναι η πιο αληθινή αγγελία που χω δει τελευταία…», σχολιάζει μέλος της ομάδας.

Ανεξάρτητα αν κανείς θεωρεί πετυχημένο ή όχι το χιούμορ του χρήστη,  η αγγελία-παρωδία, αποτυπώνει δια της υπερβολής τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι αναζητούν στέγη, ιδίως σε τουριστικές περιοχές.

Η αγγελία αναπαράχθηκε αρχικά σε τοπικές ιστοσελίδες, από όπου την «τσίμπησαν» πανελλαδικής εμβέλειας ΜΜΕ.

Ενοικιαστές θύματα εξαπάτησης

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα Χανιά απασχολούν την επικαιρότητα, ως πόλη με έντονο στεγαστικό πρόβλημα, έλλειψη διαθέσιμων προς ενοικίαση διαμερισμάτων και υψηλά ενοίκια.

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς καταγγέλθηκαν δύο περιστατικά εξαπάτησης εκπαιδευτικών που αναζητούσαν στέγη. Σύμφωνα με δημοσίευμα σε τοπικό ΜΜΕ (zarpa news), επιτήδειοι είχαν αναρτήσει πλαστές αγγελίες ενοικίασης διαμερισμάτων σε ομάδα στο facebook, αναζητώντας θύματα.

Στο ένα από τα δύο περιστατικά εξαπάτησης, καταγγέλλεται ότι η εκπαιδευτικός έδωσε ως προκαταβολή δύο ενοίκια δήθεν για να κλείσει το σπίτι. Στη συνέχεια, στο υποτιθέμενο ραντεβού με τον ιδιοκτήτη διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε σπίτι. Το άτομο με το οποίο είχε συνομιλήσει, δεν ήταν αυτός που παρίστανε αλλά ένας απατεώνας, ο οποίος  έκλεισε τη σελίδα αμέσως μετά.

Τα  περιστατικά καταγγέλθηκαν στην αστυνομία και στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ανεξέλεγκτη αγορά

Ακόμα και αν πρόκειται για μεμονωμένα κρούσματα,  τα παραπάνω είναι ενδεικτικά του κλίματος ασυδοσίας που επικρατεί στην αγορά ενοικίασης ακινήτων. Όσο πιο απελπισμένοι είναι οι ενοικιαστές, που αναζητούν στέγη και δεν βρίσκουν, τόσο πιο ευάλωτοι είναι όχι μόνο σε απάτες, αλλά και στις «εκβιαστικές» απαιτήσεις ιδιοκτητών.  Εφόσον δεν υπάρχει καμία ρύθμιση για τα ενοίκια και με δεδομένη την αναντιστοιχία προσφοράς-ζήτησης, οι νόμοι της αγοράς αφήνουν ανεξέλεγκτους τους ιδιοκτήτες να ζητάνε όσο και ό,τι θέλουν.

Ανεπαρκή τα μέτρα για τους ενοικιαστές

Στο νομοσχέδιο για τη φορολογία το υπουργείο Οικονομίας προσέθεσε τρία βελτιωτικά μέτρα, για να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες κλειστών διαμερισμάτων να τα διαθέσουν προς μακροχρόνια μίσθωση.

Το πρώτο αφορά όσους ενοικιάζουν διαμέρισμα σε πολύτεκνους, επεκτείνοντας  την τριετή φοροαπαλλαγή και σε ακίνητα άνω των 120 τμ.

Το δεύτερο μέτρο αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, ένστολοι), που υπηρετούν εκτός έδρας, οι οποίοι θα μπορούν να ενοικιάζουν σπίτι ακόμα και με εξάμηνο συμβόλαιο. Το μέτρο ωφελεί τους εκμισθωτές, που μέχρι τώρα έπρεπε να υπογράφουν με τους ενοικιαστές τριετές συμβόλαιο, για να δικαιούνται την αντίστοιχη φοροαπαλλαγή για πρώην κλειστό διαμέρισμα.

Σύμφωνα τον Πανελλαδικό Σύλλογο Προστασίας Ενοικιαστών (ΠΑΣΥΠΕ), είναι αμφίβολο αν το παραπάνω μέτρο θα ωφελήσει πραγματικά τους δημόσιους λειτουργούς, ιδίως τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΠΕ Άγγελος Σκιαδάς, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα νησιά, θα αναγκάζονται να δέχονται «συμβόλαια-εξπρές» και θα πρέπει να μαζεύουν τα μπογαλάκια τους και να φεύγουν μόλις ξεκινάει η τουριστική σεζόν, ακόμα και εν μέσω της σχολικής χρονιάς. Πρόκειται για μια τακτική που ήδη εφαρμόζουν άτυπα ιδιοκτήτες ακινήτων σε τουριστικές περιοχές, ξεσπιτώνοντας τους μακροχρόνιους ενοικιαστές-στριες (φοιτητές, εργαζόμενους κ.ά), για να νοικιάσουν τα διαμερίσματα ως airbnb.

Τόσο ο ΠΑΣΥΠΕ όσο και άλλες πρωτοβουλίες (Σωματείο Βάσης Ενοικιαστών Αθήνας, Ένωση Ενοικιαστών-τριών Θεσσαλονίκης), ζητάνε ριζικά μέτρα προστασίας των ενοικιαστών και ελέγχου στα ενοίκια, φέρνοντας ως παράδειγμα τις καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει
Από τη Δράμα 20.10.25

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει

Βολές στον πρωθυπουργό από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, κατά την περιοδεία του στη Δράμα - «Δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, οι ακρίτες είναι μόνο υποκριτικές φωτογραφίες στους φράχτες», είπε

Σύνταξη
Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ
On Field 20.10.25

Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ

Χαμός στην Λίβερπουλ μετά την ήττα από την Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ και από την σκληρή κριτική δεν ξέφυγε ούτε ο Μοχάμεντ Σαλάχ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων

Τα στοιχεία από την άρση του απορρήτου 7 τηλεφωνικών συνδέσεων ίσως ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης - Νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις 22χρονου και ανιψιού του 68χρονου

Σύνταξη
Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»
Hit Man; 20.10.25

Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»

Στο «The Running Man», ο Γκλεν Πάουελ υποδύεται τον Μπεν, έναν εργάτη που στην προσπάθεια του να βοηθήσει την άρρωστη κόρη του αποφασίζει να συμμετάσχει σε ένα σόου για αιμοδιψείς τηλεθεατές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα
Ιστορική κλοπή 20.10.25

Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα

Κλειστό τουλάχιστον για δύο ημέρες θα παραμείνει το Λούβρο, μετά την κινηματογραφική ληστεία κοσμημάτων. Σφοδρή κριτική για την πλημμελή ασφάλεια, ενώ αναπτύσσονται θεωρίες για τους δράστες.

Σύνταξη
Με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Λευτέρης Πετρούνιας
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

Με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Λευτέρης Πετρούνιας

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε για 7η φορα στην καριέρα του, σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στη διοργάνωση που φιλοξενείται στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» – Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία
Βία και εξουσία 20.10.25

«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» - Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία

Το συναρπαστικό θρίλερ του Κλέμπερ Μεντόσα Φίλιο «Ο Μυστικός Πράκτορας» (The Secret Agent) διαδραματίζεται στη δεκαετία του '70, αλλά ρίχνει φως στην πολιτική του σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η εντολή του Μέντι
On Field 20.10.25

Η εντολή του Μέντι

Τι ζήτησε ο προπονητής του Ολυμπιακού για τον μεγάλο αυριανό αγώνα απέναντι στην Μπαρτσελόνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η NASA αναζητά εναλλακτικό συνεργάτη καθώς ο Μασκ καθυστερεί την επιστροφή στη Σελήνη
Πρόγραμμα Artemis 20.10.25

Πλήγμα για τον Έλον Μασκ – Η NASA αναζητά άλλο συνεργάτη για την επιστροφή στη Σελήνη

Το σκάφος Starship της SpaceX υποτίθεται ότι θα μεταφέρει τους Αμερικανούς πίσω στην επιφάνεια της Σελήνης. Η ανάπτυξή του καθυστερεί και η NASA δηλώνει ανοιχτή σε άλλους εργολάβους,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή
Rock μόνο 20.10.25

Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή

Η φετινή Εθνική Ημέρα Άλμπουμ (National Album Day) στη Βρετανία γιόρτασε τη ροκ μουσική σκηνή και τα Official Charts αποκάλυψαν τη λίστα με τα 40 μεγαλύτερα ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα. Αυτοί είναι οι δυνατοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Βοριαζίδης
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Άρης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Βοριαζίδης

Πετυχημένη ήταν η χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη ο νεαρός μεσοεπιθετικός του Άρη και πλέον θα περάσει από τις υπόλοιπες εξετάσεις που κρίνονται απαραίτητες των ιατρών του.

Σύνταξη
Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο
Ελλάδα 20.10.25

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο

Η αστυνομικός υποστηρίζει ότι έχει κάνει μήνυση εις βάρος του πρώην συντρόφου της για revenge pron ωστόσο αυτός συνεχίζει να την εκφοβίζει - Η ανώνυμη «ροζ» καταγγελία που είχε γίνει εις βάρος της

Σύνταξη
To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»
On Field 20.10.25

To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»

Αρθρο για τον προπονητή του Ολυμπιακού Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ φιλοξενεί η ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα, ενόψει της αναμέτρησης για το Champions League, ενώ αναφέρει και την προϊστορία των δύο ομάδων.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία

Η κυβέρνηση άθελά της παραδέχτηκε ότι η ΝΔ το καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για μια συμφωνία που τελικά αποδείχθηκε επωφελής για τη χώρα. Το «μαξιλάρι» του Τσίπρα ήταν τελικά το εισιτήριο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία
Έρωτας 20.10.25

Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία

«Καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλο και συνειδητοποιήσαμε ότι διαβάζαμε το ίδιο βιβλίο, κάτι που είναι τρελό» αποκάλυψε ο Κάλουμ Τέρνερ μιλώντας για την γνωριμία του με την σύντροφο του, Ντούα Λίπα.

Σύνταξη
Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap

Ψήφος – ορόσημο τον Νοέμβριο για το «όριο δαπανών» των συλλόγων - Η Premier League ετοιμάζεται για μια ιστορική οικονομική μεταρρύθμιση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να στερεί από την Ελλάδα τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μία περίπτωση αντίστοιχη με εκείνη της Σιγκαπούρης. Και είναι λάθος να συγκρίνετε τη χώρα σας με τη Δανία ή την Πορτογαλία. Είναι πιο σωστή η σύγκριση με τη Σιγκαπούρη».

Σύνταξη
