Ενοικιαστές σε απόγνωση, με όπλο το μαύρο χιούμορ: Η viral αγγελία στα Χανιά για το «κοτέτσι» των 1650 ευρώ

Το μαύρο χιούμορ είναι το ύστατο όπλο που έχουν οι ενοικιαστές και οι ενοικιάστριες για να αντιμετωπίσουν τη λαίλαπα της στεγαστικής κρίσης και των εξωφρενικών ενοικίων.

Υποψήφιος ενοικιαστής ανάρτησε μια χιουμοριστική αγγελία σε ομάδα για την εύρεση κατοικίας στα Χανιά, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Μολονότι η ομάδα έχει χρηστικό και όχι σατιρικό χαρακτήρα, η αγγελία προσέλκυσε ενθουσιώδη σχόλια και έγινε αμέσως viral.

Κοτέτσι-σουίτα

«Ενοικιάζεται δίχωρη ανεξάρτητη γκαρσονιέρα με τον χρόνο, με τον μήνα, με την μέρα η και με το δευτερόλεπτο. Πλήρως ανακαινισμένη με αυτόνομη θέρμανση, παράθυρα αλουμινίου τελευταίας τεχνολογίας με δικό σας ρολόι ΔΕΗ. Απαγορεύονται Σκύλοι, Γάτες και Πεθερές. Επιτρέπονται Ελάφια, Καγκουρό και Κοάλα. Οι υποψήφιοι ενοικιαστές πρέπει να προσκομίσουν Φορολογική ενημερότητα τελευταίας 10ετιας , Ποινικό μητρώο και Βιβλιάριο υγείας.

Επίσης ο βλαμμένος που θα αποφασίσει να το κλείσει πρέπει να καταβάλει 3 ενοίκια μπροστά. Τιμή 1650 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η θέα…».

Την αγγελία-τρολάρισμα συνοδεύει φωτογραφία με ευάερο και ευήλιο κοτέτσι με συρματόπλεγμα (εξού και τα «παράθυρα αλουμινίου»).

Ενοικιαστές σε λίστα αναμονής

Δεκάδες υποψήφιοι ενοικιαστές ανταποκρίθηκαν στην «ευκαιρία», παρακαλώντας τον εκμισθωτή να τους βάλει στη λίστα προτεραιότητας.

«Δε ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω… Γιατί παίζει να είναι η πιο αληθινή αγγελία που χω δει τελευταία…», σχολιάζει μέλος της ομάδας.

Ανεξάρτητα αν κανείς θεωρεί πετυχημένο ή όχι το χιούμορ του χρήστη, η αγγελία-παρωδία, αποτυπώνει δια της υπερβολής τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι αναζητούν στέγη, ιδίως σε τουριστικές περιοχές.

Η αγγελία αναπαράχθηκε αρχικά σε τοπικές ιστοσελίδες, από όπου την «τσίμπησαν» πανελλαδικής εμβέλειας ΜΜΕ.

Ενοικιαστές θύματα εξαπάτησης

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα Χανιά απασχολούν την επικαιρότητα, ως πόλη με έντονο στεγαστικό πρόβλημα, έλλειψη διαθέσιμων προς ενοικίαση διαμερισμάτων και υψηλά ενοίκια.

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς καταγγέλθηκαν δύο περιστατικά εξαπάτησης εκπαιδευτικών που αναζητούσαν στέγη. Σύμφωνα με δημοσίευμα σε τοπικό ΜΜΕ (zarpa news), επιτήδειοι είχαν αναρτήσει πλαστές αγγελίες ενοικίασης διαμερισμάτων σε ομάδα στο facebook, αναζητώντας θύματα.

Στο ένα από τα δύο περιστατικά εξαπάτησης, καταγγέλλεται ότι η εκπαιδευτικός έδωσε ως προκαταβολή δύο ενοίκια δήθεν για να κλείσει το σπίτι. Στη συνέχεια, στο υποτιθέμενο ραντεβού με τον ιδιοκτήτη διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε σπίτι. Το άτομο με το οποίο είχε συνομιλήσει, δεν ήταν αυτός που παρίστανε αλλά ένας απατεώνας, ο οποίος έκλεισε τη σελίδα αμέσως μετά.

Τα περιστατικά καταγγέλθηκαν στην αστυνομία και στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ανεξέλεγκτη αγορά

Ακόμα και αν πρόκειται για μεμονωμένα κρούσματα, τα παραπάνω είναι ενδεικτικά του κλίματος ασυδοσίας που επικρατεί στην αγορά ενοικίασης ακινήτων. Όσο πιο απελπισμένοι είναι οι ενοικιαστές, που αναζητούν στέγη και δεν βρίσκουν, τόσο πιο ευάλωτοι είναι όχι μόνο σε απάτες, αλλά και στις «εκβιαστικές» απαιτήσεις ιδιοκτητών. Εφόσον δεν υπάρχει καμία ρύθμιση για τα ενοίκια και με δεδομένη την αναντιστοιχία προσφοράς-ζήτησης, οι νόμοι της αγοράς αφήνουν ανεξέλεγκτους τους ιδιοκτήτες να ζητάνε όσο και ό,τι θέλουν.

Ανεπαρκή τα μέτρα για τους ενοικιαστές

Στο νομοσχέδιο για τη φορολογία το υπουργείο Οικονομίας προσέθεσε τρία βελτιωτικά μέτρα, για να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες κλειστών διαμερισμάτων να τα διαθέσουν προς μακροχρόνια μίσθωση.

Το πρώτο αφορά όσους ενοικιάζουν διαμέρισμα σε πολύτεκνους, επεκτείνοντας την τριετή φοροαπαλλαγή και σε ακίνητα άνω των 120 τμ.

Το δεύτερο μέτρο αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, ένστολοι), που υπηρετούν εκτός έδρας, οι οποίοι θα μπορούν να ενοικιάζουν σπίτι ακόμα και με εξάμηνο συμβόλαιο. Το μέτρο ωφελεί τους εκμισθωτές, που μέχρι τώρα έπρεπε να υπογράφουν με τους ενοικιαστές τριετές συμβόλαιο, για να δικαιούνται την αντίστοιχη φοροαπαλλαγή για πρώην κλειστό διαμέρισμα.

Σύμφωνα τον Πανελλαδικό Σύλλογο Προστασίας Ενοικιαστών (ΠΑΣΥΠΕ), είναι αμφίβολο αν το παραπάνω μέτρο θα ωφελήσει πραγματικά τους δημόσιους λειτουργούς, ιδίως τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΠΕ Άγγελος Σκιαδάς, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα νησιά, θα αναγκάζονται να δέχονται «συμβόλαια-εξπρές» και θα πρέπει να μαζεύουν τα μπογαλάκια τους και να φεύγουν μόλις ξεκινάει η τουριστική σεζόν, ακόμα και εν μέσω της σχολικής χρονιάς. Πρόκειται για μια τακτική που ήδη εφαρμόζουν άτυπα ιδιοκτήτες ακινήτων σε τουριστικές περιοχές, ξεσπιτώνοντας τους μακροχρόνιους ενοικιαστές-στριες (φοιτητές, εργαζόμενους κ.ά), για να νοικιάσουν τα διαμερίσματα ως airbnb.

Τόσο ο ΠΑΣΥΠΕ όσο και άλλες πρωτοβουλίες (Σωματείο Βάσης Ενοικιαστών Αθήνας, Ένωση Ενοικιαστών-τριών Θεσσαλονίκης), ζητάνε ριζικά μέτρα προστασίας των ενοικιαστών και ελέγχου στα ενοίκια, φέρνοντας ως παράδειγμα τις καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών.