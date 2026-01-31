Χιμένεθ: «Καλή εμφάνιση και νίκη που μας βοηθάει ψυχολογικά εν όψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ»

Με το γκολ του Φαμπιάνο ο Άρης έφυγε νικητής από το Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό με 1-0 και στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ο Μανόλο Χιμένεθ στάθηκε στην ψυχολογική ώθηση που θα δώσει αυτό το διπλό στην ομάδα του.

Όσα είπε ο Χιμένεθ στο συνδρομητικό κανάλι

«Είμαι ευχαριστημένος για την προσπάθεια των παικτών. Ακόμη μία καλή εμφάνιση και μία νίκη που μας βοηθάει ψυχολογικά εν όψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Παρά πολλά παιχνίδια που ήταν στο μηδέν, είχαμε ευκαιρίες αλλά δεν ερχόταν το γκολ. Είναι κάτι που μας προβληματίζει και προσπαθούμε να το λύσουμε παιχνίδι με παιχνίδι ώστε να πάρουμε περισσότερους βαθμούς».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Χιμένεθ πρόσθεσε: «Ολοι βλέπουν τα αμυντικά λάθη αλλά εγώ θέλω να σταθώ στα επιθετικά. Είχαμε πολλές προϋποθέσεις να σκοράρουμε. Στο πρώτο μέρος, το σκορ έπρεπε να είναι στο 0-3. Πρέπει να έχουμε περισσότερο ένταση επιθετικά. Δεν χρειάζεται να ρισκάρουμε και να χάνουμε τα ματς μέσα από τα χέρια μας. Έτσι, αφήσαμε τον αντίπαλο να μείνει μέχρι τέλους στο ματς και να διεκδικήσει κάτι που δεν του άξιζε».

Είμαι ικανοποιημένος που κερδίσαμε αλλά πρέπει να το διορθώσουμε. Σήμερα δεν το πληρώσαμε, αλλά σε επόμενα ματς μπορεί να γίνει. Πρέπει να το βελτιώσουμε», δήλωσε ο Χιμένεθ στη συνέντευξη Τύπου.