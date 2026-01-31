newspaper
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Μητσοτάκης για Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» – Τιμή στη μνήμη των πεσόντων
Πολιτική Γραμματεία 31 Ιανουαρίου 2026, 11:40

Μητσοτάκης για Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» – Τιμή στη μνήμη των πεσόντων

«Η Ελλάδα αποδίδει τιμή στους ήρωες θωρακίζοντας την άμυνά της», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τα 30 χρόνια από τα Ίμια

Σύνταξη
Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την κρίση στα Ίμια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει σε μήνυμά του ότι η χώρα τιμά τη μνήμη των πεσόντων θωρακίζοντας την άμυνά της και πυκνώνοντας τις στρατηγικές της συμμαχίες.

Αναφέρει ακόμα ότι στο Αιγαίο «δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες παρά μόνο γαλάζια νερά που δηλώνουν ότι η κυριαρχία και τα εθνικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, όποιες έωλες αμφισβητήσεις κι αν διατυπώνονται από τον οποιονδήποτε».

Η ανάρτηση Μητσοτάκη

«Πριν από 30 χρόνια, η αγάπη για την πατρίδα καθιστούσε αθάνατους στη συλλογική μας μνήμη τους Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό. Σήμερα, η Ελλάδα ανταποδίδει την τιμή στους τρεις ήρωες. Θωρακίζοντας την άμυνά της. Πυκνώνοντας τις στρατηγικές συμμαχίες της. Και σφυρηλατώντας την ενότητα της κοινωνίας μέσα από την πρόοδο της οικονομίας της.

Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» παρά μόνο γαλάζια νερά που δηλώνουν ότι η κυριαρχία και τα εθνικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, όποιες έωλες αμφισβητήσεις κι αν διατυπώνονται από τον οποιονδήποτε. Η πατρίδα αποκρούει τις αδιέξοδες εντάσεις. Το ίδιο, όμως, και κάθε προκλητική συμπεριφορά. Με ξεκάθαρο τρόπο. Όπως και όποτε η ίδια επιλέγει. Και στο επίπεδο που αρμόζει, κάθε φορά.
Άλλωστε η εμπειρία των Ιμίων διδάσκει ότι η εθνική επαγρύπνηση πρέπει να είναι καθημερινή. Γι’ αυτό υποκλινόμαστε και φέτος στους πεσόντες, με τη σκέψη σε όσες και όσους φορούν περήφανα το εθνόσημο στο στήθος. Γιατί στα δικά τους αισιόδοξα πρόσωπα καθρεφτίζεται η απόφαση της Ελλάδας να προβάλλει πάντα την ισχύ των αξιών της. Ταυτόχρονα, όμως, και την αξία της ισχύος της».

Τράπεζες
Αποταμιεύσεις: Νέες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες – Τα πλεονεκτήματα

Αποταμιεύσεις: Νέες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες – Τα πλεονεκτήματα

Φυσικό αέριο
AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

Η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε το Australian Open
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε το Australian Open

Η εκπληκτική Έλενα Ριμπάκινα διέψευσε τα προγνωστικά, νίκησε 2-1 σετ το Νο1 του κόσμου και απόλυτο φαβορί, Αρίνα Σαμπαλένκα και κατέκτησε το πρώτο Australian Open της καριέρας της.

Σύνταξη
