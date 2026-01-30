Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Είχα φτάσει 107 κιλά, πήγα να δέσω τα παπούτσια μου και δεν μπόρεσα»
Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μιλά για την απόφαση του να χάσει κιλά.
Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης αποφάσισε να χάσει κιλά λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Ο ηθοποιός βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή Happy Day του ALPHA και εξήγησε πως είχε φτάσει 107 κιλά και ένιωθε να του κόβεται η ανάσα.
Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Μου κοβόταν η ανάσα»
«Τα κατάφερα να αδυνατίσω ξανά σιγά σιγά. Το πήρα απόφαση για λόγους υγείας. Μου κοβόταν η ανάσα πια, γιατί ήταν όλο αυτό το σπλαχνικό, 107 κιλά, που μου πίεζε την ανάσα, ένιωθα τα σπλάχνα μου να πιέζονται.
Ξεκίνησα με διατροφολόγο και πάω πάρα πολύ καλά. Πρέπει να έχω χάσει τα πρώτα 2-3 κιλά. Λίγο καιρό κάνω διατροφή, όχι πολύ. Τον Φλεβάρη θα κλείσω μήνα.
Η απόφαση ήρθε ξαφνικά γιατί πήγα να δέσω τα παπούτσια μου και δεν μπόρεσα», είπε ο ηθοποιός.
«Είχε μεγάλη τσιγκουνιά ο πατέρας μου δεν παιζόταν»
Μεταξύ άλλων ο γνωστός ηθοποιός μίλησε και για τη σχέση με τον πατέρα του:
«Όταν έχεις πατέρα λογιστή και ασχολείται μόνο με τα οικονομικά θέματα, αυτό το επάγγελμα δεν θα ήθελα ποτέ να το κάνω.
Και στη “Μουρμούρα” ήμουν λογιστής δεν μπορεί να με ακολουθεί αυτή η κατάρα και στη ζωή μου και στην καλλιτεχνική μου πορεία.
Από κει χάλασε η σχέση μου με το χρήμα, όσα έχουμε και όσα πάνε. Είχε μεγάλη τσιγκουνιά ο πατέρας μου δεν παιζόταν, δεν μπορώ να πω τι μετρούσε αλλά μετρούσε τα πάντα.
Η μάνα μου το είχε δεχτεί αλλά με μια σιωπή μέσα της αλλά τελοσπάντων. Ήταν περιοριστικός σε πολλά πράγματα, πολύ.
Μετρούσε πόσες χαρτοπετσέτες ξοδέψαμε, μας έλεγε να κόψουμε τη μισή και δεν χρειάζεται ολόκληρη» ανέφερε, μεταξύ άλλων.
