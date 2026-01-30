magazin
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Είχα φτάσει 107 κιλά, πήγα να δέσω τα παπούτσια μου και δεν μπόρεσα»
Fizz 30 Ιανουαρίου 2026, 08:30

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Είχα φτάσει 107 κιλά, πήγα να δέσω τα παπούτσια μου και δεν μπόρεσα»

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μιλά για την απόφαση του να χάσει κιλά.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Spotlight

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης αποφάσισε να χάσει κιλά λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Ο ηθοποιός βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή Happy Day του ALPHA και εξήγησε πως είχε φτάσει 107 κιλά και ένιωθε να του κόβεται η ανάσα.

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Μου κοβόταν η ανάσα»

«Τα κατάφερα να αδυνατίσω ξανά σιγά σιγά. Το πήρα απόφαση για λόγους υγείας. Μου κοβόταν η ανάσα πια, γιατί ήταν όλο αυτό το σπλαχνικό, 107 κιλά, που μου πίεζε την ανάσα, ένιωθα τα σπλάχνα μου να πιέζονται.

Ξεκίνησα με διατροφολόγο και πάω πάρα πολύ καλά. Πρέπει να έχω χάσει τα πρώτα 2-3 κιλά. Λίγο καιρό κάνω διατροφή, όχι πολύ. Τον Φλεβάρη θα κλείσω μήνα.

Η απόφαση ήρθε ξαφνικά γιατί πήγα να δέσω τα παπούτσια μου και δεν μπόρεσα», είπε ο ηθοποιός.

 «Είχε μεγάλη τσιγκουνιά ο πατέρας μου δεν παιζόταν»

Μεταξύ άλλων ο γνωστός ηθοποιός μίλησε και για τη σχέση με τον πατέρα του:

«Όταν έχεις πατέρα λογιστή και ασχολείται μόνο με τα οικονομικά θέματα, αυτό το επάγγελμα δεν θα ήθελα ποτέ να το κάνω.

Και στη “Μουρμούρα” ήμουν λογιστής δεν μπορεί να με ακολουθεί αυτή η κατάρα και στη ζωή μου και στην καλλιτεχνική μου πορεία.

Από κει χάλασε η σχέση μου με το χρήμα, όσα έχουμε και όσα πάνε. Είχε μεγάλη τσιγκουνιά ο πατέρας μου δεν παιζόταν, δεν μπορώ να πω τι μετρούσε αλλά μετρούσε τα πάντα.

Η μάνα μου το είχε δεχτεί αλλά με μια σιωπή μέσα της αλλά τελοσπάντων. Ήταν περιοριστικός σε πολλά πράγματα, πολύ.

Μετρούσε πόσες χαρτοπετσέτες ξοδέψαμε, μας έλεγε να κόψουμε τη μισή και δεν χρειάζεται ολόκληρη» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Vita.gr
Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Καρδιά και έντερο σε… φόρμα: Ο μικρός καρπός με μεγάλα οφέλη

Stream magazin
Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»
Low profile 29.01.26

Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»

Περίπου δύο μήνες μετά τα σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο, που τον αποκάλεσε «αδύναμο και αδιάφορο» ηθοποιό, ο Πολ Ντέινο αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου
Dogtooth 29.01.26

«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου

Ο Tyler, the Creator αποθέωσε τον Γιώργο Λάνθιμο μιλώντας στο Triple J, ενώ παραδέχτηκε ότι η αγάπη του για τον Έλληνα σκηνοθέτη πάει χρόνια πίσω - όταν κυκλοφόρησε το περίφημο Dogtooth με έμπνευση τον «Κυνόδοντα»

Σύνταξη
Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης
Ανάρτηση 29.01.26

Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Σάκης Αρναούτογλου μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του, ευχαριστώντας για τη συμπαράσταση που δέχεται και προτρέποντας όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της στηρίζοντας το «Σπίτι της Άρσις»

Σύνταξη
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ
«Τι να κάνεις» 29.01.26

Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» – Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά
Fizz 29.01.26

«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» - Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά

«Είμαι μητέρα από τα 23 μου — γέννησα τον μεγαλύτερο γιο μου, Ράιντερ, πολύ νέα και είχα παιδιά όλη μου την ενήλικη ζωή — και τώρα η κόρη μου έγινε 6 ετών και είναι η πρώτη φορά που δεν έχω ένα πολύ μικρό παιδί και μπορώ να αφοσιωθώ στην καριέρα μου» δήλωσε η Χάντσον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια
Ανοσογνωσία 28.01.26

Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια

«Πολλοί νομίζουν ότι οι άνθρωποι αυτοί λένε ‘είμαι καλά’ επειδή αρνούνται να δουν την αλήθεια. Δεν είναι όμως άρνηση. Είναι μέρος της ίδιας της ασθένειας», δήλωσε μεταξύ άλλων η Έμα Χέμινγκ για την κατάσταση του Μπρους Γουίλις

Σύνταξη
Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της Βαλέρια έγινε 18 χρονών – «Μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»
Χρόνια πολλά! 28.01.26

Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της Βαλέρια έγινε 18 χρονών – «Μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»

Η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να ευχηθεί στην αγαπημένη της κόρη Βαλέρια για τα 18α γενέθλια της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα καρουζέλ με μοναδικές φωτογραφίες.

Σύνταξη
Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»
«Δόξα τω Θεώ» 28.01.26

Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»

«Δόξα τω Θεώ, είναι έτσι όπως το περίμενα και έχω και την υγεία μου αλλά μου αρέσει κιόλας και αισθητικά και τελείωσα με αυτό», ανέφερε η Σοφία Φυρού στο κλιπ που δημοσίευσε στο Instagram

Σύνταξη
Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου
«Δεν είχα ιδέα» 28.01.26

Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αρραβώνα των Ντοβ Κάμερον και Νταμιάνο Ντάβιντ, δεν τραβήχτηκαν την ώρα της πρότασης γάμου, όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη
Λόγω εγκυμοσύνης; 28.01.26

Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη

Η Ελένη Βουλγαράκη στο πλευρό του αγαπημένου της Φώτη Ιωαννίδη. «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βάλει ένα deadline. Υπάρχουν υποχρεώσεις, στις οποίες δεν μπορώ να είμαι σωστή».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έκρηξη στα Τρίκαλα: Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο
Τρίκαλα 30.01.26

Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο

Την έναρξη της διαρροής προπανίου από τις σωληνώσεις του εργοστασίου Βιολάντα και τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν προσπαθούν να εντοπίσουν τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής, ώστε να συμπληρώσουν τη δικογραφία.

Σύνταξη
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ
Ελλάδα 30.01.26

Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε κλίμα βαριάς οδύνης η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα και αύριο τους επτά νέους που σκοτώθηκαν στο τροχαίο ενώ πήγαιναν στη Γαλλία για να δουν τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με τη Λυών

Σύνταξη
Αργεντινή: Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία – Η κυβέρνηση κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 30.01.26

Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία - Η κυβέρνηση της Αργεντινής κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε στάχτη έχουν μετατραπεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στην Παταγονία - Η Αργεντινή είναι από τις χώρες που αρνούνται την κλιματική κρίση καθώς ο ακροδεξιός πρόεδρός της Μιλέι ακολουθεί πιστά τον Τραμπ

Σύνταξη
Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία
Art 30.01.26

Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία

Περίπου 100 μοντέλα του Anish Kapoor θα παρουσιαστούν στο Palazzo Manfrin, τον χώρο όπου ο ίδιος ίδρυσε το ίδρυμά του το 2022 και ο οποίος ανοίγει για δεύτερη μόλις φορά στο κοινό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οικονομική-Κοινωνική Επιτροπή της ΕΕ: «Μόνο περισσότερος κοινός δανεισμός θα σώσει την Ευρώπη
Αμυντικές δαπάνες 30.01.26

Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Επιτροπής: «Ευρωδανειστείτε γιατί χανόμαστε»

Αν δεν εκδοθεί περισσότερο κοινό χρέος, η Ευρώπη θα βουλιάξει υπό το βάρος των αμυντικών δαπανών, δηλώνει ο πρόεδρος της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής. «Οι πιο φτωχές περιοχές θα θυσιαστούν».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού
Κρατική τρομοκρατία 30.01.26

«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού

Οι δυνάμεις της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και της Συνοριοφυλακής ως ένοπλος βραχίονας της εκτελεστικής εξουσίας σε προπύργια των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στο μικροσκόπιο 1.236 φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις
Έκθεση ΙΟΒΕ 30.01.26

Στο μικροσκόπιο οι φοροαπαλλαγές

Από 3 δισ. ευρώ το 2014 οι φοροαπαλλαγές εκτοξεύτηκαν στα 23 δισ. ευρώ το 2024 - Μετά την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ προτείνει επανεξέταση των φορολογικών δαπανών

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής
Only one 30.01.26

Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής

Πέντε χρόνια μετά από την πρώτη φορά που ακούστηκε ότι ο Χένρι Καβίλ θα πρωταγωνιστήσει στο reboot της ταινίας Χαϊλάντερ, ο 42χρονος ηθοποιός φόρεσε επιτέλους τη στολή του αθάνατου σκωτσέζου πολεμιστή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό
Τι εξετάζεται 30.01.26

Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό

Στις άμεσες δράσεις της κυβέρνησης για το κυκλοφοριακό περιλαμβάνονται η μείωση των φορτηγών στον Κηφισό - αλλά όχι η πλήρης απαγόρευσή τους - και έξυπνα φανάρια

Κώστας Ντελέζος
Οδηγός για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών
Κατηγορίες 30.01.26

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών

Οι 12 κατηγορίες με θεμελιωμένο δικαίωμα για συνταξιοδότηση που είτε είχαν συμπληρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας πριν τον Αύγουστο του 2015 είτε συμπληρώνουν τα αυξημένα όρια έως 31 Αυγούστου 2026

Ηλίας Γεωργάκης
Βενεζουέλα-Ιράν-Γροιλανδία: Γιατί η Κίνα είναι τόσο ψύχραιμη στα μέτωπα που άνοιξε ο Τραμπ
Περιορισμοί 30.01.26

Βενεζουέλα-Ιράν-Γροιλανδία: Γιατί η Κίνα είναι τόσο ψύχραιμη στα μέτωπα που άνοιξε ο Τραμπ

Αντί να εμπλακεί σε αμφιλεγόμενα ζητήματα εκτός Ασίας, η Κίνα είναι πιο πιθανό να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση πιο κοντινών προκλήσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συμφωνία με «ιδιωτικό» διάβολο: Πώς τα κρατικά deals της Palantir μετατρέπουν τη μετανάστευση σε «εθνική επιτήρηση»
«Αόρατος κίνδυνος» 30.01.26

Συμφωνία με «ιδιωτικό» διάβολο: Πώς τα κρατικά deals της Palantir μετατρέπουν τη μετανάστευση σε «εθνική επιτήρηση»

«Η συνεργασία ICE και Palantir δείχνει πώς μια λαϊκιστική πολιτική ατζέντα βρίσκει το "τέλειο ταίρι" της σε αλγοριθμικά συστήματα που υπόσχονται κλίμακα και ταχύτητα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το 74% των Αμερικανών πιστεύει πως η Κίνα θα προσπεράσει τις ΗΠΑ – Το 31% πιστεύει πως το έχει ήδη επιτύχει
Μαθήματα κινεζικών 30.01.26

Το 74% των Αμερικανών πιστεύει πως η Κίνα θα προσπεράσει τις ΗΠΑ – Το 31% πιστεύει πως το έχει ήδη επιτύχει

Σύμφωνα με έρευνα του ιδρύματος Κάρνεγκι οι Αμερικανοί δηλώνουν πως η Κίνα είναι η ανερχόμενη υπερδύναμη με το 47% να πιστεύει πως ήδη η Κίνα είναι ήδη πιο δυνατή από τις ΗΠΑ ή θα είναι εντός 5 ετών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα
Πόλεμος στον αέρα 30.01.26

Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα

Με τον Καναδά να αρνείται να πιστοποιήσει αμερικανικά αεροσκάφη της κατασκευάστριας εταιρείας Gulfstream, οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την πιστοποίηση της Bombardier και επιβάλουν δασμούς

Σύνταξη
Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες
Αυστηροί έλεγχοι 30.01.26

Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες

Με περισσότερες από 8.000 εναέριες επιθέσεις με χρήση drones να καταγράφονται στην Κολομβία το 2025, η κυβέρνηση του Γκουστάβο Πέτρο θα ελέγχει τις εισαγωγές.

Σύνταξη
