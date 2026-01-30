newspaper
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Οικονομική-Κοινωνική Επιτροπή της ΕΕ: «Μόνο περισσότερος κοινός δανεισμός θα σώσει την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 30 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Οικονομική-Κοινωνική Επιτροπή της ΕΕ: «Μόνο περισσότερος κοινός δανεισμός θα σώσει την Ευρώπη

Αν δεν εκδοθεί περισσότερο κοινό χρέος, η Ευρώπη θα βουλιάξει υπό το βάρος των αμυντικών δαπανών, δηλώνει ο πρόεδρος της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής. «Οι πιο φτωχές περιοχές θα θυσιαστούν».

Spotlight

Μόνο με περισσότερο κοινό δανεισμό μπορεί να σωθεί η Ευρώπη, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) Σίμους Μπόλαντ.  Η ΟΚΕ είναι επίσημο θεσμικό συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ και γνωμοδοτεί για σημαντικά ζητήματα, κατόπιν τριμερούς διαλόγου των κοινωνικών εταίρων (εργοδότες, εργαζόμενοι, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών).  Αντίστοιχο θεσμικό ρόλο για τη χώρα μας έχει και η Ευρωπαϊκή και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, η οποία λειτουργεί στα πρότυπα της ευρωπαϊκής ΟΚΕ.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής ΟΚΕ, υποστηρίζει ότι αν οι χώρες της ΕΕ δεν προχωρήσουν σε έκδοση περισσότερου κοινού χρέους, μέσω ευρωομολόγων, θα χάσουν έδαφος, τόσο στο εσωτερικό όσο και στη διεθνή σκηνή, καθώς «ο προϋπολογισμός είναι πολύ μικρός». Προφανώς εννοεί ότι είναι πολύ μικρός για για να χωρέσει δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη: την άμυνα και την κοινωνική ευημερία. Προς το παρόν στο δίλημμα «κανόνια ή βούτυρο», την πρωτοκαθεδρία έχουν τα κανόνια.

Χακί προϋπολογισμός

Με τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό 2028-2034, η ΕΕ ελπίζει να μειώσει το τεράστιο επενδυτικό χάσμα με τις ΗΠΑ και την Κίνα, ενώ παράλληλα αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες, καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας συνεχίζεται και η Ουάσιγκτον φαίνεται λιγότερο αξιόπιστη ως εταίρος.

«Δημιουργούμε μια νέα Ευρώπη, με πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τις τρέχουσες δαπάνες», δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΚΕ στο Εuractiv.

«Μια τεράστια αλλαγή σημαίνει ότι χρειάζεσαι τα χρήματα τώρα. Αυτό σημαίνει ότι τα δανείζεσαι», είπε ο Μπόλαντ.

Τα ταμεία κοινωνικής συνοχής της ΕΕ… πάνε πόλεμο

Τον Ιούλιο του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της για τον επόμενο προϋπολογισμό, ηρότεινε τη μείωση των κονδυλίων για τις φτωχότερες περιοχές, μέσω των ταμείων κοινωνικής συνοχής.

Επιπλέον πρότεινε τη μείωση της οικονομικής στήριξης στους αγρότες, μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, κατά 30%.  Παράλληλα, πρότεινε τη συγκέντρωση του ελέγχου στις πρωτεύουσες των κρατών-μελών, επιτρέποντας στις εθνικές κυβερνήσεις να ανακατευθύνουν με μεγαλύτερη ευελιξία τους κοινοτικούς πόρους, από τα προγράμματα συνοχής  στις αμυντικές δαπάνες.

Οι φτωχοί θα υποφέρουν

«Κάποιος θα υποφέρει», δήλωσε ο Μπόλαντ, προσθέτοντας ότι η ιστορία μας διδάσκει ότι θα είναι οι πιο απομακρυσμένες και φτωχότερες περιοχές που θα θυσιαστούν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντίθετα, επιμένει ότι οι περιφερειακοί παράγοντες θα συνεχίσουν να συμμετέχουν και ότι η συνολική χρηματοδότηση τόσο για τους αγρότες όσο και για τις περιφέρειες θα παραμείνει στα τρέχοντα επίπεδα. «Ο κόσμος όμως καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει», τόνισε ο Μπόλαντ. «Χρειάζονται μια πολύ καλύτερη στρατηγική επικοινωνίας».

Η διαμάχη για το κοινό χρέος

Η διαμάχη για το αν η Ευρώπη αντέχει να εκδώσει νέο κοινό χρέος εντείνεται, καθώς δέκα από τα κράτη-μέλη έχουν ελλείμματα αρκετά υψηλά ώστε να ενεργοποιηθούν πειθαρχικές διαδικασίες από τις Βρυξέλλες. Την ίδια στιγμή η αύξηση των εθνικών συνεισφορών από τα κράτη μέλη προς την ΕΕ γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Οι συνεισφορές που βασίζονται στο Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) των κρατών μελών είναι η μεγαλύτερη πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Εξασφαλίζουν ότι όλες οι συμφωνηθείσες δαπάνες καλύπτονται επαρκώς από τα έσοδα και, συνεπώς, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι πάντα ισοσκελισμένος.

Ενώ πλούσιες χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία αντιτίθενται σθεναρά στην ανάληψη περισσότερου κοινού χρέους, οι ηγέτες της ΕΕ έχουν ήδη αναλάβει μεγάλα δάνεια για να ανταποκριθούν τόσο στην κρίση του COVID-19 όσο και πιο πρόσφατα, για να υποστηρίξουν την Ουκρανία μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας.

Το Συμβούλιο της ΕΕ ξεκίνησε διαδικασίες «υπερβολικού ελλείμματος» αρχικά για επτά κράτη μέλη, τον Ιούλιο του 2024. Στις αρχές του 2025 προέβη σε συστάσεις σε Βέλγιο,  Γαλλία,  Ιταλία, Ρουμανία, Μάλτα, Πολωνία και Σλοβακία, να μειώσουν το χρέος τους, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, από το 2026 ως το 2030. Διαφορετικά κινδυνεύουν να τιμωρηθούν με περικοπές κοινοτικών κονδυλίων. Αντίστοιχη διαδικασία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025 για την Αυστρία, ενώ πριν λίγες ημέρες, στις 20 Ιανουαρίου, προστέθηκε στο κλαμπ των  «υπερβολικών ελλειμμάτων» και η Φινλανδία.

Η «σιωπηλή επανάσταση» του χρέους της ΕΕ

Όπως εξηγεί ανάλυση του Εuractiv, για δεκαετίες, οι Βρυξέλλες υπερηφανεύονταν για τη δημοσιονομική τους συγκράτηση. Σήμερα, βρίσκονται μεταξύ των μεγαλύτερων οφειλετών της Ευρώπης – μια θέση που θα επιδεινωθεί από την απόφαση της ΕΕ να χορηγήσει στην Ουκρανία 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδοτική στήριξη για τα επόμενα δύο χρόνια.

Το ανεξόφλητο χρέος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει εκτοξευθεί από περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 σε σχεδόν 700 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Πρόκειται  για μια εξέλιξη που δεν έχει της δέουσας προσοχής, δεδομένων των μακροπρόθεσμων επιπτώσεών της στις αγορές, τους προϋπολογισμούς και την πολιτική της ΕΕ.

Συσσώρευση ευρω-χρέους

Η συσσώρευση κοινού χρέους δεν ήρθε από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά σταδιακά, με ορόσημο την περίοδο της πανδημίας του Covid-19.

Το 2020, η Επιτροπή εξέδωσε χρέος ύψους 40 δισεκατομμυρίων ευρώ – περισσότερο από το διπλάσιο σε σχέση με οποιοδήποτε προηγούμενο έτος – για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων έκτακτης ανάγκης, όπως το SURE και κυρίως το Tαμείο ανάκαμψης «NextGenerationEU»,  ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία, μεγάλο μέρος αυτού του δανεισμού δεν προοριζόταν για δάνεια back-to-back, αλλά για τη χρηματοδότηση άμεσων επιχορηγήσεων προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Η ΕΕ  στο κλαμπ των μεγαλο-οφειλετών

Μεγάλο μέρος του ανεξόφλητου χρέους θα παραμείνει στον ισολογισμό της ΕΕ τουλάχιστον έως το 2058 – και ακόμη περισσότερο αν η Επιτροπή επιλέξει να αναχρηματοδοτήσει τα ομόλογα που λήγουν αντί να τα αποπληρώσει εξ ολοκλήρου.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ορόσημο που πέρασε σχεδόν απαρατήρητο: η ΕΕ είναι πλέον ο πέμπτος μεγαλύτερος κρατικός ή υπερεθνικός δανειολήπτης στην Ευρώπη, ξεπερνώντας το Βέλγιο και 22 άλλα κράτη μέλη, και ακολουθώντας μόνο την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία. Οι Βρυξέλλες έχουν εισέλθει αθόρυβα στην ελίτ των «μεγάλων οικονομικών δυνάμεων», αλλά και των μεγάλων οφειλετών. Έστω και αν τα δάνεια τα έχει εκδώσει η ίδια η ΕΕ στον εαυτό της, δανειζόμενη από τις αγορές μέσω ευρωομολόγων.

Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα
Πόλεμος στον αέρα 30.01.26

Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα

Με τον Καναδά να αρνείται να πιστοποιήσει αμερικανικά αεροσκάφη της κατασκευάστριας εταιρείας Gulfstream, οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την πιστοποίηση της Bombardier και επιβάλουν δασμούς

Σύνταξη
Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας
Μετοχές - προϊόντα 29.01.26

Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας

Η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας, τραπεζών και πρώτων υλών οδήγησε το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο του κόσμου, το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας, σε ιστορική ετήσια απόδοση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla

Η Tesla εγκαταλείπει ιστορικά μοντέλα και επενδύει δισεκατομμύρια στο όραμα του Μασκ για έναν κόσμο γεμάτο ρομπότ και αυτόνομα οχήματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Με 4 «πιόνια» ο Τραμπ στη σκακιέρα της Αν. Μεσογείου
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Με 4 «πιόνια» ο Τραμπ στη σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Το νομοσχέδιο του Κογκρέσου για την ενέργεια – Ο ρόλος Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου – Τα έργα που ευλογούν… οι ΗΠΑ – Οι πιέσεις για το LNG – Οι έρευνες υδρογονανθράκων

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Πάουελ: «Δεν έχω τίποτα για εσάς σήμερα»

Ο Πάουελ δεν απάντησε εν μέσω πιέσεων από το Λευκό Οίκο σε καμία ερώτηση που θα τον έβγαζε από το αυστηρό κοστούμι του κεντρικού τραπεζίτη

Τζούλη Καλημέρη
Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed
Πληθωρισμός η αιτία 28.01.26

Επιτόκια: Πάτησε το κουμπί της παύσης η Fed

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος 3,50-3,75%. Οι αγορές να αναμένουν από την Fed να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο πριν προσαρμόσει ξανά το βασικό της επιτόκιο.

Τζούλη Καλημέρη
Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
Γερμανία 28.01.26

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Εισαγγελείς εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο. Υπάρχουν υποψίες ότι συνεργαζόταν με εταιρείες που νομιμοποιούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Σύνταξη
Έκρηξη στα Τρίκαλα: Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο
Τρίκαλα 30.01.26

Ερευνούν τις άδειες του εργοστασίου Βιολάντα – Η διαρροή προπανίου και το αδήλωτο υπόγειο

Την έναρξη της διαρροής προπανίου από τις σωληνώσεις του εργοστασίου Βιολάντα και τα κενά ασφαλείας που υπήρχαν προσπαθούν να εντοπίσουν τα κλιμάκια της Πυροσβεστικής, ώστε να συμπληρώσουν τη δικογραφία.

Σύνταξη
Τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ
Ελλάδα 30.01.26

Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε κλίμα βαριάς οδύνης η Θεσσαλονίκη και η βόρεια Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα και αύριο τους επτά νέους που σκοτώθηκαν στο τροχαίο ενώ πήγαιναν στη Γαλλία για να δουν τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με τη Λυών

Σύνταξη
Αργεντινή: Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία – Η κυβέρνηση κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 30.01.26

Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία - Η κυβέρνηση της Αργεντινής κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε στάχτη έχουν μετατραπεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στην Παταγονία - Η Αργεντινή είναι από τις χώρες που αρνούνται την κλιματική κρίση καθώς ο ακροδεξιός πρόεδρός της Μιλέι ακολουθεί πιστά τον Τραμπ

Σύνταξη
Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία
Art 30.01.26

Έργο στο διάστημα; O Anish Kapoor ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο μεγαλεπήβολα σχέδιά του στη Βενετία

Περίπου 100 μοντέλα του Anish Kapoor θα παρουσιαστούν στο Palazzo Manfrin, τον χώρο όπου ο ίδιος ίδρυσε το ίδρυμά του το 2022 και ο οποίος ανοίγει για δεύτερη μόλις φορά στο κοινό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού
Κρατική τρομοκρατία 30.01.26

«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού

Οι δυνάμεις της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και της Συνοριοφυλακής ως ένοπλος βραχίονας της εκτελεστικής εξουσίας σε προπύργια των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στο μικροσκόπιο 1.236 φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις
Έκθεση ΙΟΒΕ 30.01.26

Στο μικροσκόπιο οι φοροαπαλλαγές

Από 3 δισ. ευρώ το 2014 οι φοροαπαλλαγές εκτοξεύτηκαν στα 23 δισ. ευρώ το 2024 - Μετά την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ προτείνει επανεξέταση των φορολογικών δαπανών

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής
Only one 30.01.26

Ο Χαϊλάντερ επέστρεψε – Ο Χένρι Καβίλ «διέρρευσε» τις πρώτες φωτογραφίες του ως αθάνατος σκωτσέζος πολεμιστής

Πέντε χρόνια μετά από την πρώτη φορά που ακούστηκε ότι ο Χένρι Καβίλ θα πρωταγωνιστήσει στο reboot της ταινίας Χαϊλάντερ, ο 42χρονος ηθοποιός φόρεσε επιτέλους τη στολή του αθάνατου σκωτσέζου πολεμιστή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό
Τι εξετάζεται 30.01.26

Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό

Στις άμεσες δράσεις της κυβέρνησης για το κυκλοφοριακό περιλαμβάνονται η μείωση των φορτηγών στον Κηφισό - αλλά όχι η πλήρης απαγόρευσή τους - και έξυπνα φανάρια

Κώστας Ντελέζος
Οδηγός για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών
Κατηγορίες 30.01.26

Οδηγός για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών

Οι 12 κατηγορίες με θεμελιωμένο δικαίωμα για συνταξιοδότηση που είτε είχαν συμπληρώσει το αντίστοιχο όριο ηλικίας πριν τον Αύγουστο του 2015 είτε συμπληρώνουν τα αυξημένα όρια έως 31 Αυγούστου 2026

Ηλίας Γεωργάκης
Βενεζουέλα-Ιράν-Γροιλανδία: Γιατί η Κίνα είναι τόσο ψύχραιμη στα μέτωπα που άνοιξε ο Τραμπ
Περιορισμοί 30.01.26

Βενεζουέλα-Ιράν-Γροιλανδία: Γιατί η Κίνα είναι τόσο ψύχραιμη στα μέτωπα που άνοιξε ο Τραμπ

Αντί να εμπλακεί σε αμφιλεγόμενα ζητήματα εκτός Ασίας, η Κίνα είναι πιο πιθανό να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση πιο κοντινών προκλήσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συμφωνία με «ιδιωτικό» διάβολο: Πώς τα κρατικά deals της Palantir μετατρέπουν τη μετανάστευση σε «εθνική επιτήρηση»
«Αόρατος κίνδυνος» 30.01.26

Συμφωνία με «ιδιωτικό» διάβολο: Πώς τα κρατικά deals της Palantir μετατρέπουν τη μετανάστευση σε «εθνική επιτήρηση»

«Η συνεργασία ICE και Palantir δείχνει πώς μια λαϊκιστική πολιτική ατζέντα βρίσκει το "τέλειο ταίρι" της σε αλγοριθμικά συστήματα που υπόσχονται κλίμακα και ταχύτητα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το 74% των Αμερικανών πιστεύει πως η Κίνα θα προσπεράσει τις ΗΠΑ – Το 31% πιστεύει πως το έχει ήδη επιτύχει
Μαθήματα κινεζικών 30.01.26

Το 74% των Αμερικανών πιστεύει πως η Κίνα θα προσπεράσει τις ΗΠΑ – Το 31% πιστεύει πως το έχει ήδη επιτύχει

Σύμφωνα με έρευνα του ιδρύματος Κάρνεγκι οι Αμερικανοί δηλώνουν πως η Κίνα είναι η ανερχόμενη υπερδύναμη με το 47% να πιστεύει πως ήδη η Κίνα είναι ήδη πιο δυνατή από τις ΗΠΑ ή θα είναι εντός 5 ετών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα
Πόλεμος στον αέρα 30.01.26

Οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των αεροσκαφών Bombardier που κατασκευάζονται στον Καναδά ως αντίποινα

Με τον Καναδά να αρνείται να πιστοποιήσει αμερικανικά αεροσκάφη της κατασκευάστριας εταιρείας Gulfstream, οι ΗΠΑ αφαίρεσαν την πιστοποίηση της Bombardier και επιβάλουν δασμούς

Σύνταξη
Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες
Αυστηροί έλεγχοι 30.01.26

Η Κολομβία επέβαλε περιορισμούς στις εισαγωγές drones για να μην χρησιμοποιούνται από ένοπλες ομάδες

Με περισσότερες από 8.000 εναέριες επιθέσεις με χρήση drones να καταγράφονται στην Κολομβία το 2025, η κυβέρνηση του Γκουστάβο Πέτρο θα ελέγχει τις εισαγωγές.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς σε όποιον προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα – Μεγαλειώδης πορεία στην Αβάνα
Εκτελεστικό Διάταγμα 30.01.26

Οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς σε όποιον προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα – Μεγαλειώδης πορεία στην Αβάνα

Μετά τον έλεγχο της Βενεζουέλας, οι ΗΠΑ βάζουν εντονότερα στο στόχαστρο την Κούβα η οποία προμηθεύονταν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και το εξήγαγε για να εξασφαλίσει συνάλλαγμα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown – «Έσπασε» η χρηματοδότηση σε δύο νομοσχέδια
Ελέω ICE 30.01.26

ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown – «Έσπασε» η χρηματοδότηση σε δύο νομοσχέδια

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι «τα βρήκαν» για την συνέχιση της χρηματοδότησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ και να αποτραπεί νέο κλείσιμο της αμερικανικής οικονομίας

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ εκδίδουν γενική άδεια ώστε να εμπλακούν εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα στη Βενεζουέλα
Εξατομίκευση τέλος 30.01.26

Οι ΗΠΑ εκδίδουν γενική άδεια ώστε να εμπλακούν εταιρείες στον πετρελαϊκό τομέα στη Βενεζουέλα

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν γενική άδεια για όλες τις χρήσεις που αφορά την βιομηχανία πετρελαίου στη Βενεζουέλα, όπως αγορά, αποθήκευση, πώληση, μεταπώληση και επεξεργασία

Σύνταξη
