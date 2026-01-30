Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο

Στο 6,6%, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 12 ετών για τον μήνα Ιανουάριο, έφθασε η ανεργία τον περασμένο μήνα στη Γερμανία. Αυτό το ποσοστό ανεργίας είχε να καταγραφεί στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης από το 2014.

Ο αριθμός των ανέργων υπερέβη τα τρία εκατομμύρια, σε μια περίοδο που η Γερμανία κάνει μεγάλη προσπάθεια να αποφύγει την ύφεση.

1,142 εκατ. με ταμείο ανεργίας

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης της Γερμανίας, τον Ιανουάριο ο αριθμός των ανέργων έφτασε τα 3,085 εκατομμύρια. Αριθμός αυξημένος κατά 177.000 άτομα σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025.

Η αύξηση της ανεργίας αποδίδεται σε εποχικούς παράγοντες, αλλά και οι προοπτικές για τους ανέργους δεν είναι προς το παρόν καλές, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Σε δήλωσή της, η επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης, Αντρέα Νάλες, είπε ότι η αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές συμβάσεις λήγουν στο τέλος του έτους. Επίσης, εξήγησε, μειώνεται η απασχόληση και σε τομείς που επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες, όπως οι κατασκευές, ο τουρισμός και η γεωργία.

Επίδομα ανεργίας έλαβαν τον Ιανουάριο 1,142 εκατομμύρια άτομα.

Νέοι εκτός μαθητείας

Σύμφωνα με την Αντρέα Νάλες, τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτος ήταν αυξημένος και ο αριθμός των νέων εκτός προγραμμάτων μαθητείας. Επίσης, στα γραφεία εύρεσης εργασίας εγγεγραμμένοι ήταν 64.000 άνεργοι. Ωστόσο, οι 23.000 από αυτούς είχαν προτάσεις, αλλά προτίμησαν να εξακολουθήσουν να διερευνούν τις επιλογές τους.

Η επικεφαλής της Υπηρεσίας είπε ωστόσο ότι οι προοπτικές για τους ανέργους δεν είναι αυτή τη στιγμή καλές.

«Υπάρχει πολύ μικρός δυναμισμός στην αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή», σημείωσε. Και εξήγησε ότι ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας που έχουν καταχωρηθεί σε γραφεία εύρεσης εργασίας μειώθηκε σε 598.000. Δηλαδή, 34.000 λιγότερες από ό,τι πριν από έναν χρόνο.

Μειωμένες προσδοκίες

Το ποσοστό αυτό ανεργίας καταγράφεται την ώρα που η Γερμανία μείωσε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη για φέτος και το επόμενο έτος. Αιτία, η αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από το παγκόσμιο εμπόριο και το γεγονός ότι τα μέτρα οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής δεν έχουν τεθεί σε ισχύ τόσο γρήγορα όσο είχε προβλεφθεί προηγουμένως.

Η κυβέρνηση μείωσε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη για το 2026 στο 1,0% από 1,3%. Η αύξηση του ΑΕΠ το 2027 προβλέπεται στο 1,3%, από 1,4% που αναμενόταν προηγουμένως.

«Το υπόβαθρο αυτής της ελαφρώς πιο επιφυλακτικής αξιολόγησης είναι το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα μέτρα οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής που αναμενόταν δεν έχουν υλοποιηθεί τόσο γρήγορα και όχι στον βαθμό που είχαμε υποθέσει», δήλωσε την Τετάρτη η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας, ΚατερίνΑ Ράιτσε.