Σπουδαία πρωτοβουλία του Τέρι – Ο παλαίμαχος στόπερ πούλησε φανέλες της συλλογής του, για ιερό σκοπό

Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός της Τσέλσι, Τζον Τέρι, καθώς ο πρώην αρχηγός των «μπλε» και της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας αποφάσισε να πουλήσει φανέλες της προσωπικής του συλλογής, για ιερό σκοπό.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά, καθώς τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την πώληση εμφανίσεων σπουδαίων παικτών, ξεπέρασαν τις 300.000 λίρες.

Το ποσό αυτό θα διατεθεί από τον πρώην άσο της Τσέλσι σε ιδρύματα για παιδιά και ο παλιός σπουδαίος κεντρικός αμυντικός των «λιονταριών» είχε πολλούς λόγους για να αισθάνεται περήφανος.

Η φανέλα που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσό, ήταν αυτή που φόρεσε ο Λιονέλ Μέσι (με το νούμερο 19) όταν η Μπαρτσελόνα έπαιξε με την Τσέλσι στο Στάμφορντ Μπριτζ για το Τσάμπιονς Λιγκ το 2006, καθώς πωλήθηκε για 132.292 λίρες και έγινε η τέταρτη πιο ακριβή πώληση φανέλας στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο παλαίμαχος άσος της Τσέλσι είχε μάλιστα δηλώσει πριν την έναρξη της δημοπρασίας, για την συγκεκριμένη φανέλα.

«Ήμουν αντίπαλος με τον Μέσι σ’ εκείνο το παιχνίδι και θυμάμαι ένα – δυο λεπτά πριν από την λήξη της αναμέτρησης ήμουν συνέχεια κοντά στον Μέσι, προκειμένου να προλάβω να του πάρω την φανέλα. Δεν ήθελα να με προλάβει κάποιος άλλος.

Είναι μια ιστορική φανέλα της Μπαρτσελόνα και μάλιστα έχει πορτοκαλί χρώμα, είναι δηλαδή μια εμφάνιση την οποία δεν είχαν φορέσει σε πολλά παιχνίδια οι παίκτες της ισπανικής ομάδας».

Η φανέλα του Κριστιάνο Ρονάλντο με το νούμερο 7, την περίοδο που ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αγωνίζονταν στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, συγκέντρωσε 83,785 λίρες ενώ αυτή του Τιερί Ανρί την περίοδο που ο Γάλλος αγωνίζονταν στην Άρσεναλ, έπιασε 67,823 λίρες.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο Ανρί είχε γράψει στην φανέλα που είχε δώσει στον Τέρι, «συνέχισε την καλή δουλειά Τζον».

Το ίδρυμα του Τζον Τέρι, που συγκεντρώνει χρήματα και τα διαθέτει για παιδιά που έχουν ανάγκη, ιδρύθηκε το 2024 και ο παλαίμαχος Άγγλος άσος έχει προχωρήσει σε σημαντικές δράσεις.