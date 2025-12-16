Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)

Το ποδόσφαιρο δημιουργεί ακραία συναισθήματα ακόμη και στους κορυφαίους επαγγελματίες του σπορ, ανθρώπους που έχουν πανηγυρίσει αμέτρητες νίκες και επιτυχίες και έχουν κερδίσει πολλά χρήματα και αναγνώριση. Αντίστοιχα όμως, οι απογοητεύσεις και οι αποτυχίες μπορούν πολλές φορές να βάλουν στις πλάτες τους βάρος που δεν μπορούν να σηκώσουν ή να διαχειριστούν.

Ένας από αυτούς που ανήκουν και στην τελευταία κατηγορία, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, είναι ο πρώην αρχηγός της Τσέλσι, Τζον Τέρι. Ο σπουδαίος παλαίμαχος αμυντικός, μίλησε σε podcast του συγγραφέα και επιχειρηματία Ρις Μένι και αποκάλυψε τις σοκαριστικές λεπτομέρειες του απόηχου του χαμένου για την ομάδα του, Τσέλσι, τελικού του Champions League 2008, κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στον τελικό που διεξήχθη στο «Λουζνίκι» της Μόσχας και ο οποίος οδηγήθηκε στην διαδικασία των πέναλτι, ο Τέρι ήταν αυτός που είχε στο φινάλε την ευκαιρία να δώσει το τρόπαιο στην Τσέλσι και να το σηκώσει ως αρχηγός, ωστόσο κατά την εκτέλεση γλίστρησε και έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι, με τη Γιουνάιτεντ να στέφεται λίγο μετά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η φάση του γλιστρήματος έμεινε φυσικά στην Ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και «στοίχειωσε» τον Τέρι -όπως αποκαλύπτεται τώρα- για πάντα.

Η διαδικασία των πέναλτι του τελικού του 2008

«Είναι αυτές οι στιγμές που σκέφτεσαι και αν…»

Όπως τόνισε 45χρονος πια προπονητής των Ακαδημιών των «μπλε», αυτή δεν ήταν απλώς η δυσκολότερη στιγμή της καριέρας του, αλλά μάλλον της ζωής του γενικότερα, αφού τα χειρότερα για αυτόν ήρθαν λίγη ώρα μετά τον τελικό, δηλώνοντας πως ουσιαστικά κατέρρευσε ψυχολογικά, σε σχεδόν μη αναστρέψιμο σημείο.

«Κοιτάζοντας πίσω, θα ήθελα πολύ να είχα μιλήσει σε κάποιον τότε. Θυμάμαι μετά τον αγώνα, επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο. Ήμουν στον 25ο όροφο στη Μόσχα και απλώς κοιτούσα έξω από το παράθυρο και αναρωτιόμουν “γιατί; γιατί;”. Δεν λέω ότι θα πηδούσα αν είχα την ευκαιρία, αλλά… τέτοιες σκέψεις περνούν από το μυαλό σου εκείνες τις στιγμές».

Συνεχίζοντας, ο παλαίμαχος Άγγλος στόπερ μίλησε για την καθοριστική συμβολή των παικτών του στο να μην γίνει τίποτα κακό: «Μετά ανέβηκαν τα παιδιά και με κατέβασαν κάτω. Είναι αυτές οι στιγμές που σκέφτεσαι το “κι αν…;”. Ποτέ δεν ξέρεις, έτσι δεν είναι;».

Επιπλέον, παραδέχθηκε ότι εκείνη η ανάμνηση παραμένει ζωντανή στο μυαλό του μέχρι σήμερα, σαν εφιάλτης: «Σίγουρα με τα χρόνια έχει απαλύνει, αλλά τώρα που έχω αποσυρθεί, χωρίς την ένταση των αγώνων και την αδρεναλίνη, τότε είναι που με χτυπάει πραγματικά. Ακόμα ξυπνάω μέσα στη νύχτα και σκέφτομαι “ναι, όντως συνέβη”. Δεν νομίζω ότι αυτό θα φύγει ποτέ».

