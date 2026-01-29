Τα γκολ και τα highlights από την 8η αγωνιστική της League Phase του Chapmpions League (vids)
Δείτε βίντεο με τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από παιχνίδια της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (28/1) η League Phase του Champions League με τη διεξαγωγή της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής. Δείτε γκολ και τα highlights από τα παιχνίδια, με τη μεγάλη νίκη/πρόκριση του Ολυμπιακού με 2-1 επί του Άγιαξ να ξεχωρίζει.
Εντυπωσιακή και η νίκη της Μπενφίκα με 4-2 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδης κατάφερε επίσης να προκριθεί έστω και ως 24η!
Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2
Μονακό – Γιουβέντους 0-0
PSV Αϊντχόφεν-Μπάγερν Μονάχου 1-2 |
