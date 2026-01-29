Τα γκολ και τα highlights από την 8η αγωνιστική της League Phase του Chapmpions League (vids)

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (28/1) η League Phase του Champions League με τη διεξαγωγή της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής. Δείτε γκολ και τα highlights από τα παιχνίδια, με τη μεγάλη νίκη/πρόκριση του Ολυμπιακού με 2-1 επί του Άγιαξ να ξεχωρίζει.

Εντυπωσιακή και η νίκη της Μπενφίκα με 4-2 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδης κατάφερε επίσης να προκριθεί έστω και ως 24η!

Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2

Μονακό – Γιουβέντους 0-0

PSV Αϊντχόφεν-Μπάγερν Μονάχου 1-2 |