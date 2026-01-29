Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τη Ρόμα (pic)
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League με τον Βιθέντε Ταμπόρδα να παίρνει την ευκαιρία του.
- Μαχαίρωσαν Αλβανό εκτελεστή στις φυλακές Μαλανδρίνου – Είχε συλληφθεί για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
- Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη
- Μια καφέ λωρίδα 8.000 χιλιομέτρων απλώνεται στον Ατλαντικό και προκαλεί ανησυχία
- Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να παρατάσσει μία ενδεκάδα… ανάγκης για το παιχνίδι με τους Ρωμαίους.
Στο τέρμα θα βρεθεί ο Λαφόν, η τριάδα των στόπερ είναι οι Πάλμερ Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά. Όλη την πλευρά σαν full back θα παίξουν οι Κάτρης και Κυριακόπουλος, με τους Μπακασέτα και Σιώπη να είναι στο κέντρο, λίγο πιο μπροστά από αυτούς θα είναι ο Ταμπόρδα και οι δύο προωθημένοι θα είναι οι Ζαρουρί και Πάντοβιτς.
Συνοπτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά, Σιώπης, Ταμπόρδα, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.
Η σχετική ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Βύντρα, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Ρενάτο Σάντσες, Τερζής. Εκτός αποστολής έμειναν οι Τσέριν και Κώτσιρας.
Από την άλλη, ο Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι επέλεξε στο αρχικό σχήμα της Ρόμα τους: Γκολίνι, Μαντσίνι, Ζιολκόφσκι, Γκιλάρντι, Τσελίκ, Κριστάντε, Πισίλι, Τσιμίκας, Ελ Αϊνουάι, Σούλε, Πελεγκρίνι.
La nostra formazione per #PAOFCRoma 🐺#ASRoma #UEL pic.twitter.com/xWKYNuftUn
— AS Roma (@OfficialASRoma) January 29, 2026
- Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)
- Συγκλονιστικές στιγμές στο «Groupama Stadium»: Οι Γάλλοι τίμησαν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ (vid, pics)
- Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 79-62: Πήραν το ντέρμπι οι πρωταθλητές Ευρώπης
- LIVE: Σέλτικ – Ουτρέχτη
- LIVE: Γκενκ – Μάλμε
- LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος
- LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ
- Ενός λεπτού σιγή πριν το Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις