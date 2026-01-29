Παναθηναϊκός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τη Ρόμα (pic)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να παρατάσσει μία ενδεκάδα… ανάγκης για το παιχνίδι με τους Ρωμαίους.

Στο τέρμα θα βρεθεί ο Λαφόν, η τριάδα των στόπερ είναι οι Πάλμερ Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά. Όλη την πλευρά σαν full back θα παίξουν οι Κάτρης και Κυριακόπουλος, με τους Μπακασέτα και Σιώπη να είναι στο κέντρο, λίγο πιο μπροστά από αυτούς θα είναι ο Ταμπόρδα και οι δύο προωθημένοι θα είναι οι Ζαρουρί και Πάντοβιτς.

Συνοπτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά, Σιώπης, Ταμπόρδα, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

Η σχετική ανάρτηση

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Βύντρα, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης, Ρενάτο Σάντσες, Τερζής. Εκτός αποστολής έμειναν οι Τσέριν και Κώτσιρας.

Από την άλλη, ο Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι επέλεξε στο αρχικό σχήμα της Ρόμα τους: Γκολίνι, Μαντσίνι, Ζιολκόφσκι, Γκιλάρντι, Τσελίκ, Κριστάντε, Πισίλι, Τσιμίκας, Ελ Αϊνουάι, Σούλε, Πελεγκρίνι.