Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;
Κόσμος 28 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;

Η έρευνα για διαφθορά εναντίον του Ζανγκ Γουσία, δεδομένης της βαθιάς φιλίας του με τον κινέζο πρόεδρο, κάνει τους αναλυτές να μιλούν ακόμη και για προετοιμασία πραξικοπήματος

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
A
A
Spotlight

Η κίνηση του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ να διερευνήσει τον κορυφαίο στρατηγό και κάποτε στενό σύμμαχό του Ζανγκ Γουσία είναι η πιο εντυπωσιακή εξέλιξη μέχρι στιγμής στη μεγαλύτερη στρατιωτική εκκαθάριση της Κίνας εδώ και περίπου μισό αιώνα. Αναμένεται επίσης να έχει επιπτώσεις τόσο στην Ταϊβάν όσο και στη διαδοχή στην εξουσία, αλλά και να προκαλέσει περαιτέρω αναταραχή στις τάξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Η έρευνα για διαφθορά εναντίον του Ζανγκ, σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg, σηματοδοτεί την πτώση ενός ήρωα πολέμου του ΚΚ με δεκαετίες οικογενειακών δεσμών με τον κορυφαίο ηγέτη της Κίνας. Αφήνει την Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή αποδεκατισμένη, με μόνο έναν ένστολο αξιωματικό να έχει απομείνει να υπηρετεί, υπό τον 72χρονο Σι, στο ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, που περιλάμβανε έξι στρατηγούς όταν ξεκίνησε η τρίτη θητεία του, το 2022.

Η ταχύτητα της έρευνας για τον Ζανγκ, τον 75χρονο πρώτο στην ιεραρχία αντιπρόεδρο της ΚΣΕ, εξέπληξε τους αναλυτές: Η ανακοίνωση το Σάββατο έγινε μόλις τέσσερις ημέρες μετά την ξαφνική απουσία του από συνεδρίαση της ηγεσίας του ΚΚΚ. Πέρυσι, μεσολάβησαν έξι μήνες μεταξύ της εξαφάνισης και της δημόσιας επιβεβαίωσης για τη διεξαγωγή έρευνας για τον στρατηγό Χε Βεϊντόνγκ, ο οποίος ήταν το Νο 2 στη στρατιωτική ιεραρχία και τελικά απομακρύνθηκε.

«Δεδομένης της βαθιάς φιλίας του Ζανγκ και του Σι, η φύση αυτής της προδοσίας πρέπει να είναι μεγάλη» σχολιάζει ο Βίκτορ Σι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο για την πολιτική των ελίτ της Κίνας. «Ακούγονται σενάρια ακόμα και για την προετοιμασία πραξικοπήματος». Οι ακριβείς λόγοι για την έρευνα εις βάρος του Ζανγκ είναι ακόμα ασαφείς. Η «Wall Street Journal» ανέφερε ότι ο στρατηγός κατηγορήθηκε για διαρροή πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της χώρας στις ΗΠΑ και για αποδοχή δωροδοκιών για βασικές προαγωγές, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του υπουργού Αμυνας, αλλά και κρίσιμων θέσεων στο σύστημα στρατιωτικών προμηθειών. Ομως ο Νιλ Τόμας, ερευνητής στο Κέντρο Ανάλυσης της Κίνας, εξέφρασε σκεπτικισμό για την πιθανότητα ένας «στρατηγός που έχει σκληραγωγηθεί σε μάχες» όπως ο Ζανγκ να «προδώσει όλα όσα έδιναν νόημα στη ζωή του τις τελευταίες δεκαετίες», προκειμένου να αποκαλύψει μυστικά στον κορυφαίο αντίπαλο της Κίνας – και μάλιστα όταν ξέρει ότι παρακολουθείται στενά.

Σε κάθε περίπτωση, η αναταραχή στη στρατιωτική ελίτ της Κίνας σημειώνεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε σύγκρουση με συμμάχους του για τη Γροιλανδία, τους δασμούς και το μέλλον της τάξης που βασίζεται σε κανόνες – όλα αυτά έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με το εάν ο Σι μπορεί να επιδιώξει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση κάνοντας μια κίνηση στην Ταϊβάν.

Κάποιοι πιστεύουν ότι οι απομακρύνσεις θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις αποφάσεις της Κίνας για την Ταϊβάν, καθώς μάλιστα σχεδόν οι μισοί από τους στρατηγούς που απομακρύνθηκαν διατηρούσαν διασυνδέσεις με μονάδες στη διοίκηση που είναι υπεύθυνη για την Ταϊβάν. Ο Τόμας θεωρεί πως η τελευταία εκκαθάριση «καθιστά την απειλή της Κίνας προς την Ταϊβάν ασθενέστερη βραχυπρόθεσμα, αλλά ισχυρότερη μακροπρόθεσμα». Κάνει μια στρατιωτική κλιμάκωση εναντίον του νησιού πιο επικίνδυνη στο άμεσο μέλλον λόγω «μιας ανώτερης διοίκησης σε αταξία», αλλά μακροπρόθεσμα θα σημαίνει, εξηγεί, ότι ο στρατός έχει μια πιο πιστή και λιγότερο διεφθαρμένη ηγεσία με περισσότερες στρατιωτικές δυνατότητες. Δεν συμφωνούν όλοι με αυτό. Ο Τζιμ Τανγκ από το Φόρουμ του Ειρηνικού θεωρεί ότι «η ετοιμότητα μάχης του κινεζικού στρατού δεν έχει διαταραχθεί σοβαρά».

Η πτώση του Ζανγκ έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η Κίνα εισέρχεται σε ταραχώδη πολιτική περίοδο ενόψει του ανασχηματισμού ηγεσίας που συμβαίνει κάθε πέντε χρόνια και προβλέπεται για το το 2027, όταν ο Σι αναμένεται ευρέως να επιδιώξει τέταρτη θητεία. Ως ο ισχυρότερος στρατηγός της Κίνας και μέλος του Πολιτικού Γραφείου, ο Ζανγκ ήταν από τους λίγους αξιωματούχους με αρκετή επιρροή ώστε να κινητοποιήσει αντίθεση σε οποιαδήποτε σχέδια διαδοχής για τον Σι. Οπως εξηγεί ο πρώην αξιωματούχος της CIA Ντένις Ουάιλντερ, «ο στρατός είναι ο μόνος θεσμός στην Κίνα που έχει ιστορικό στο να αψηφά τους ηγέτες του κόμματος. Αυτό θέλησε να προλάβει ο Σι».

Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0
Κρατική τρομοκρατία 28.01.26

Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0

Η φονική δράση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα, η επικοινωνιακή αναδίπλωση Τραμπ και οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»
Top Secret 28.01.26

Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»

Ένας από τους βαθύτερους γνώστες των κινδύνων που βρίσκονται στη Γροιλανδία, δηλώνει μπερδεμένος με την πρεμούρα των ηγετών να εκμεταλλευτούν τη Γροιλανδία: Όπως εξηγεί ο ίδιος αυτή τη γωνιά του πλανήτη τη φοβάται ακόμα ο καπιταλισμός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.01.26

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

Ο Αντρέι Σιμπίχα, ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, δήλωσε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τα εδάφη και τον πυρηνικό σταθμό να παραμένουν «αγκάθια» στην συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ
Κόσμος 28.01.26

Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ

Πράκτορας της ICE έμαθε πως τα προξενεία θεωρούνται ξένο έδαφος, όταν επιχείρησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ στη Μινεάπολη, για να δει τους υπαλλήλους να του μπλοκάρουν την είσοδο

Σύνταξη
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό
Κόσμος 28.01.26

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό

Πριν ορκιστεί και αναλάβει τα βουλευτικά του καθήκοντα, ο Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο συνελήφθη όπως επέστρεφε από τη Γουατεμάλα στον Παναμά, πριν αποκτήσει ασυλία

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο
Κόσμος 28.01.26

Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο

Μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική φέρονται να έστησαν ενέδρα σε δυνάμεις του στρατού, στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία

Σύνταξη
Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ
Κόσμος 28.01.26

Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS, δύο πράκτορες είναι αυτοί που ερευνώνται για την δολοφονία του νοσηλευτή, Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο – επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο – επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ
Διαπραγματεύσεις 27.01.26

Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στην Ουκρανία πως για να τεθούν σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας, η τελευταία οφείλει να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τη Ρωσία

Σύνταξη
Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα
«Μη συζυγικές» υποχρεώσεις 27.01.26

Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα

Η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από έναν ή μία σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου στην Γαλλία, αποφάνθηκε η Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κόσμος 27.01.26

ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ακόμη και εβδομάδες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη χιονοκαταιγίδα Fern. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση
Ελλάδα 28.01.26

Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση

«ΤΑ ΝΕΑ» στη διαδικτυακή παρουσίαση του οδικού χάρτη από την πρόεδρο των συμβολαιογράφων και την εκπρόσωπο της ψηφιακής πλατφόρμας, που απάντησαν σε 500 ερωτήσεις για τη σωστή και ασφαλή εξυπηρέτηση των πολιτών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Σύνταξη
Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν
Καλές δουλειές 28.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν

Έπειτα από έναν χρόνο Τραμπ στην εξουσία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται και τις δουλειές τους να πηγαίνουν τόσο καλά όσο ποτέ. Τα γεύματα στον Λευκό Οίκο απέδωσαν τα μέγιστα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ζήτημα εμπιστοσύνης
Opinion 28.01.26

Ζήτημα εμπιστοσύνης

Η Ουάσιγκτον, απομακρυνόμενη από παραδοσιακές αρχές και αντιλήψεις, κάνει όλους τους συμμάχους της να μουδιάζουν και να ψάχνονται.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
48 ώρες 28.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ακυρώνονται οι εκδρομές για τη Λυών, ενώ η θύρα 4 θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη (28/1) για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Σύνταξη
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
