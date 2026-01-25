newspaper
Κίνα: Κορυφαίος στρατηγός φέρεται να καθαιρέθηκε για διαρροή πυρηνικών μυστικών στις ΗΠΑ
Κόσμος 25 Ιανουαρίου 2026, 21:35

Κίνα: Κορυφαίος στρατηγός φέρεται να καθαιρέθηκε για διαρροή πυρηνικών μυστικών στις ΗΠΑ

Ο στρατηγός Ζανγκ Γιουσία κατηγορείται για διαρροή δεδομένων σχετικά με πυρηνικά όπλα από την Κίνα στις ΗΠΑ και για δωροδοκία ατόμου που προήχθη σε υπουργό Άμυνας. Καθαιρέθηκε ακόμα ένας στρατηγός

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στην Κίνα ένας ανώτατος στρατηγός κατηγορείται ότι διέρρευσε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της χώρας στις ΗΠΑ και ότι δέχτηκε δωροδοκίες για επίσημες πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής ενός αξιωματικού σε υπουργό Άμυνας, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με μια ενημέρωση υψηλού επιπέδου σχετικά με τις κατηγορίες.

Η ενημέρωση, στην οποία παρευρέθηκαν το Σάββατο το πρωί ορισμένοι από τους ανώτατους αξιωματικούς του στρατού, πραγματοποιήθηκε λίγο πριν το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Κίνας κάνει την έκπληξη ανακοινώνοντας την έναρξη έρευνας για τον στρατηγό Ζανγκ Γιουσία , ο οποίος κάποτε θεωρούνταν ο πιο έμπιστος στρατιωτικός σύμμαχος του Σι Τζινπίνγκ. Η επίσημη δήλωση αυτή δεν έδωσε λεπτομέρειες πέρα από την έρευνα για «σοβαρές παραβιάσεις» της κομματικής πειθαρχίας και των κρατικών νόμων.

Ωστόσο, άτομα που έχουν γνώση της ενημέρωσης — η οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα — ανέφεραν ότι ο Ζανγκ βρίσκεται υπό έρευνα για την υποτιθέμενη δημιουργία πολιτικών κλικών, μια φράση που περιγράφει τις προσπάθειες δημιουργίας δικτύων επιρροής που υπονομεύουν την ενότητα του κόμματος, και για κατάχρηση της εξουσίας του στο ανώτατο στρατιωτικό όργανο λήψης αποφάσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος, γνωστό ως Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή – CMC.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης την εποπτεία του επί ενός ισχυρού οργανισμού που είναι υπεύθυνος για την έρευνα, την ανάπτυξη και την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού. Όσοι μίλησαν στην WSJ και έχουν εν γνώσει τους την ενημέρωση, ανέφεραν ότι ο Ζανγκ φέρεται να έχει δεχτεί τεράστια χρηματικά ποσά σε αντάλλαγμα για προαγωγές σε αυτό το σύστημα προμηθειών με μεγάλο προϋπολογισμό.

Η διαρροή τεχνικών δεδομένων των πυρηνικών όπλων της Κίνας, είναι η χειρότερη κατηγορία

Η πιο συγκλονιστική κατηγορία που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της κλειστής ενημέρωσης, σύμφωνα με τους ίδιους, ήταν ότι ο Ζανγκ είχε διαρρεύσει βασικά τεχνικά δεδομένα σχετικά με τα πυρηνικά όπλα της Κίνας στις ΗΠΑ.

Ορισμένα στοιχεία εναντίον του Ζανγκ προήλθαν από τον Γκου Τζούν, τον πρώην γενικό διευθυντή της China National Nuclear Corp., μιας κρατικής εταιρείας που εποπτεύει όλες τις πτυχές των πολιτικών και στρατιωτικών πυρηνικών προγραμμάτων της Κίνας, σύμφωνα τις πηγές της WSJ. Το Πεκίνο ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα την έναρξη έρευνας εναντίον του Γκου για υποψίες σοβαρών παραβιάσεων της κομματικής πειθαρχίας και των κρατικών νόμων.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του Σαββάτου, οι αρχές αποκάλυψαν ότι η έρευνα για τον Γκου συνέδεσε τον Ζανγκ με μια παραβίαση ασφαλείας στον πυρηνικό τομέα της Κίνας, ανέφεραν οι πηγές. Λεπτομέρειες σχετικά με την παραβίαση δεν αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ανέφεραν οι πηγές.

Σε δήλωση προς την εφημερίδα The Wall Street Journal, ο Λιου Πένγκιου, εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, ανέφερε ότι η απόφαση του κόμματος να διερευνήσει τον Ζανγκ υπογραμμίζει ότι η ηγεσία διατηρεί «μια προσέγγιση πλήρους κάλυψης (σ.σ. με την έννοια της έρευνας περιστατικών) και μηδενικής ανοχής στην καταπολέμηση της διαφθοράς».

Η Κίνα έχασε όλη την ανώτατη διοίκηση πλην δύο ατόμων

Ορισμένοι αναλυτές αναφέρουν ότι η τελευταία εκστρατεία του Xi κατά της διαφθοράς και της απιστίας στις ένοπλες δυνάμεις σηματοδοτεί την πιο επιθετική αποσύνθεση της στρατιωτικής ηγεσίας της Κίνας από την εποχή του Μάο Τσε Τουνγκ.

Όπως και ο Σι, ο Ζανγκ, μέλος του ελίτ Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, είναι ένας από τους «πρίγκιπες» της Κίνας, όπως είναι γνωστοί οι απόγονοι των επαναστατικών πρεσβυτέρων και των υψηλόβαθμων αξιωματούχων του κόμματος.

Ο πατέρας του Ζανγκ πολέμησε στο πλευρό του πατέρα του Σι κατά τη διάρκεια του κινεζικού εμφυλίου πολέμου που οδήγησε στην κατάληψη της εξουσίας από τις κομμουνιστικές δυνάμεις του Μάο το 1949, και οι δύο άνδρες ανέλαβαν αργότερα υψηλές θέσεις.

Η εσωτερική ενημέρωση του Σαββάτου συνέδεσε επίσης την πτώση του Ζανγκ με την προώθηση του πρώην υπουργού Άμυνας Λι Σανγκφου. Ο Ζανγκ φέρεται να βοήθησε στην προώθηση του Λι σε αντάλλαγμα με μεγάλες δωροδοκίες, σύμφωνα με τις πηγές.

«Ξηλώθηκαν» σε μια ημέρα δύο στρατηγοί της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής

Η πτώση του Λι ξεκίνησε το 2023, όταν αρχικά εξαφανίστηκε από τη δημοσιότητα και αργότερα απομακρύνθηκε από τη θέση του υπουργού Άμυνας. Το κόμμα τον απέβαλε τον επόμενο χρόνο για διαφθορά.

Σε ένδειξη του βάθους της τρέχουσας έρευνας, ο Σι ανέθεσε σε μια ειδική ομάδα να διεξαγάγει ενδελεχή έρευνα για τη θητεία του Ζανγκ ως διοικητή της Στρατιωτικής Περιφέρειας Σενγιάνγκ, η οποία διήρκεσε πέντε χρόνια από το 2007 έως το 2012, σύμφωνα με ορισμένα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ενημέρωση. Η ομάδα έχει πλέον φτάσει στη βορειοανατολική πόλη Σενγιάνγκ, ανέφεραν, επιλέγοντας να μείνει σε τοπικά ξενοδοχεία και όχι σε στρατιωτικές βάσεις, όπου ο Ζανγκ θα είχε ένα δίκτυο υποστήριξης.

Οι αρχές έχουν ήδη κατασχέσει κινητά τηλέφωνα από αξιωματικούς που ανέβηκαν στην ιεραρχία μαζί με τον Ζανγκ και τον στρατηγό Λιου Ζενλί, επικεφαλής του Τμήματος Συντονισμού Επιτελείου, η έρευνα για τον οποίο ανακοινώθηκε επίσης το Σάββατο, σύμφωνα με ορισμένα από τα άτομα, καθώς χιλιάδες αξιωματικοί που έχουν σχέσεις με τους δύο άνδρες γίνονται πιθανοί στόχοι.

Η απομάκρυνση των Ζανγκ και Λιου επεκτείνει την πολυετή προσπάθεια του Σι να απομακρύνει αξιωματούχους που θεωρούνται διεφθαρμένοι και πολιτικά αναξιόπιστοι.

Οι εσωτερικές εξηγήσεις εντός του κόμματος, δεν σημαίνει πως αποτελούν την κύρια αιτία

Αναλυτές λένε ότι η αδιαφάνεια του πολιτικού συστήματος της Κίνας καθιστά δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα κίνητρα του Σι για την εκκαθάριση ενός μακροχρόνιου συμμάχου του στο κινεζικό στρατό, γνωστού ως Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (PLA).

Οι εσωτερικές εξηγήσεις που δίνονται στην ελίτ του κόμματος —όπως αυτές της ενημέρωσης του Σαββάτου— δεν αντανακλούν πάντα τα πλήρη ή αληθινά κίνητρα πίσω από τις αποφάσεις του Σι.

Παρόλα αυτά, ένα άρθρο της εφημερίδας PLA Daily, της εφημερίδας του στρατού, που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, υπογράμμισε τη σημασία των πολιτικών παραγόντων στην υπόθεση κατά του Ζανγκ, τον οποίο η εφημερίδα κατηγόρησε ότι «καταπάτησε και υπονόμευσε σοβαρά» τη θεσμική βάση της εξουσίας του προέδρου της CMC.

Ο Σι στέλνει ένα μήνυμα που αντηχεί σε όλη την Κίνα

Αυτό υποδηλώνει ότι «ο Ζανγκ είχε υπερβολική εξουσία εκτός του ίδιου του Σι», δήλωσε ο Λάιλ Μόρις, ανώτερος ερευνητής εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας στο Asia Society Policy Institute.

Το κόμμα έχει τονίσει ότι ο Σι, ως πρόεδρος της CMC, έχει την απόλυτη εξουσία επί του στρατού και εκπροσωπεί την ηγεσία του κόμματος στις ένοπλες δυνάμεις, δήλωσε ο Μόρις. «Επομένως, η επισήμανση μιας τέτοιας παραβίασης υποδηλώνει ότι ο Ζανγκ δεν ήταν σύμφωνος με την ιεραρχία του Σι».

Ανεξάρτητα από τους λόγους, η απόφαση του Σι να απομακρύνει τον Ζανγκ δείχνει ότι «είναι σίγουρος για την εδραίωση της εξουσίας του επί του στρατού», δήλωσε ο Μόρις. «Δεν είναι σημάδι αδυναμίας, αλλά δύναμης για τον Σι».

Αποκεφαλίζοντας την ιεραρχία, σύμφωνα με ορισμένα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ενημέρωση, ο Σι στέλνει το μήνυμα ότι η ανεξέλεγκτη διαφθορά, τα εδραιωμένα δίκτυα πελατειακών σχέσεων και η διαρροή κρατικών μυστικών αποτελούν υπαρξιακές απειλές για τον στόχο του να αποκτήσει τον έλεγχο της Ταϊβάν, του δημοκρατικά αυτοδιοικούμενου νησιού που το Πεκίνο διεκδικεί ως έδαφός του.

Πρόβλημα η καθαίρεση έμπειρων στρατηγών, όμως «περνά το μήνυμα»

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η επακόλουθη αποδυνάμωση των ανώτερων βαθμίδων είναι πιθανό να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των μαχών και να μειώσει τον άμεσο κίνδυνο εισβολής στην περιοχή του Στενού της Ταϊβάν, καθώς ο Σι στρέφεται προς μια πιο υπολογισμένη στρατηγική.

Το Πεκίνο φαίνεται να επιδιώκει πρώτα να καταλήξει σε συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ σχετικά με την Ταϊβάν, καθώς οι δύο υπερδυνάμεις προετοιμάζονται για διαπραγματεύσεις υψηλού κινδύνου σε θέματα εμπορίου και ασφάλειας φέτος. Οποιαδήποτε αμφιταλάντευση του Τραμπ σχετικά με την ασφάλεια της Ταϊβάν θα μπορούσε να κλονίσει την εμπιστοσύνη της Ταϊπέι στην αποφασιστικότητα των ΗΠΑ.

Από το καλοκαίρι του 2023, το κόμμα έχει απομακρύνει ανώτερους αξιωματικούς του στρατού, της αεροπορίας, του ναυτικού, των στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων και της παραστρατιωτικής αστυνομίας της Κίνας, καθώς και σημαντικές διοικήσεις θεάτρου επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης αυτής που επικεντρώνεται στην Ταϊβάν.

Περισσότεροι από 50 ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματικοί και στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας έχουν τεθεί υπό έρευνα ή έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους τα τελευταία 2½ χρόνια, σύμφωνα με επίσημες αποκαλύψεις που εξέτασε η Wall Street Journal.

Πλέον έχει απομείνει μόλις ένας στρατιωτικός στην Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή

Η Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή είχε έξι επαγγελματίες στρατιωτικούς μέλη όταν ξεκίνησε η τρέχουσα θητεία της το 2022. Τώρα έχει μόνο έναν ενεργό ένστολο αξιωματικό, τον στρατηγό Ζανγκ Σενγκμίν, ο οποίος προήχθη σε αντιπρόεδρο μόλις τον Οκτώβριο, μετά την εκκαθάριση ενός άλλου στρατηγού που κατείχε αυτή τη θέση.

Σε αντίθεση με τους Ζανγκ Γιουσία και Λιου Ζενλί, που είναι βετεράνοι του πολέμου, ο Ζανγκ Σενγκμίνέχει υπηρετήσει ως πολιτικός αξιωματικός και επιθεωρητής πειθαρχίας για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του, υπεύθυνος για την επιβολή της πίστης και την ενίσχυση του ηθικού. Ο Ζανγκ Σενγκμίν είναι πλέον το μοναδικό μέλος στην επιτροπή πλην του Σι.

«Δεδομένου του μεγέθους και της πολυπλοκότητας της εποπτείας οποιασδήποτε μεγάλης και εξελιγμένης στρατιωτικής οργάνωσης, αυτό το κενό στην κορυφή είναι αβάσιμο», δήλωσε ο Τέιλορ Φραβέλ, διευθυντής του Προγράμματος Μελετών Ασφάλειας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης.

Πρόσθεσε ότι «είναι βέβαιο ότι θα έχει αντίκτυπο στην τρέχουσα ετοιμότητα του PLA να αναλάβει σημαντικές, πολύπλοκες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».

