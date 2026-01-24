Η Κίνα θεωρεί τις εντάσεις των ΗΠΑ με χώρες όπως το Ιράν και η Βενεζουέλα ως μια χρυσή ευκαιρία για να ενισχύσει τη δική της επιρροή και να προσφέρει ένα εναλλακτικό μοντέλο διεθνούς συνεργασίας. Η στρατηγική της στοχεύει στην αντιμετώπιση της στρατηγικής περιορισμού των ΗΠΑ μέσω της ήπιας δύναμης και της οικονομικής συνεργασίας, ενισχύοντας το δόγμα της «υπεύθυνης υπερδύναμης».

Η Κίνα επικρίνει συνεχώς αυτό που αποκαλεί «ηγεμονία των ΗΠΑ» και αντιτίθεται στις προσπάθειες των ΗΠΑ να παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών ή να ελέγχουν τους πόρους τους, υποστηρίζοντας έναν πολυπολικό κόσμο. Η Κίνα αξιοποιεί τις εντάσεις που δημιουργούνται από τις πολιτικές των ΗΠΑ για να ενισχύσει την οικονομική και πολιτική επιρροή της στη Μέση Ανατολή και σε άλλες χώρες μέσω αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας.

Η στάση της Κίνας απέναντι στον έλεγχο των πόρων εθνών και λαών, όπως η Βενεζουέλα, η Αρκτική και, πιο πρόσφατα, η Γροιλανδία, χαρακτηρίζεται από την πλήρη απόρριψη των ηγεμονικών πολιτικών των ΗΠΑ που βλέπουν τους πόρους και τον πλούτο του κόσμου ως κάτι διεκδικήσιμο, όπως περιγράφει το Modern Diplomacy.

Η Κίνα προσπαθεί να υπονομεύσει αυτές τις πολιτικές μέσω διαφόρων στρατηγικών, όπως μέσα από την ενίσχυση του γιουάν ως αποθεματικού νομίσματος, την χρήση σπάνιων ορυκτών γαιών ως μοχλού πίεσης και με την παροχή δανείων σε αντάλλαγμα για πόρους σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Το δόγμα της «υπεύθυνης υπερδύναμης» που προωθεί η Κίνα

Εν τω μεταξύ, η Κίνα παρουσιάζεται ως ένα εναλλακτικό μοντέλο που δεν επιβάλλει ηγεμονία και επιδιώκει να καθιερώσει μια πιο ισορροπημένη παγκόσμια τάξη που ανταγωνίζεται τη δυτική επιρροή, ιδίως στους τομείς των υποδομών και των στρατηγικών πόρων. Η θέση της στη Βενεζουέλα αποτελεί παράδειγμα του αγώνα για επιρροή στη Λατινική Αμερική.

Τα σχέδια και οι πολιτικές της Κίνας για την αντιμετώπιση της αμερικανικής ηγεμονίας επί των παγκόσμιων πόρων και πλούτου, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες του Νότιου Ημισφαιρίου, περιλαμβάνουν την υπονόμευση της κυριαρχίας του δολαρίου.

Η Κίνα εργάζεται επιμελώς για να σπάσει το μονοπώλιο του δολαρίου μέσω συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων, τιμολόγησης αγαθών σε γιουάν και ανάπτυξης εναλλακτικών χρηματοοικονομικών πλατφορμών σε σχέση με το τρέχον (παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα SWIFT), το οποίο ελέγχεται από την Ουάσιγκτον.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των προσπαθειών της Κίνας να εφαρμόσει την πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» χρησιμοποιώντας το γιουάν, περιορίζοντας έτσι τον έλεγχο του δυτικού και αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στον κόσμο.

Οι σπάνιες γαίες ως άμεση πίεση της Κίνας στην τεχνολογική ανάπτυξη των ΗΠΑ

Η στρατηγική της Κίνας να χρησιμοποιεί τα ορυκτά σπάνιων γαιών ως μοχλό πίεσης έναντι της Ουάσιγκτον και της Δύσης είναι προφανής. Η Κίνα αξιοποιεί τον έλεγχό της επί των ορυχείων και των πόρων σπάνιων γαιών στην Αφρική και σε άλλες περιοχές ως στρατηγικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της πίεσης της Δύσης και των ΗΠΑ, όπως αποδεικνύεται από τις εμπορικές εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εκτός από τη «στρατηγική πετρελαίου έναντι δανείων» και τα έργα υποδομής της, η Κίνα καλύπτει το κενό που άφησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις αναπτυσσόμενες χώρες, προσφέροντας τεράστια δάνεια σε αντάλλαγμα για τους πόρους τους, όπως στην περίπτωση της Βενεζουέλας. Αυτό επεκτείνει τη στρατηγική επιρροή της και αμφισβητεί την αμερικανική ηγεμονία.

Για το λόγο αυτό, η Κίνα επικρίνει έντονα τις αμερικανικές στρατιωτικές και πολιτικές παρεμβάσεις σε άλλες χώρες, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως κυρίαρχη, και όχι αυτοκρατορική, αναπτυξιακή δύναμη. Θεωρεί την αμερικανική ηγεμονία απειλή για την παγκόσμια σταθερότητα, ακόμη και όταν επιδιώκει να αυξήσει τη δική της επιρροή.

Ως εκ τούτου, η Κίνα στοχεύει να διαδραματίσει ρόλο στην παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων, επιδιώκοντας μια παγκόσμια νομισματική ισορροπία και μειώνοντας την εξάρτηση από το δολάριο. Πιστεύει ότι η οικονομική της ανάπτυξη και οι εναλλακτικές πολιτικές της υπονομεύουν το δυτικό αυτοκρατορικό σύστημα, γεγονός που προκαλεί την εχθρότητα της Δύσης.

Η Κίνα απορρίπτει πως αποτελεί απειλή απέναντι στη Γροιλανδία

Η ανωτέρω στρατηγική της Κίνας είναι σαφώς εμφανής στη Βενεζουέλα, όπου παρείχε τεράστια δάνεια σε αντάλλαγμα για πετρέλαιο και ορυκτά. Αυτό επέτρεψε στην Βενεζουέλα του Μαδούρο, να αντέξει τις αμερικανικές κυρώσεις και ενίσχυσε την παρουσία της Κίνας στη Λατινική Αμερική, αποτελώντας άμεση πρόκληση για την επιρροή των ΗΠΑ στην Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική, τις οποίες η Ουάσιγκτον θεωρεί ως την «πίσω αυλή» της.

Η Κίνα απορρίπτει επίσης τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι ενισχύουν την επιρροή τους στη Γροιλανδία έναντι της Κίνας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κίνα κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το πρόσχημα της «κινέζικης απειλής» για να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα στη Γροιλανδία, υποστηρίζοντας ότι οι δραστηριότητές της στην περιοχή είναι νόμιμες και σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο.

Η επίσημη θέση της Κίνας σχετικά με τα προσχήματα των ΗΠΑ για τον έλεγχο της Γροιλανδίας μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: Η Κίνα απορρίπτει κατηγορηματικά αυτά τα προσχήματα και τους ισχυρισμούς. Το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην χρησιμοποιούν άλλες χώρες, ιδίως την Κίνα, ως πρόσχημα για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα στη Γροιλανδία.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ελέγξει τη Γροιλανδία, ένα νησί πλούσιο σε πόρους, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων γαιών. Η Γροιλανδία έχει μεγάλες δυνατότητες για παγκόσμιες επενδύσεις, με την Κίνα να έχει προβεί σε επενδύσεις σε έργα υποδομών και μεταφορών στο νησί. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Τραμπ, οδηγώντας τους να εξετάσουν το ενδεχόμενο ελέγχου της Γροιλανδίας για να εξασφαλίσουν τους πόρους της, ως απάντηση στην παρουσία της Κίνας στην περιοχή.

Δεν υπάρχει «κινεζική απειλή» διαμηνύει το Πεκίνο

Η Κίνα έχει διεκδικήσει τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων της, αντιτάσσοντας κάθε αμερικανική αξίωση για τον έλεγχο των πόρων άλλων χωρών και λαών με το πρόσχημα ότι η Κίνα απειλεί τα αμερικανικά συμφέροντα. Για παράδειγμα, η εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, δήλωσε ότι «οι δραστηριότητες του Πεκίνου στην Αρκτική στοχεύουν στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας και είναι σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο».

Αρνήθηκε την ύπαρξη κινεζικής απειλής σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως ισχυρίζεται η Αμερική. Το Πεκίνο θεωρεί την υπερβολή της «κινεζικής απειλής» ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής τακτικής στο πλαίσιο του ευρύτερου ανταγωνισμού για επιρροή στην Αρκτική, τη Γροιλανδία και άλλες περιοχές του κόσμου.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει επίσης να ελέγξει την περιοχή της Αρκτικής, δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας της λόγω της τήξης των πάγων και της πιθανής ανοίγματος νέων εμπορικών οδών, καθιστώντας την στρατηγική περιοχή για τις ΗΠΑ, οι οποίες προσπαθούν να εμποδίσουν την παρουσία και την επιρροή της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής, η οποία βρίσκεται πιο κοντά στα σύνορά της από ό,τι οι ΗΠΑ.

Η Κίνα τονίζει την επιθυμία των ΗΠΑ για στρατιωτική κυριαρχία

Η επίσημη θέση της Κίνας απέναντι στην μονομερή αμερικανική ηγεμονία στο παγκόσμιο σύστημα μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: Η Κίνα δίνει σταθερά έμφαση στον σεβασμό της αρχής της κυριαρχίας και της μη παρέμβασης: Η Κίνα τονίζει την αρχή της εθνικής κυριαρχίας και της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών, αρχή την οποία χρησιμοποιεί για να επικρίνει τις αμερικανικές στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες που θεωρεί παραβιάσεις αυτής της κυριαρχίας.

Επιπλέον, η Κίνα δίνει σταθερά έμφαση στον μηχανισμό της οικονομικής συνεργασίας, εστιάζοντας στην οικοδόμηση ισχυρών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με τις αραβικές χώρες, αξιοποιώντας την πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» και σημαντικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας (όπως η αγορά φθηνού ιρανικού πετρελαίου) και παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως αξιόπιστο εταίρο για την οικονομική σταθερότητα και όχι για τη στρατιωτική κυριαρχία.

Η Κίνα υποστηρίζει επίσης την παγκόσμια σταθερότητα και το Πεκίνο καλεί τη διεθνή κοινότητα να εργαστεί για τη σταθεροποίηση τεταμένων καταστάσεων, όπως η σύγκρουση στη Γάζα, μέσω μηχανισμών του ΟΗΕ και διεθνών διασκέψεων, επιδεικνύοντας έτσι τον ρόλο της ως πόλου που επιδιώκει τη σταθερότητα, σε αντίθεση με τις συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκεται η Αμερική.