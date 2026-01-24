Καθώς ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις του εναντίον φερόμενων σκαφών των καρτέλ ναρκωτικών, ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, συγκαλεί συνάντηση όλων των κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων από τις 34 χώρες του Δυτικού Ημισφαιρίου (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, ο Νταν Κέιν).

Θα είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται μια τέτοια συνάντηση, η οποία φαίνεται να επικεντρώνεται στη βελτίωση της συνεργασίας κατά της διακίνησης ναρκωτικών και των εγκληματικών οργανώσεων, και έχει οριστεί για τις 11 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Η συνάντηση των χωρών του Δυτικού Ημισφαιρίου πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ

Η ανακοίνωση γίνεται την ίδια ημέρα που ο αμερικανικός στρατός γνωστοποιεί μια ακόμη επίθεση εναντίον φερόμενου σκάφους διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο άτομα.

«Οι επικεφαλής άμυνας και ανώτεροι στρατιωτικοί εκπρόσωποι από 34 έθνη θα συναντηθούν για να διαμορφώσουν μια ενιαία αντίληψη των κοινών προτεραιοτήτων ασφαλείας και να ενισχύσουν την περιφερειακή συνεργασία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Οι συμμετέχοντες αξιωματούχοι άμυνας θα διερευνήσουν τη σημασία των ισχυρών συνεργασιών, της συνεχιζόμενης ενιαίας προσπάθειας για την αντιμετώπιση εγκληματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων, καθώς και εξωτερικών παραγόντων που υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», προστίθεται.

Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω της μεγαλύτερης στρατιωτικής παρουσίας του αμερικανικού στρατού στην Καραϊβική εδώ και δεκαετίες, της απαγωγής του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, της διεξαγωγής περισσότερων από 35 αεροπορικών επιδρομών εναντίον φερόμενων σκαφών των καρτέλ ναρκωτικών και της εστίασης της κυβέρνησης Τραμπ στη Γροιλανδία.

Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας

Η ανακοίνωση αναφέρεται στη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο, και τονίζει μεταξύ άλλων ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν «ένα ημισφαίριο του οποίου οι κυβερνήσεις συνεργάζονται μαζί μας ενάντια στους ναρκοτρομοκράτες, τα καρτέλ και άλλες διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις· θέλουμε ένα ημισφαίριο απαλλαγμένο από εχθρικές ξένες εισβολές ή κατοχής βασικών περιουσιακών στοιχείων που υποστηρίζουν κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού· και θέλουμε να διασφαλίσουμε τη συνεχή πρόσβασή μας σε βασικές στρατηγικές τοποθεσίες».