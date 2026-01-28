Εξαφανίστηκε επιβατικό αεροπλάνο στην Κολομβία – Χάθηκε ξαφνικά από το ραντάρ

Οι κολομβιανές αεροπορικές και στρατιωτικές αρχές ξεκίνησαν την Τετάρτη επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός στροβιλοφόρου επιβατικού αεροπλάνου Beechcraft 1900 με αριθμό νηολογίου ΗΚ4709 που μετέφερε 15 άτομα – 13 επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος – το οποίο έχασε επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου, ενώ πετούσε στη βορειοανατολική Κολομβία, σύμφωνα με την κρατική αεροπορική εταιρεία Satena.

Un helicóptero Huey II y un avión 350 C de la FAC en Colombia, buscan el Avión de Satena desaparecido en la región del Catatumbo. pic.twitter.com/3jkdoLqzPj — R e n e e O r o z c o (@RNEE_O) January 28, 2026

«Η πτήση NSE 8849, που εκτελούσε τη διαδρομή Κουκούτα-Οκάνα, απογειώθηκε γύρω στις 11:42 π.μ. και είχε προγραμματιστεί να προσγειωθεί γύρω στις 12:05 μ.μ., ενώ η τελευταία επικοινωνία της με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας έγινε στις 11:54 π.μ. σήμερα», ανέφερε η Satena σε δήλωσή της.

🇨🇴 | URGENTE: Una avioneta de Satena, con 15 personas a bordo, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña (Colombia), fue reportada como desaparecida por las torres de control. Se presume que pudo haberse accidentado en algún punto entre Ábrego y La Playa de Belén. pic.twitter.com/2AvzjRZXre — Alerta Noticias 9 (@AlertaNoticias9) January 28, 2026

Το αεροσκάφος χάθηκε στην ορεινή Κολομβία

Την Τετάρτη, οι αρχές έχασαν την επικοινωνία με ένα αεροσκάφος με 15 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Κουκούτα-Οκάνα, στο βόρειο Σανταντέρ, στα βορειοανατολικά της Κολομβίας. Η κρατική αεροπορική εταιρεία Satena ενημέρωσε ότι συνεργάζεται με τις αεροπορικές αρχές για τον εντοπισμό του αεροσκάφους, με το οποίο έχασαν την επικοινωνία στις 11:54 π.μ. Η Πολιτική Αεροπορία έχει ενεργοποιήσει σχέδιο έρευνας και διάσωσης, με την ανάπτυξη αεροπορικών και χερσαίων μονάδων.

Οι τελευταίες συντεταγμένες στις οποίες καταγράφηκε το αεροσκάφος ήταν ενώ πετούσε πάνω από μια ορεινή περιοχή μεταξύ των περιοχών Λα Πλάγια ντε Μπελέν και Χακάρι, στην περιοχή Κατατούμπο. Η δύσκολη πρόσβαση και οι καιρικές συνθήκες έχουν δυσχεράνει την επιχείρηση αναζήτησης.

Η Satena πρόσθεσε ότι έχει ενεργοποιήσει «όλους τους διαθέσιμους πόρους» και ότι συνεργάζεται με το Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου της Κολομβιανής Αεροδιαστημικής Δύναμης και με τη Διεύθυνση Τεχνικής και Διερεύνησης Ατυχημάτων της Πολιτικής Αεροπορίας για να εντοπίσει τη θέση του.