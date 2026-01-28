Διαιτητές Super League: «Ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο»

«Η απουσία αυτών των νέων ανθρώπων θα είναι αισθητή όχι μόνο στον κύκλο των αγαπημένων τους, αλλά και σε όλους εμάς που αγαπάμε το άθλημα και την αθλητική κοινότητα», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι διαιτητές της Super League για το τραγικό συμβάν στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Επίσης, τονίζουν ότι πρόκειται για «ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Αναλυτικά:

Ανακοίνωση των Ελλήνων Διαιτητών της Super League

«Με βαθιά οδύνη και θλίψη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο επτά νέων φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αυτή η απώλεια είναι μια ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και για το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων. Η σκέψη μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η απουσία αυτών των νέων ανθρώπων θα είναι αισθητή όχι μόνο στον κύκλο των αγαπημένων τους, αλλά και σε όλους εμάς που αγαπάμε το άθλημα και την αθλητική κοινότητα.

Ας τιμήσουμε τη μνήμη τους με σεβασμό και αλληλεγγύη.

Με εκτίμηση,

Οι Έλληνες Διαιτητές της Super League»