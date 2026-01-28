Γαβρήλος: Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων – Επανασύσταση Γραμματείας ΣΕΠΕ

Τις πολιτικές της κυβέρνησης αναφορικά με «την απουσία πολιτικών για την προστασία των εργαζομένων και την ολική αποδόμηση που έχει επιφέρει στο εργατικό δίκαιο και τα εργασιακά δικαιώματα», στηλίτευσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος, μιλώντας στην εκπομπή Mega News, με αφορμή την τραγωδία στα Τρίκαλα, όπου πέντε εργαζόμενες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους.

«Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων»

«Τις μέρες της ΝΔ, τις χαρακτηρίζουν η αποδόμηση του εργατικού και συλλογικού δικαίου. Οι απλήρωτες υπερωρίες, το 13ωρο, η υπερεργασία», σημείωσε, τονίζοντας πως «όλα αυτά δεν είναι τυχαία», καθώς όπως είπε «έχει παρατηρηθεί ότι τα εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν μετά την 8η και 10η ώρα βάρδιας, σε στιγμή συσσωρευμένης κόπωσης των εργαζομένων».

Ο Γιώργος Γαβρήλος υπογράμμισε πως «αυτή η κυβέρνηση ήταν που μετέτρεψε το ΣΕΠΕ, από Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας, σε Ανεξάρτητη Αρχή. Την άφησε χωρίς προσωπικό και χωρίς οχύρωση του θεσμικού της πλαισίου ώστε να προλαβαίνει τα προβλήματα. Ειδικά στην περιφέρεια και ειδικά στο Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων, δεν επαρκεί το προσωπικό ώστε να γίνονται εντατικοί έλεγχοι και να καταγράφονται τα ζητήματα» και προσέθεσε πως «η Επιθεώρηση Εργασίας πρέπει να επιστρέψει στο Υπουργείο Εργασίας και να ενισχυθεί άμεσα με προσωπικό, ώστε να γίνονται αποτελεσματικοί και ουσιαστικοί έλεγχοι».

Παράλληλα, σημείωσε πως «υπάρχει άρνηση της κυβέρνησης να αποδεχτεί έναν εθνικό φορέα καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων/δυστυχημάτων. Αυτό θα μας είχε βοηθήσει να ξέρουμε σε ποιους κλάδους συμβαίνουν τα περισσότερα περιστατικά, τι προβλήματα υπάρχουν και φυσικά θα είχε βοηθήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις. Αλλά θα μας είχε βοηθήσει να ξέρουμε και την πραγματική διάσταση του ζητήματος, που πια έχει γιγαντωθεί επικίνδυνα».

«Ακόμη υπάρχει άρνηση να συνεδριάζει τακτικά το Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας, με την συμμετοχή και των εργαζομένων», επισήμανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως «δυστυχώς, παρά τα αυξημένα ποσοστά νεκρών εργαζομένων, μένει ανενεργό, ενώ έχει ρόλο και ουσία», ενώ προσέθεσε πως «δεν υπάρχει κωδικοποίηση και επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για την ασφάλεια στην εργασία. Ακόμη και στο τελευταίο νομοσχέδιο, έφερε διατάξεις γραφειοκρατικού χαρακτήρα και όχι ουσίας, όταν τα τελευταία χρόνια σπάμε σαν χώρα το ένα θλιβερό ρεκόρ, πίσω από το άλλο στους εργαζόμενους που δεν καταφέρνουν να γυρίσουν σπίτι μετά την δουλειά τους».

«Γίνεται επιλεκτική καταγραφή των ατυχημάτων»

«Όταν η ΟΣΕΤΕΕ (Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος), που καταγράφει με συνέπεια τα εργατικά δυστυχήματα, σημειώνει το μαύρο ρεκόρ για το 2025, των 201 νεκρών εργαζόμενων και των 332 βαριά τραυματισμένων εν ώρα εργασίας», επισήμανε ο κ. Γαβρήλος, «την ίδια ώρα ηκυβέρνηση μας λέει ότι το 2025 έχουν καταγραφεί μόνο 48 θάνατοι εργαζομένων».

Για να καταλήξει πως «αυτή η απόκλιση δεν είναι γιατί έχει γίνει λάθος στην καταγραφή. Συμβαίνει γιατί η Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης και το υπουργείο δεν μετρούν τους θανάτους από παθολογικά αίτια που συνδέονται με την εργασία. Δεν καταγράφει τα δυστυχήματα των εργατών γης ή τους θανάτους στα λατομεία, στα πλοία, κτλ. Ένα μεγάλο θέμα, επίσης, είναι ότι δεν καταγράφονται στην Ελλάδα ως εργατικά ατυχήματα/δυστυχήματα οι επαγγελματικές ασθένειες που πια, εδώ έχουν εξελιχθεί σε μια μεγάλη μάστιγα».