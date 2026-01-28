magazin
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Κώστας Καραφώτης: Γέννησε η σύζυγός του Κάτια Μάνου – Tο φύλο του μωρού
Go Fun 28 Ιανουαρίου 2026, 13:00

Κώστας Καραφώτης: Γέννησε η σύζυγός του Κάτια Μάνου – Tο φύλο του μωρού

Ο Κώστας Καραφώτης απέκτησε το πρώτο παιδί του.

Σύνταξη
O Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσε στα social media το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου ο τραγουδιστής, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τα ροζ μπαλόνια στο μαιευτήριο.

«Ήρθες εσύ… κι η νύχτα γέμισε φως» έγραψε ο Κώστας Καραφώτης επιλέγοντας στίχους από το γνωστό τραγούδι του και ακολούθησαν πολλές ευχές από τους διαδικτυακούς φίλους του.

Ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Μάιο του 2024 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλη.

Κώστας Καραφώτης: Τι είχε δηλώσει για τον ερχομό της κόρης του

Ο Κώστας Καραφώτης μιλώντας για το γάμο του και την κόρη που περίμενε με αγωνία είχε πει στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου:

«Πάντα με τη σύζυγό μου πηγαίνουμε μαζί σε όλα όσα έχουν να κάνουν με το μωρό που θα έρθει.

Μας έχουν βοηθήσει πολύ και οι φίλοι μας και η νονά του μωρού και οι οικογένειές μας…Όταν έμαθα ότι είναι κορίτσι, ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές. Η χαρά ήταν μεγαλύτερη από όταν έμαθα ότι είναι έγκυος. Ήθελα να είναι κορίτσι…

Έχω πει ότι θα είμαι μέσα στον τοκετό…Δε θα είμαι μέσα αν προκύψει κάτι σε επιπλοκή», είχε εξομολογηθεί ο τραγουδιστής.

Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

Δεν είναι μόνο η C: Αυτή η βιταμίνη προστατεύει από γρίπη

ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

ΥΠΕΝ: «Πράσινο φως» για το 2ο FSRU του ομίλου Κοπελούζου στη Θράκη

Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου
«Δεν είχα ιδέα» 28.01.26

Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αρραβώνα των Ντοβ Κάμερον και Νταμιάνο Ντάβιντ, δεν τραβήχτηκαν την ώρα της πρότασης γάμου, όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη
Λόγω εγκυμοσύνης; 28.01.26

Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη

Η Ελένη Βουλγαράκη στο πλευρό του αγαπημένου της Φώτη Ιωαννίδη. «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βάλει ένα deadline. Υπάρχουν υποχρεώσεις, στις οποίες δεν μπορώ να είμαι σωστή».

Σύνταξη
Κατερίνα Παπουτσάκη: Χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο, μετά από 16 μήνες σχέσης
Fizz 28.01.26

Κατερίνα Παπουτσάκη: Χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο, μετά από 16 μήνες σχέσης

Η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι πλέον single. Η σχέση της ηθοποιού με τον γοητευτικό επιχειρηματία είχε γίνει γνωστή τον Οκτώβριο του 2024, δυο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Παναγιώτη Πιλαφά.

Σύνταξη
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
«Η θλιβερή αλήθεια» 27.01.26

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Αρνητικό ρεκόρ – Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια
Fizz 27.01.26

Αρνητικό ρεκόρ - Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αντιμετωπίζει δυσκολίες στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι ειδικοί παραδέχονται ότι οι πωλήσεις είναι «χαμηλές».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»
Ταινίες στην Ευρώπη 27.01.26

Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»

Η Κρίστεν Στιούαρτ δεν είναι η μόνη που σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ - Αρκετοί διάσημοι έχου φύγει ήδη από τη χώρα εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε – Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης
How to 27.01.26

Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε - Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης των ταινιών «Bugonia» και «Poor Things», Γιώργος Λάνθιμος, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημίσεις, μουσικά βίντεο κλιπ και πειραματικά θεατρικά έργα –τώρα επιστρέφει στις ρίζες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ
Trump Accounts 27.01.26

Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ

Η Νίκι Μινάζ θα εμφανιστεί σε εκδήλωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση των «Trump Accounts», επιβεβαιώνοντας τη δημόσια σύμπλευσή της με τον Τραμπ και τον κόσμο του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction
Αδικημένος; 27.01.26

«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction

Το πιο υποτιμημένο μέλος των One Direction, ο Λούις Τόμλινσον κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ - την ίδια μέρα που ο Χάρι Στάιλς έβγαλε το πρώτο του single μετά από 4 χρόνια. Και η «κόντρα» μεταξύ των 1D επανήλθε στην επικαιρότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο
Βίντεο 27.01.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο

«Κάθε χρήση ή πρόσβαση στην πινακίδα του Χόλιγουντ για εμπορικούς σκοπούς προϋποθέτει άδεια από το Εμπορικό Επιμελητήριο», δήλωσε ο επικεφαλής του Hollywood Sign Trust για τη δράση της Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο – «Υπήρχαν εμπόδια»
Τον ήθελαν 27.01.26

Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο - «Υπήρχαν εμπόδια»

Ο Μπενίτσιο ντελ Τόρο υποδύεται τον συγκλονιστικό ρόλο του δάσκαλου καράτε (Sensei) Σένσεϊ Σέρτζιο Στ. Κάρλος στην ταινία «One Battle After Another» κι όσο εκπληκτικό και αν ακούγεται παραλίγο να μην εμφανιστεί στην ταινία - ωστόσο, κάποιοι επέμεναν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»
«Sundancers Melt ICE» 27.01.26

Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»

Το Sundance μετατράπηκε σε σκηνή πολιτικής διαμαρτυρίας, με δημιουργούς και σταρ του Χόλιγουντ να καταγγέλλουν τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεάπολη και να απαιτούν την απομάκρυνση της ICE.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»
«Nepo daddy» 26.01.26

Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ μιλά χωρίς φίλτρα για τη γονεϊκότητα, απορρίπτοντας την ιδέα της τελειότητας: αυτό που χρειάζονται τα παιδιά, λέει, δεν είναι άψογοι γονείς, αλλά ειλικρίνεια, λάθη και αγάπη.

Σύνταξη
Δύο τα κρούσματα ιού Νίπα στην Ινδία – Έλεγχοι σε αεροδρόμια της Ασίας για τον φόβο επιδημίας
Επιστήμες 28.01.26

Δύο τα κρούσματα ιού Νίπα στην Ινδία – Έλεγχοι σε αεροδρόμια της Ασίας για τον φόβο επιδημίας

Το ινδικό υπουργείο διαψεύδει τις αναφορές για πέντε κρούσματα. Παρόλα αυτά, η ανησυχία παραμένει για τον θανατηφόρο ιό, για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία.

Σύνταξη
Βόλος: Έκλεισαν τα σχολεία όπου φοιτούν ανήλικοι κρατούμενοι της Κασσαβέτειας μετά τα κρούσματα φυματίωσης
Ελλάδα 28.01.26

Βόλος: Έκλεισαν τα σχολεία όπου φοιτούν ανήλικοι κρατούμενοι της Κασσαβέτειας μετά τα κρούσματα φυματίωσης

Η απόφαση ελήφθη μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων φυματίωσης στις φυλακές Κασσαβέτειας - 34 είναι κρατούμενοι, κυρίως ανήλικοι, και ένας φύλακας βρέθηκαν θετικοί σε εξέταση Mantoux

Σύνταξη
Λάρισα: «500 ευρώ ή σε αφήνουν ανάπηρο» – Χτύπησαν 15χρονο που δεν ενέδωσε στην απειλή
Στη Λάρισα 28.01.26

«500 ευρώ ή σε αφήνουν ανάπηρο» - Χτύπησαν 15χρονο που δεν ενέδωσε στην απειλή

Ο ανήλικος από τη Λάρισα δέχτηκε ένα σοκαριστικό τηλεφώνημα, όπου άγνωστοι τον απειλούσαν ότι θα στείλουν άτομα να του κάνουν κακό - Αποφάσισε να μην ενδώσει και τότε του επιτέθηκαν τραυματίζοντάς τον

Σύνταξη
Το συγκλονιστικό μήνυμα του μικρού Γιαννάκη για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Ο ΠΑΟΚ είναι πρόσωπα, ψυχές»
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Το συγκλονιστικό μήνυμα του μικρού Γιαννάκη για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Ο ΠΑΟΚ είναι πρόσωπα, ψυχές»

«Κάθε φορά που η κερκίδα του ΠΑΟΚ θα τραγουδά, θα είναι εκεί και τα παιδιά μας», αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμα του για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία ο γνωστός οπαδός του Δικεφάλου, Γιάννης Παπαστεφανάκης.

Σύνταξη
Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους
Διπλωματία 28.01.26

Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους

Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών και την προετοιμασία για τον επαναπατρισμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο

Σύνταξη
Ελευσίνα: Σε ετοιμότητα αεροσκάφος C-130 για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ
Αεροπορική Βάση Ελευσίνας 28.01.26

Σε ετοιμότητα αεροσκάφος C-130 για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ μετά το τροχαίο στη Ρουμανία

Το αεροσκάφος βρίσκεται σε ετοιμότητα στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας προκειμένου να διατεθεί για τη μεταφορά των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ όταν και εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές

Σύνταξη
Το… τρελό ποσό που ζήτησε η Μπενφίκα από την Αλ Χιλάλ για τον Παυλίδη (pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Το… τρελό ποσό που ζήτησε η Μπενφίκα από την Αλ Χιλάλ για τον Παυλίδη (pics)

Η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, Αλ Χιλάλ, ρώτησε τη Μπενφίκα για τη διαθεσιμότητα του Βαγγέλη Παυλίδη και το ποσό που ζήτησαν οι Πορτογάλοι... διέκοψε αμέσως τις επαφές!

Σύνταξη
Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει πολλές βροχές την Πέμπτη – Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τη νέα κακοκαιρία
Δείτε χάρτες 28.01.26

Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει πολλές βροχές την Πέμπτη - Τι λένε οι μετεωρολόγοι για το νέο κύμα κακοκαιρίας

Αεροχείμαρρος με δυτική ροή κινεί πολύ γρήγορα τα συστήματα που επηρεάζουν τη Μεσόγειο, λέει ο Θοδωρής Κολυδάς - Για διαδοχικές κακοκαιρίες με βροχές και καταιγίδες κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα: Οι μαρτυρίες για οσμή αερίου και οι καταγγελίες που αγνοήθηκαν
Θρήνος και οργή 28.01.26

Εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα: Οι μαρτυρίες για οσμή αερίου και οι καταγγελίες που αγνοήθηκαν

Κάθε νέα μαρτυρία, επιβεβαιώνει τις καταγγελίες σχετικά με τα συστήματα ασφάλειας στη Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου 5 εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους

Σύνταξη
Πλήθος κόσμου στην Τούμπα, τιμά τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Πλήθος κόσμου στην Τούμπα, τιμά τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pics)

Άνοιξαν οι πύλες της Τούμπας και υποδέχονται κόσμο που συρρέει για να τιμήσει τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία - Γραμμή υποστήριξης των οικογενειών δημιούργησε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Σύνταξη
Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου
«Δεν είχα ιδέα» 28.01.26

Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αρραβώνα των Ντοβ Κάμερον και Νταμιάνο Ντάβιντ, δεν τραβήχτηκαν την ώρα της πρότασης γάμου, όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Τροχαίο στη Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» λέει γιατρός που μίλησε με επιζώντα
Θρήνος στον ΠΑΟΚ 28.01.26

Τροχαίο στη Ρουμανία - «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» λέει γιατρός που μίλησε με επιζώντα

Οι πολυτραυματίες από το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία - δύο 20χρονοι και ένας 28χρονος - παραμένουν αιμοδυναμικά σταθεροί και υπό συνεχή παρακολούθηση, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

