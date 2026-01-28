O Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Την ευχάριστη είδηση ανακοίνωσε στα social media το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου ο τραγουδιστής, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τα ροζ μπαλόνια στο μαιευτήριο.

«Ήρθες εσύ… κι η νύχτα γέμισε φως» έγραψε ο Κώστας Καραφώτης επιλέγοντας στίχους από το γνωστό τραγούδι του και ακολούθησαν πολλές ευχές από τους διαδικτυακούς φίλους του.

Ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Μάιο του 2024 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλη.

Κώστας Καραφώτης: Τι είχε δηλώσει για τον ερχομό της κόρης του

Ο Κώστας Καραφώτης μιλώντας για το γάμο του και την κόρη που περίμενε με αγωνία είχε πει στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου:

«Πάντα με τη σύζυγό μου πηγαίνουμε μαζί σε όλα όσα έχουν να κάνουν με το μωρό που θα έρθει.

Μας έχουν βοηθήσει πολύ και οι φίλοι μας και η νονά του μωρού και οι οικογένειές μας…Όταν έμαθα ότι είναι κορίτσι, ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές. Η χαρά ήταν μεγαλύτερη από όταν έμαθα ότι είναι έγκυος. Ήθελα να είναι κορίτσι…

Έχω πει ότι θα είμαι μέσα στον τοκετό…Δε θα είμαι μέσα αν προκύψει κάτι σε επιπλοκή», είχε εξομολογηθεί ο τραγουδιστής.