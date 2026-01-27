newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κόσμος 27 Ιανουαρίου 2026, 22:23

ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ακόμη και εβδομάδες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη χιονοκαταιγίδα Fern. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Spotlight

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της χιονοκαταιγίδας Fern στις ΗΠΑ. Πολλοί εξαιτίας των συνθηκών παγετού και άλλοι ως συνέπεια των καιρικών συνθηκών που έφερε η κακοκαιρία.

Οι διακοπές ρεύματος είναι παρατεταμένες, ιδιαίτερα στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ έχουν προκληθεί σημαντικές ζημιές στις υποδομές. Σε πολλές περιπτώσεις αναπτύχθηκαν δυνάμεις του στρατού για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ή για να προσφέρουν βοήθεια σε πολίτες.

175 εκατ. άνθρωποι στην κατάψυξη

Σε όλη τη χώρα, περίπου 175 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε συναγερμό για θερμοκρασίες υπό το μηδέν που θα διαρκέσουν για μέρες. Το ακραίο κρύο που έφερε η κακοκαιρία Fern σημειώνει νέα ρεκόρ ημερήσιων χαμηλών θερμοκρασιών στις πεδιάδες. Ενώ οι μετεωρολόγοι αναμένουν περισσότερα ιστορικά χαμηλά επίπεδα στις νότιες και ανατολικές ΗΠΑ τουλάχιστον μέχρι αυτή την εβδομάδα.

Εξετάζουν επίσης την πιθανότητα μια ακόμη σημαντική χειμερινή καταιγίδα να πλήξει την Ανατολική Ακτή αυτό το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, η ένταση και η πορεία της παραμένουν ασαφείς.

42 νεκροί

Τις τελευταίες ημέρες τουλάχιστον 30 θάνατοι έχουν καταγραφεί και σχετίζονται είτε με τις καταιγίδες είτε με το κρύο, ενώ ακόμη 12 περιστατικά ελέγχονται ως συνδεόμενα με τις καιρικές συνθήκες. Κάποιοι θάνατοι έχουν αποδοθεί σε υποθερμία, ενώ άλλοι σχετίζονται με το φτυάρισμα του χιονιού. Επίσης, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ατυχήματα, λόγω καιρικών συνθηκών.

Στη Λουιζιάνα, ένας 46χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα σε παγωμένους δρόμους· ένας 62χρονος άνδρας και μια 59χρονη γυναίκα φέρονται ότι πέθανα από υποθερμία στα σπίτια τους. Και μια 79χρονη έχασε τη ζωή της όταν ιατρική συσκευή έπαθε βλάβη κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος.

Τρία αδέρφια ηλικίας δημοτικού σχολείου πέθαναν τη Δευτέρα αφού έπεσαν μέσα από πάγο σε λίμνη στο Τέξας. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι πέθαναν στη Λουιζιάνα και αρκετοί άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε εξωτερικούς χώρους στη Νέα Υόρκη.

REUTERS/Lawrence Bryant

Μισό εκατομμύριο χωρίς ρεύμα

Περίπου μισό εκατομμύριο Αμερικανοί παραμένουν ακόμα χωρίς ρεύμα ή θέρμανση. Οι θερμοκρασίες προβλεπόταν να πέσουν πολύ κάτω από το μηδέν το βράδυ της Τρίτης σε περιοχές όπου η τεράστια καταιγίδα πάγου προκάλεσε τις χειρότερες ζημιές.


Περίπου 130.000 πελάτες δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα στην περιοχή του Νάσβιλ του Τενεσί, 140.000 παρέμειναν στο Μισισιπή και σχεδόν 100.000 στη Λουιζιάνα.

Ακόμη και αν τα συνεργεία δουλεύουν, αρκεί η πτώση ενός δέντρου ή ενός κλαδιού για να προκαλέσει νέα διακοπή ρεύματος.

Στον αμερικανικό νότο τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα με την κακοκαιρία, ειδικά χωρίς ρεύμα. Τα περισσότερα σπίτια δεν είναι χτισμένα για συνθήκες βαρύ χειμώνα. Και οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι στους κινδύνους που συνοδεύουν τον χειμερινό καιρό.

Η κακοκαιρία Fern με αριθμούς

Ακολουθεί ένας απολογισμός για την κακοκαιρία Fern σε αριθμούς, όπως τον κατέγραψε το Associated Press.

2,5 εκατοστά

Τόσο είναι το πάχος του πάγου σε πολλές κοινότητες σε όλο το Μισισιπή, τη Λουιζιάνα, την Οκλαχόμα, την Αλαμπάμα και τη Νότια Καρολίνα.

17 εκατοστά χιονόνερο

Αυτή είναι η ποσότητη του χιονόνερου που έπεσε στο Εθνικό Αεροδρόμιο Κλίντον στο Λιτλ Ροκ του Άρκανσο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία.

42 θάνατοι

Τουλάχιστον 42 θάνατοι αναφέρθηκαν μέχρι την Τρίτη σε πολιτείες που πλήττονται από σοβαρό κρύο, συμπεριλαμβανομένων τροχαίων ατυχημάτων, υποθερμίας και χτυπημάτων από εκχιονιστικά μηχανήματα.

-10 βαθμοί Κελσίου

Η θερμοκρασία που αναμένεται νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην πρωτεύουσα του Τενεσί, Νάσβιλ, όπου χιλιάδες παραμένουν χωρίς ρεύμα.

56 εκατοστά χιόνι

Αυτή είναι η ποσότητα του χιονιού που έπεσε κατά τη διάρκεια της καταιγίδας στο Στέρλινγκ της Μασαχουσέτης, μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

-2 βαθμοί

Η χαμηλότερη θερμοκρασία για το Ορλάντο της Φλόριντα, έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς των ΗΠΑ.

10 βαθμοί

Αυτή ήταν η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι του Μάρσαλ Ράμσεϊ, κατοίκου στην Οξφόρδη του Μισισιπή, το πρωί της Δευτέρας, όταν κόπηκε το ρεύμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Υπουργείο Ανάπτυξης: Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων αρμόδια για την αδειοδότηση του εργοστασίου της Βιολάντα

Υπουργείο Ανάπτυξης: Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων αρμόδια για την αδειοδότηση του εργοστασίου της Βιολάντα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Κοινωνία
Βιολάντα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Βιολάντα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ
Ραγδαία αλλαγή 27.01.26

Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπρέιβμαν ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Συντηρητικό Κόμμα και εντάσσεται στο Reform UK του λαϊκιστή Φάρατζ. Δεν είναι η πρώτη –ίσως ούτε η τελευταία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρωσία: Συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αλ-Σάρα
Τι ζητά 27.01.26

Ρωσία: Συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αλ-Σάρα

Τη δεύτερη συνάντησή τους θα έχουν ο πρόεδρος της Ρωσίας, Άχμεντ Αλ-Σάρα, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Δαμασκός ελπίζει ότι θα πετύχει έκδοση του Άσαντ, που διέφυγε στη Ρωσία.

Σύνταξη
Τι μπορεί να συνέβη δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο με τους 7 νεκρούς στη Ρουμανία – Ειδικός εξηγεί
Κόσμος 27.01.26

Τι μπορεί να συνέβη δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο με τους 7 νεκρούς στη Ρουμανία – Ειδικός εξηγεί

Το ενδεχόμενο να αποκοιμήθηκε θεωρείται λιγότερο πιθανό, καθώς είχε μόλις εκτελέσει προσπέραση, τονίζει ειδικός στην αμυντική οδήγηση για το τροχαίο στη Ρουμανία με θύματα επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία, αλλά η αλήθεια δεν είναι με το μέρος του
Κόσμος 27.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία της Γροιλανδίας, αλλά η αλήθεια δεν είναι με το μέρος του

Μιλώντας για τις φιλοδοξίες του να αποκτήσει η Αμερική τη Γροιλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παρουσιάσει μια ιστορία όπου οι ΗΠΑ «έσωσαν» τη Γροιλανδία και έκαναν το «ηλίθιο» λάθος να την επιστρέψουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Η Χαμάς επιδιώκει ρόλο στην αστυνομία του θύλακα, ενόψει των συνομιλιών για τον αφοπλισμό της
Νέο αίτημα 27.01.26

Γάζα: Η Χαμάς επιδιώκει ρόλο στην αστυνομία του θύλακα, ενόψει των συνομιλιών για τον αφοπλισμό της

Η Χαμάς προσπαθεί να εντάξει στην Εθνική Επιτροπή για τη Γάζα τόσο τους αστυνομικούς της όσο και τους δημόσιους υπαλλήλους της κυβέρνησής της. Και δηλώνει ανοιχτή στον αφοπλισμό.

Σύνταξη
Μπάιντεν: Τα γεγονότα στη Μινεάπολη παραβιάζουν τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας
Καταδίκασε 27.01.26

Μπάιντεν: Τα γεγονότα στη Μινεάπολη παραβιάζουν τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας

«Η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ειδικά όταν η ίδια μας η κυβέρνηση στοχεύει Αμερικανούς πολίτες», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τζο Μπάιντεν

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μόνιμη εγκατάσταση της CIA στο Καράκας μετά την ανατροπή Μαδούρο
«Αθόρυβη άσκηση επιρροής» 27.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μόνιμη εγκατάσταση της CIA στο Καράκας μετά την ανατροπή Μαδούρο

Η CIA εργάζεται αθόρυβα και μεθοδικά για να εδραιώσει μια μόνιμη αμερικανική παρουσία στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN. Θα ηγηθεί των σχεδίων Τραμπ να ασκήσει επιρροή στη χώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ΗΠΑ στέλνουν την ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Οργή στην Ιταλία για την εμπλοκή σε θέματα ασφαλείας
«Μπορούμε μόνοι μας» 27.01.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν την ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Οργή στην Ιταλία για την εμπλοκή σε θέματα ασφαλείας

«Δεν είναι ευπρόσδεκτη», λέει ο δήμαρχος του Μιλάνο, που φιλοξενεί τους αγώνες. «Αυτή είναι μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει. Δεν μπορούμε να πούμε μια φορά όχι στον Τραμπ».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»
Παρέμβαση 27.01.26

Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»

Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, παρανέβη στην κρίση που προκάλεσε η εν ψυχρώ δολοφονία του Άλεξ Πρίτι στη Μινεάπολη. Και μέσω Fox News έκανε έκκληση «για ενότητα» και ειρηνικές διαδηλώσεις.

Σύνταξη
Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία
«Έχουμε φοβηθεί» 27.01.26

Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία

Τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο επεκτάθηκε η κατολίσθηση στην πόλη Νισέμι στη Σικελία μέσα στη νύχτα. Τρομακτικές οι συνέπειες της κακοκαιρίας στην Ιταλία. Τρεις περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Κόσμος 27.01.26

Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Στο τροχαίο όπου έχασαν τη ζωή του επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το μίνι βαν, ένα φορτηγό, μία βυτιοφόρα νταλίκα που μετέφερε αλκοόλη χωρίς να σημειωθεί διαρροή, και ένα αυτοκίνητο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ
Ραγδαία αλλαγή 27.01.26

Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπρέιβμαν ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Συντηρητικό Κόμμα και εντάσσεται στο Reform UK του λαϊκιστή Φάρατζ. Δεν είναι η πρώτη –ίσως ούτε η τελευταία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών της ΔΑΕΕ έχουν εντοπίσει σοβαρές αστοχίες στις σωληνώσεις αλλά και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
Αρνητικό ρεκόρ – Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια
Fizz 27.01.26

Αρνητικό ρεκόρ - Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αντιμετωπίζει δυσκολίες στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι ειδικοί παραδέχονται ότι οι πωλήσεις είναι «χαμηλές».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκανδαλίδης: Δεν έχουν όριο η προπαγάνδα και ο γκεμπελισμός της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Σκανδαλίδης: Δεν έχουν όριο η προπαγάνδα και ο γκεμπελισμός της ΝΔ

«Η άθλια απόπειρα διαστρέβλωσης της κατάθεσής μου από τη ΝΔ, δηλώνει με τον πλέον κυνικό τρόπο ότι η παράταξη που κατά την επταετή θητεία της συγκλονίζει τη χώρα με σειρά σκανδάλων, με αποκορύφωμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ορρωδεί προ ουδενός», λέει ο Κώστας Σκανδαλίδης

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει την υπογραφή της ΝΔ που κυβερνά τη χώρα εδώ και 7 χρόνια
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει την υπογραφή της ΝΔ που κυβερνά τη χώρα εδώ και 7 χρόνια

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως δεν θα επιτρέψει να χαθεί η αλήθεια «ούτε να στηθεί ένα βολικό αφήγημα συμψηφισμού και διαχρονικών ευθυνών» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Σλάι Ντάνμπαρ: Ο ντράμερ που άλλαξε τον ήχο στη Τζαμάικα, «σημάδεψε» τη ρέγκε και τον αγάπησαν οι Rolling Stones
Θρύλος 27.01.26

Σλάι Ντάνμπαρ: Ο ντράμερ που άλλαξε τον ήχο στη Τζαμάικα, «σημάδεψε» τη ρέγκε και τον αγάπησαν οι Rolling Stones

Μια θρυλική μορφή της μουσικής σκηνής της Τζαμάικα, ο Σλάι Ντάνμπαρ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον κόσμο της ρέγκε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από διαρροή προπανίου η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Το πρόβλημα στις σωληνώσεις
Ελλάδα 27.01.26

Από διαρροή προπανίου η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Το πρόβλημα στις σωληνώσεις

Τι έχουν διαπιστώσει μέχρι τώρα οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και οι ειδικοί πραγματογνώμονες που ερευνούν τα αίτια της έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
55 μέρες στα μπλόκα: Τι έγινε και τι μένει
Explainer 27.01.26

55 μέρες στα μπλόκα: Τι έγινε και τι μένει

Μια αναδρομή από το in στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις, που έληξαν πριν από λίγες μέρες. Το αποτύπωμα του αγώνα του αγροτικού κόσμου με τα μπλόκα να παραμένουν στο δρόμο για 55 ημέρες, το μεγαλύτερο διάστημα στην ιστορία.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ρωσία: Συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αλ-Σάρα
Τι ζητά 27.01.26

Ρωσία: Συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αλ-Σάρα

Τη δεύτερη συνάντησή τους θα έχουν ο πρόεδρος της Ρωσίας, Άχμεντ Αλ-Σάρα, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Δαμασκός ελπίζει ότι θα πετύχει έκδοση του Άσαντ, που διέφυγε στη Ρωσία.

Σύνταξη
Τι μπορεί να συνέβη δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο με τους 7 νεκρούς στη Ρουμανία – Ειδικός εξηγεί
Κόσμος 27.01.26

Τι μπορεί να συνέβη δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο με τους 7 νεκρούς στη Ρουμανία – Ειδικός εξηγεί

Το ενδεχόμενο να αποκοιμήθηκε θεωρείται λιγότερο πιθανό, καθώς είχε μόλις εκτελέσει προσπέραση, τονίζει ειδικός στην αμυντική οδήγηση για το τροχαίο στη Ρουμανία με θύματα επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία, αλλά η αλήθεια δεν είναι με το μέρος του
Κόσμος 27.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία της Γροιλανδίας, αλλά η αλήθεια δεν είναι με το μέρος του

Μιλώντας για τις φιλοδοξίες του να αποκτήσει η Αμερική τη Γροιλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παρουσιάσει μια ιστορία όπου οι ΗΠΑ «έσωσαν» τη Γροιλανδία και έκαναν το «ηλίθιο» λάθος να την επιστρέψουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»
Ταινίες στην Ευρώπη 27.01.26

Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»

Η Κρίστεν Στιούαρτ δεν είναι η μόνη που σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ - Αρκετοί διάσημοι έχου φύγει ήδη από τη χώρα εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάζα: Η Χαμάς επιδιώκει ρόλο στην αστυνομία του θύλακα, ενόψει των συνομιλιών για τον αφοπλισμό της
Νέο αίτημα 27.01.26

Γάζα: Η Χαμάς επιδιώκει ρόλο στην αστυνομία του θύλακα, ενόψει των συνομιλιών για τον αφοπλισμό της

Η Χαμάς προσπαθεί να εντάξει στην Εθνική Επιτροπή για τη Γάζα τόσο τους αστυνομικούς της όσο και τους δημόσιους υπαλλήλους της κυβέρνησής της. Και δηλώνει ανοιχτή στον αφοπλισμό.

Σύνταξη
«Κόκκινη κάρτα» του ΣτΕ για την επέκταση ξενοδοχείου στη Μήλο – Παγώνουν τα έργα
Ελλάδα 27.01.26

«Κόκκινη κάρτα» του ΣτΕ για την επέκταση ξενοδοχείου στη Μήλο – Παγώνουν τα έργα

ε προσωρινή διαταγή που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Χρήστος Ντουχάνης ...παγώνουν τα έργα για την επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο