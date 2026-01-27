ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της χιονοκαταιγίδας Fern στις ΗΠΑ. Πολλοί εξαιτίας των συνθηκών παγετού και άλλοι ως συνέπεια των καιρικών συνθηκών που έφερε η κακοκαιρία.

Οι διακοπές ρεύματος είναι παρατεταμένες, ιδιαίτερα στις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ έχουν προκληθεί σημαντικές ζημιές στις υποδομές. Σε πολλές περιπτώσεις αναπτύχθηκαν δυνάμεις του στρατού για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ή για να προσφέρουν βοήθεια σε πολίτες.

As a severe winter storm buried large parts of the US in snow and ice, leaving at least 30 people dead, some in Boston took the chance to ski the streets. pic.twitter.com/koaQXu9180 — DW News (@dwnews) January 27, 2026

175 εκατ. άνθρωποι στην κατάψυξη

Σε όλη τη χώρα, περίπου 175 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε συναγερμό για θερμοκρασίες υπό το μηδέν που θα διαρκέσουν για μέρες. Το ακραίο κρύο που έφερε η κακοκαιρία Fern σημειώνει νέα ρεκόρ ημερήσιων χαμηλών θερμοκρασιών στις πεδιάδες. Ενώ οι μετεωρολόγοι αναμένουν περισσότερα ιστορικά χαμηλά επίπεδα στις νότιες και ανατολικές ΗΠΑ τουλάχιστον μέχρι αυτή την εβδομάδα.

Εξετάζουν επίσης την πιθανότητα μια ακόμη σημαντική χειμερινή καταιγίδα να πλήξει την Ανατολική Ακτή αυτό το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, η ένταση και η πορεία της παραμένουν ασαφείς.

❄ THE NEXT BIG ONE: Residents in the Northeast are bracing for another round of winter weather as a Nor’Easter is expected to bring light to moderate snow to locations such as New York City, Boston, and Washington, D.C. Stay tuned to FOX Weather all week long for the latest… pic.twitter.com/2GuX57LHKX — FOX Weather (@foxweather) January 27, 2026

42 νεκροί

Τις τελευταίες ημέρες τουλάχιστον 30 θάνατοι έχουν καταγραφεί και σχετίζονται είτε με τις καταιγίδες είτε με το κρύο, ενώ ακόμη 12 περιστατικά ελέγχονται ως συνδεόμενα με τις καιρικές συνθήκες. Κάποιοι θάνατοι έχουν αποδοθεί σε υποθερμία, ενώ άλλοι σχετίζονται με το φτυάρισμα του χιονιού. Επίσης, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ατυχήματα, λόγω καιρικών συνθηκών.

Στη Λουιζιάνα, ένας 46χρονος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα σε παγωμένους δρόμους· ένας 62χρονος άνδρας και μια 59χρονη γυναίκα φέρονται ότι πέθανα από υποθερμία στα σπίτια τους. Και μια 79χρονη έχασε τη ζωή της όταν ιατρική συσκευή έπαθε βλάβη κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος.

Τρία αδέρφια ηλικίας δημοτικού σχολείου πέθαναν τη Δευτέρα αφού έπεσαν μέσα από πάγο σε λίμνη στο Τέξας. Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι πέθαναν στη Λουιζιάνα και αρκετοί άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε εξωτερικούς χώρους στη Νέα Υόρκη.

Μισό εκατομμύριο χωρίς ρεύμα

Περίπου μισό εκατομμύριο Αμερικανοί παραμένουν ακόμα χωρίς ρεύμα ή θέρμανση. Οι θερμοκρασίες προβλεπόταν να πέσουν πολύ κάτω από το μηδέν το βράδυ της Τρίτης σε περιοχές όπου η τεράστια καταιγίδα πάγου προκάλεσε τις χειρότερες ζημιές.

In Nashville we are in the wake of a historic snow/ice storm. Trees down on cars & houses, over 100 elec poles have snapped, impeding the Linemen working even as more trees are falling. I want to thank ALL Linemen! We appreciate all you do 4 us. Be safe we are thinking of you. x pic.twitter.com/NZD8LZL9X5 — Peter Frampton (@peterframpton) January 26, 2026



Περίπου 130.000 πελάτες δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα στην περιοχή του Νάσβιλ του Τενεσί, 140.000 παρέμειναν στο Μισισιπή και σχεδόν 100.000 στη Λουιζιάνα.

Ακόμη και αν τα συνεργεία δουλεύουν, αρκεί η πτώση ενός δέντρου ή ενός κλαδιού για να προκαλέσει νέα διακοπή ρεύματος.

Στον αμερικανικό νότο τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα με την κακοκαιρία, ειδικά χωρίς ρεύμα. Τα περισσότερα σπίτια δεν είναι χτισμένα για συνθήκες βαρύ χειμώνα. Και οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι στους κινδύνους που συνοδεύουν τον χειμερινό καιρό.

Η κακοκαιρία Fern με αριθμούς

Ακολουθεί ένας απολογισμός για την κακοκαιρία Fern σε αριθμούς, όπως τον κατέγραψε το Associated Press.

2,5 εκατοστά

Τόσο είναι το πάχος του πάγου σε πολλές κοινότητες σε όλο το Μισισιπή, τη Λουιζιάνα, την Οκλαχόμα, την Αλαμπάμα και τη Νότια Καρολίνα.

17 εκατοστά χιονόνερο

Αυτή είναι η ποσότητη του χιονόνερου που έπεσε στο Εθνικό Αεροδρόμιο Κλίντον στο Λιτλ Ροκ του Άρκανσο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία.

42 θάνατοι

Τουλάχιστον 42 θάνατοι αναφέρθηκαν μέχρι την Τρίτη σε πολιτείες που πλήττονται από σοβαρό κρύο, συμπεριλαμβανομένων τροχαίων ατυχημάτων, υποθερμίας και χτυπημάτων από εκχιονιστικά μηχανήματα.

-10 βαθμοί Κελσίου

Η θερμοκρασία που αναμένεται νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην πρωτεύουσα του Τενεσί, Νάσβιλ, όπου χιλιάδες παραμένουν χωρίς ρεύμα.

56 εκατοστά χιόνι

Αυτή είναι η ποσότητα του χιονιού που έπεσε κατά τη διάρκεια της καταιγίδας στο Στέρλινγκ της Μασαχουσέτης, μέχρι το πρωί της Δευτέρας.

-2 βαθμοί

Η χαμηλότερη θερμοκρασία για το Ορλάντο της Φλόριντα, έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς των ΗΠΑ.

10 βαθμοί

Αυτή ήταν η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι του Μάρσαλ Ράμσεϊ, κατοίκου στην Οξφόρδη του Μισισιπή, το πρωί της Δευτέρας, όταν κόπηκε το ρεύμα.