ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν

Χιόνι, που σε μερικές περιοχές φτάνει και τα 80 εκατοστά, παγετός, διακοπές ρεύματος, αδιάβατοι δρόμοι και ακυρώσεις πτήσεων. Όλα αυτά είναι οι συνέπειες από τη χιονοκαταιγίδα Fern που έπληξε κυρίως τις ΗΠΑ, αλλά και μεγάλο μέρος του Καναδά. Στις ΗΠΑ, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ως συνέπεια του ψύχους και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Good morning my amazing X friends☀ Woke up to a winter wonderland out here—14 inches of beautiful, fluffy snow from yesterday’s storm! 😍

Almost no sleet or ice, we really lucked out… except for the gazebo. 😱🤣

Snow ended somewhere around midnight. Who’s ready to make… pic.twitter.com/kucm8YqToY — The Reaper of Lies (@SynisterReaper) January 26, 2026

Κλειστά σχολεία

Το ύψος του χιονιού ξεπερνάει τα 30 εκατοστά σε μια λωρίδα 2.100 χιλιομέτρων, από το Αρκάνσας έως τη Νέα Αγγλία. Η χιονόπτωση έγινε η αιτία να σταματήσει η οδική κυκλοφορία, να ακυρωθούν πτήσεις και να αναβληθούν τα μαθήματα στα σχολεία. Σε περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τη χιονοκαταιγίδα, το χιόνι έφτασε τα 60 εκατοστά και σε κάποιες περιπτώσεις τα 80 εκατοστά.

Το πρωί της Δευτέρας (ώρα ΗΠΑ) 800.000 νοικοκυριά εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Τα περισσότερα βρίσκονται στον Νότο, όπου τα κύρια καιρικά φαινόμενα ήταν χιονόνερο και παγωμένη βροχή. Επίσης, πάνω από 4.400 πτήσεις ακυρώθηκαν ή είχαν καθυστερήσεις σήμερα Δευτέρα. Περίπου 10.000 το Σαββατοκύριακο.

Η Νέα Υόρκη έχει υποστεί το μεγαλύτερο μέρος της αναστάτωσης από τη χιονοκαταιγίδα, με 379 πτήσεις να ακυρώνονται και περισσότερες από 30 να έχουν καθυστερήσει στα αεροδρόμια JFK, LaGuardia και Newark.

The most expensive 0.6 inches in New York right now! Yesterday’s 11.4 inches broke the daily record set in 1905 >> 10.0 inches. It’s a strong storm, but not nearly as strong as the 2016 <Snow Zilla>, which brought 27.5 inches of snow. This confirms that, despite its high… pic.twitter.com/nXuvIXUmc5 — Spivach (@spiva4ok_crypto) January 26, 2026



Η χιονοκαταιγίδα έχει προκαλέσει επίσης εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστόνης, καθώς και στα αεροδρόμια Ντάλις, Ρίγκαν και Βαλτιμόρης της Ουάσιγκτον.

17 νεκροί

Τουλάχιστον 17 θάνατοι σε διάφορες πολιτείες έχουν συνδεθεί με την χιονοκαταιγίδα. Σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, οι αξιωματούχοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου και διεξάγεται έρευνα.

Στο Τενεσί, οι αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν τρεις «θανάτους που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες». Δύο «θάνατοι που σχετίζονται με χειμερινή καταιγίδα» έχουν αναφερθεί στη Λουιζιάνα.

Στο Τέξας, το CBS News αναφέρει ότι η αστυνομία αποδίδει τον θάνατο ενός άνδρα που βρέθηκε σε βενζινάδικο σε ιατρικό λόγο ή στις καιρικές συνθήκες, ή και στα δύο.

Επίσης, στο Τέξας, ένα 16χρονο κορίτσι σκοτώθηκε σε ατύχημα με έλκηθρο.

Στην Πενσυλβάνια, ο ιατροδικαστής της κομητείας Λιχάι αναφέρει ότι τρεις θάνατοι «που σχετίζονται με δραστηριότητες εκχιονισμού και απομάκρυνσης χιονιού» καταγράφηκαν την Κυριακή.

Στη Μασαχουσέτη, το CBS αναφέρει ότι μια γυναίκα πέθανε αφού χτυπήθηκε από εκχιονιστικό μηχάνημα. Επίσης, η αστυνομία λέει ότι μια γυναίκα βρέθηκε καλυμμένη με χιόνι στο Κάνσας και μπορεί να υπέκυψε σε υποθερμία.

Στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ωστόσο, σημείωσε ότι «είναι ακόμα πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν οι αιτίες θανάτου» τους.

«Μην ταξιδεύετε»

Καθώς η χιονόπτωση και ο παγετός δυσχεραίνουν ή αποκλείουν τις μετακινήσεις, οι αρχές στις ΗΠΑ προειδοποιούν του Αμερικανούς να μην ταξιδέψουν.

«Αν πρέπει να ταξιδέψετε, να οδηγείτε αργά», είναι η γενική οδηγία. Χιλιάδες δρόμοι έχουν κλείσει σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ.

Στο Τέξας, μεγάλα τμήματα αυτοκινητοδρόμων έχουν κλείσει, λόγω πάγου και χιονιού. Κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα της πολιτείας.

Στην κομητεία Τσερόκι της Τζόρτζια, οι οδηγοί συμβουλεύονται να είναι προσεκτικοί και να «μένουν σπίτι αν είναι δυνατόν. Επίσης, η σύσταση για όσους βρίσκονται στη Βόρεια Καρολίνα, είναι «να παραμείνουν σπίτι και να μην κυκλοφορούν στους δρόμους για άλλη μια μέρα. Αν πρέπει να ταξιδέψετε, να το κάνετε ΑΡΓΑ».

Προβλήματα και στον Καναδά

Ακόμα και για τον Καναδά, όπου είναι συνηθισμένες οι χιονοπτώσεις, αυτή η χιονοκαταιγίδα ήταν σοκ για το σύστημα. Το Τορόντο, η μεγαλύτερη πόλη του Καναδά, ξύπνησε το πρωί της Δευτέρας καλυμμένο με χιόνι.

Ο καιρός έχει παραλύσει τις μεταφορές σε όλη την πόλη και έχει αναγκάσει σήμερα να κλείσουν πάρα πολλά σχολεία.

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν από το Διεθνές Αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο την Κυριακή, με τις εργασίες καθαρισμού του χιονιού να συνεχίζονται μέχρι σήμερα το πρωί. Οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να αποκαταστήσουν την κανονική λειτουργία τους.

Οι επίγειες μετακινήσεις έχουν επίσης αποδειχθεί επικίνδυνες. Η αστυνομία της πολιτείας Οντάριο ανέφερε περίπου 200 συγκρούσεις την Κυριακή και άλλες 150 κλήσεις από οδηγούς που είχαν κολλήσει στο χιόνι.

Η αστυνομία προέτρεψε τους ανθρώπους να μείνουν σπίτι σήμερα, Δευτέρα, καθώς οι κύριες οδικές αρτηρίες παραμένουν εν μέρει αποκλεισμένες από το χιόνι.