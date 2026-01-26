newspaper
26.01.2026 | 14:22
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν
Κόσμος 26 Ιανουαρίου 2026, 17:26

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν

Μια πολύ δύσκολη εβδομάδα ξεκίνησε για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς η χιονοκαταιγίδα Fern έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα, αλλά και τουλάχιστον 17 θανάτους.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Spotlight

Χιόνι, που σε μερικές περιοχές φτάνει και τα 80 εκατοστά, παγετός, διακοπές ρεύματος, αδιάβατοι δρόμοι και ακυρώσεις πτήσεων. Όλα αυτά είναι οι συνέπειες από τη χιονοκαταιγίδα Fern που έπληξε κυρίως τις ΗΠΑ, αλλά και μεγάλο μέρος του Καναδά. Στις ΗΠΑ, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ως συνέπεια του ψύχους και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Κλειστά σχολεία

Το ύψος του χιονιού ξεπερνάει τα 30 εκατοστά σε μια λωρίδα 2.100 χιλιομέτρων, από το Αρκάνσας έως τη Νέα Αγγλία. Η χιονόπτωση έγινε η αιτία να σταματήσει η οδική κυκλοφορία, να ακυρωθούν πτήσεις και να αναβληθούν τα μαθήματα στα σχολεία. Σε περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τη χιονοκαταιγίδα, το χιόνι έφτασε τα 60 εκατοστά και σε κάποιες περιπτώσεις τα 80 εκατοστά.

Τέξας / REUTERS/Megan Smith

Το πρωί της Δευτέρας (ώρα ΗΠΑ) 800.000 νοικοκυριά εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Τα περισσότερα βρίσκονται στον Νότο, όπου τα κύρια καιρικά φαινόμενα ήταν χιονόνερο και παγωμένη βροχή. Επίσης, πάνω από 4.400 πτήσεις ακυρώθηκαν ή είχαν καθυστερήσεις σήμερα Δευτέρα. Περίπου 10.000 το Σαββατοκύριακο.

Η Νέα Υόρκη έχει υποστεί το μεγαλύτερο μέρος της αναστάτωσης από τη χιονοκαταιγίδα, με 379 πτήσεις να ακυρώνονται και περισσότερες από 30 να έχουν καθυστερήσει στα αεροδρόμια JFK, LaGuardia και Newark.


Η χιονοκαταιγίδα έχει προκαλέσει επίσης εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστόνης, καθώς και στα αεροδρόμια Ντάλις, Ρίγκαν και Βαλτιμόρης της Ουάσιγκτον.

17 νεκροί

Τουλάχιστον 17 θάνατοι σε διάφορες πολιτείες έχουν συνδεθεί με την χιονοκαταιγίδα. Σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, οι αξιωματούχοι λένε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου και διεξάγεται έρευνα.

Στο Τενεσί, οι αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν τρεις «θανάτους που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες». Δύο «θάνατοι που σχετίζονται με χειμερινή καταιγίδα» έχουν αναφερθεί στη Λουιζιάνα.

Στο Τέξας, το CBS News αναφέρει ότι η αστυνομία αποδίδει τον θάνατο ενός άνδρα που βρέθηκε σε βενζινάδικο σε ιατρικό λόγο ή στις καιρικές συνθήκες, ή και στα δύο.

Επίσης, στο Τέξας, ένα 16χρονο κορίτσι σκοτώθηκε σε ατύχημα με έλκηθρο.

Στην Πενσυλβάνια, ο ιατροδικαστής της κομητείας Λιχάι αναφέρει ότι τρεις θάνατοι «που σχετίζονται με δραστηριότητες εκχιονισμού και απομάκρυνσης χιονιού» καταγράφηκαν την Κυριακή.

Στη Μασαχουσέτη, το CBS αναφέρει ότι μια γυναίκα πέθανε αφού χτυπήθηκε από εκχιονιστικό μηχάνημα. Επίσης, η αστυνομία λέει ότι μια γυναίκα βρέθηκε καλυμμένη με χιόνι στο Κάνσας και μπορεί να υπέκυψε σε υποθερμία.

Στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ωστόσο, σημείωσε ότι «είναι ακόμα πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν οι αιτίες θανάτου» τους.

«Μην ταξιδεύετε»

Καθώς η χιονόπτωση και ο παγετός δυσχεραίνουν ή αποκλείουν τις μετακινήσεις, οι αρχές στις ΗΠΑ προειδοποιούν του Αμερικανούς να μην ταξιδέψουν.

«Αν πρέπει να ταξιδέψετε, να οδηγείτε αργά», είναι η γενική οδηγία. Χιλιάδες δρόμοι έχουν κλείσει σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ.

Στο Τέξας, μεγάλα τμήματα αυτοκινητοδρόμων έχουν κλείσει, λόγω πάγου και χιονιού. Κυρίως στα βορειοανατολικά τμήματα της πολιτείας.

Στην κομητεία Τσερόκι της Τζόρτζια, οι οδηγοί συμβουλεύονται να είναι προσεκτικοί και να «μένουν σπίτι αν είναι δυνατόν. Επίσης, η σύσταση για όσους βρίσκονται στη Βόρεια Καρολίνα, είναι «να παραμείνουν σπίτι και να μην κυκλοφορούν στους δρόμους για άλλη μια μέρα. Αν πρέπει να ταξιδέψετε, να το κάνετε ΑΡΓΑ».

Βοστόνη / REUTERS/Brian Snyder

Προβλήματα και στον Καναδά

Ακόμα και για τον Καναδά, όπου είναι συνηθισμένες οι χιονοπτώσεις, αυτή η χιονοκαταιγίδα ήταν σοκ για το σύστημα. Το Τορόντο, η μεγαλύτερη πόλη του Καναδά, ξύπνησε το πρωί της Δευτέρας καλυμμένο με χιόνι.

Ο καιρός έχει παραλύσει τις μεταφορές σε όλη την πόλη και έχει αναγκάσει σήμερα να κλείσουν πάρα πολλά σχολεία.

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν από το Διεθνές Αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο την Κυριακή, με τις εργασίες καθαρισμού του χιονιού να συνεχίζονται μέχρι σήμερα το πρωί. Οι αεροπορικές εταιρείες προσπαθούν να αποκαταστήσουν την κανονική λειτουργία τους.

Οι επίγειες μετακινήσεις έχουν επίσης αποδειχθεί επικίνδυνες. Η αστυνομία της πολιτείας Οντάριο ανέφερε περίπου 200 συγκρούσεις την Κυριακή και άλλες 150 κλήσεις από οδηγούς που είχαν κολλήσει στο χιόνι.

Η αστυνομία προέτρεψε τους ανθρώπους να μείνουν σπίτι σήμερα, Δευτέρα, καθώς οι κύριες οδικές αρτηρίες παραμένουν εν μέρει αποκλεισμένες από το χιόνι.

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς
Επιστρέφει στο Ισραήλ 26.01.26

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ανακτήσει και την τελευταία σορό ομήρου, από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Πρόκειται για τον επιλοχία Ραν Γκβίλι.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού, λέει ο Τραμπ
Κόσμος 26.01.26

«Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, λέει ο Τραμπ

«Η διακοπή των εργασιών σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, την ώρα που τόσα πράγματα έχουν ήδη παραγγελθεί και πραγματοποιηθεί, θα ήταν καταστροφική για τον Λευκό Οίκο είπε ο Τραμπ

Σύνταξη
Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων
Κατευνασμός 26.01.26

Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων

Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εισαγωγικούς δασμούς στον βόρειο γείτονά της. Η συμφωνία με Κίνα έριξε λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» – Τι είπε για τον 37χρονο διαδηλωτή που σκότωσε η ICE
Κόσμος 26.01.26

Αμετανόητος ο Τραμπ: «Κάποια στιγμή θα φύγουμε από την Μινεάπολη» - Τι είπε για τον 37χρονο που σκότωσε η ICE

Σε σχόλιά του στην Wall Street Journal, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι τελικά θα αποσύρει τους πράκτορές του από την πόλη. Δεν έδωσε όμως χρονοδιάγραμμα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς
Αναμένονται νέες συνομιλίες 26.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιμένει στην απαίτηση να της παραχωρηθεί από το Κίεβο ολόκληρο το Ντονμπάς

«Το εδαφικό ζήτημα παραμένει θεμελιώδες για τη Ρωσία για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δηλώνει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες
Εικόνες - Βίντεο 26.01.26

Μακελειό στο Μεξικό: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ποδοσφαιρικό αγώνα – Τουλάχιστον 11 νεκροί και 12 τραυματίες

Η επίθεση διαπράχθηκε στην πόλη Σαλαμάνκα στο Μεξικό - Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών

Σύνταξη
Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 26.01.26

Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»

Σύμφωνα με τον ανώτερο συνεργάτη του Atlantic Council, ο Ίαν Μπρεζίνσκι, ο αμερικανός πρόεδρος δεν υπολόγισε την αποφασιστική αντίδραση των Ευρωπαίων και την αρνητική στάση της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ

Μαρία Βασιλείου
«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο
ΗΠΑ 26.01.26

«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο

Η Μινεάπολη βυθίζεται ξανά στο αίμα και την οργή, καθώς ομοσπονδιακοί πράκτορες σκοτώνουν έναν 37χρονο και πυροδοτούν φόβους για έναν νέο γύρο κρατικής βίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια
Για εγκλήματα πολέμου 26.01.26

Η δολοφονία του Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει στα βελγικά δικαστήρια

Εξήντα πέντε χρόνια μετά, το Βέλγιο καλείται να αναμετρηθεί ξανά με το αποικιακό του παρελθόν, καθώς ο 93χρονος πρώην διπλωμάτης Ετιέν Νταβινιόν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορικής υπόθεσης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία
Ποντάροντας στη δυστυχία 26.01.26

Στοιχήματα για πραξικοπήματα, ανατροπές και δολοφονίες – Μια επικίνδυνη μόδα για τη δημοκρατία

Το πρόβλημα με τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα είναι πως ο κόσμος, όχι μόνο θα ποντάρει στη δυστυχία, αλλά θα αποφασίζει γι΄αυτή, καθιστώντας τις δημόσιες υπηρεσίες διεφθαρμένες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φιλιππίνες: Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου στη νήσο Μπασίλαν
Φιλιππίνες 26.01.26

Πολύνεκρο ναυάγιο πορθμείου

Ναυάγιο πορθμείου στις Φιλιππίνες οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ έγινε γνωστό ότι από τους 342 επιβαίνοντες σε αυτό τουλάχιστον 138 έχουν διασωθεί.

Σύνταξη
Φωτιές άναψε ο Φραπές στην εξεταστική: Άγρια κόντρα Λιακούλη – Χαλικιά – «Μη μου κουνάτε το δάχτυλο – Να μου ζητήσετε συγγνώμη»
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Φωτιές άναψε ο Φραπές στην εξεταστική: Άγρια κόντρα Λιακούλη – Χαλικιά – «Μη μου κουνάτε το δάχτυλο – Να μου ζητήσετε συγγνώμη»

Αφορμή αποτέλεσε η αναφορά της κ. Λιακούλη στα εγκωμιαστικά σχόλια του φραπέ προς τη μάρτυρα,

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άρης: Γύρισε στις προπονήσεις ο Μιγκέλ Αλφαρέλα
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Άρης: Γύρισε στις προπονήσεις ο Μιγκέλ Αλφαρέλα

Ο Γάλλος επιθετικός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και συμμετείχε στην προπόνηση μετά από δυο μήνες, περίπου, ενώ θέτει υποψηφιότητα για την αποστολή του σαββατιάτικου ματς με τον Παναιτωλικό.

Σύνταξη
Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα
Διάστημα 26.01.26

Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα

Το σύννεφο ατόμων σιδήρου στο κέντρο του Δακτυλιοειδούς Νεφελώματος έχει μήκος 6 τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μια εξήγξση είναι πως πρόκειται για τα λείψανα ενός εξαερωμένου πλανήτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τζόγος με το θάνατο σε live μετάδοση: Ηρωϊσμός ή κανιβαλισμός το Skyscraper Live του Άλεξ Χόλοντ;
Culture Live 26.01.26

Τζόγος με το θάνατο σε live μετάδοση: Ηρωϊσμός ή κανιβαλισμός το Skyscraper Live του Άλεξ Χόλοντ;

Η διαφορά ανάμεσα στο μονταρισμένο δράμα και τον ωμό, ζωντανό τρόμο της απευθείας μετάδοσης διεκδίκησε την τηλεθέαση στο Netflix με την αναρρίχηση του Άλεξ Χόλοντ να αναδεικνύει την τηλεθέαση του θανάτου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν – Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου
Είμαστε τρελούτσικοι 26.01.26

Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν - Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου

Στο βιβλίο του «The Theory of Everything Else» (Η Θεωρία για Όλα τα Άλλα), ο κωμικός και συγγραφέας Dan Schreiber συγκεντρώνει τις πιο τρελές, αστείες (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις πιο επικίνδυνες) ιδέες που έχει σκεφτεί η ανθρωπότητα.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς
Επιστρέφει στο Ισραήλ 26.01.26

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ανακτήσει και την τελευταία σορό ομήρου, από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Πρόκειται για τον επιλοχία Ραν Γκβίλι.

Σύνταξη
Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 26.01.26

Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου

Με αποφάσεις του Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (Π.Π.Α) Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση
Euroleague 26.01.26

Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση

Ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague. Πόσοι είναι το όριο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σύνταξη
«Φουντώνουν» τα σενάρια για Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ – Ποιοι είναι οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι
Ποδόσφαιρο 26.01.26

«Φουντώνουν» τα σενάρια για Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ – Ποιοι είναι οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι

Υπάρχει καπνός ανάμεσα σε Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ, θα υπάρχει και… φωτιά; Τα δεδομένα για συνεργασία και οι άμεσες αποφάσεις για Σλοτ και Τζέραρντ.

Σύνταξη
Μάικλ Παρέντι: Πέθανε ο «ενοχλητικός διανοούμενος» της αμερικανικής Αριστεράς του 20ού αιώνα
Θλίψη 26.01.26

Μάικλ Παρέντι: Πέθανε ο «ενοχλητικός διανοούμενος» της αμερικανικής Αριστεράς του 20ού αιώνα

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Μάικλ Παρέντι, εμβληματική μορφή της αμερικανικής μαρξιστικής σκέψης. Ένας πολιτικός επιστήμονας που άσκησε ανελέητη κριτική στον ιμπεριαλισμό, τον καπιταλισμό και τη μιντιακή εξουσία, μένοντας μέχρι τέλους ασυμβίβαστος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και στην Παλαιά Κοκκινιά από τον Δήμο Πειραιά
Οδική ασφάλεια 26.01.26

Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και στην Παλαιά Κοκκινιά από τον Δήμο Πειραιά

Οι εργασίες του Δήμου Πειραιά περιελάμβαναν την αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων έξω από σχολικές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις  και σε δρόμους σε γειτονιές της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας

Σύνταξη
Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα
Βουλή 26.01.26

Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα

Το πρώην στέλεχος των ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχε στη διοίκηση του Οργανισμού τη περίοδο διακυβέρνησης Σαμαρά/Βενιζέλου, υποβάθμισε τη σημασία της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι σειρήνες της Πάρου
Με ένα κλικ 26.01.26

Οι σειρήνες της Πάρου

Ηλεκτρονικές σειρήνες ενεργοποιούνται για την άμεση ενημέρωση του πληθυσμού στο Δήμο Πάρου.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: «Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού, λέει ο Τραμπ
Κόσμος 26.01.26

«Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, λέει ο Τραμπ

«Η διακοπή των εργασιών σε αυτό το προχωρημένο στάδιο, την ώρα που τόσα πράγματα έχουν ήδη παραγγελθεί και πραγματοποιηθεί, θα ήταν καταστροφική για τον Λευκό Οίκο είπε ο Τραμπ

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Νέα στοιχεία για την prepaid των μολυσμένων SMS – Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο
Δίκη υποκλοπών 26.01.26

Νέα στοιχεία για την prepaid κάρτα των μολυσμένων SMS - Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, εισέφερε στο δικαστήριο στοιχεία από την ανάλυση της κίνησης της κάρτας που φέρει το όνομα του λεγόμενου κρεοπώλη. Κατατέθηκε στα αναγνωστέα η αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης
Δημογραφικός κίνδυνος 26.01.26

Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης: Βιώνουμε από πρώτο χέρι τις συνέπειες της πληθυσμιακής συρρίκνωσης

H Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή μίλησε στην ημερίδα της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος «Δημογραφικό SOS: Να δώσουμε δύναμη στο όνειρο και την οικογένεια».

Σύνταξη
