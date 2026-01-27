newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ
Κόσμος 27 Ιανουαρίου 2026, 10:00

Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ

Ούτε ένα χρόνο μετά την εκλογή του, ο 34χρονος Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δίνει την πιο δύσκολη μάχη για τη Γροιλανδία, εν μέσω γεωπολιτικής δίνης

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Spotlight

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να πήρε πίσω τις απειλές ακόμη και για στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία για να την προσαρτήσουν, ωστόσο η αβεβαιότητα παραμένει στο αρκτικό νησί και συνιστώσα του Βασιλείου της Δανίας.

Στο φόντο είναι το ασαφές «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατόπιν συνάντησης με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Νταβός.

«Ουσιαστικά, πρόκειται για πλήρη πρόσβαση», υποστήριξε. «Παίρνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς κόστος». «Για πάντα».

«Δεν γνωρίζω τι συγκεκριμένο υπάρχει ως προς τη συμφωνία, για την οποία γίνεται συζήτηση», παραδέχτηκε δημόσια ο Γροιλανδός πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

«Αλλά γνωρίζω ότι τώρα έχουμε μια ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου, που εργάζεται για μια λύση και για τα δύο μέρη».

Κι «αν δεν μπορούμε να έχουμε διάλογο μέσω των κατάλληλων διαύλων, μου είναι δύσκολο να καταλάβω περί τίνος πρόκειται πραγματικά, πέρα από όσα βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης και ανακαλύπτουμε εκ των υστέρων, όταν κάτι έχει ειπωθεί»…

Προσώρας, παραμένει άγνωστο πόσο διαφωτιστική υπήρξε για τον ίδιο η νέα επίσκεψη της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, για να συζητήσει τα επόμενα βήματα με την κυβέρνηση της ημιαυτόνομης δανικής περιοχής.

Αμφότεροι έχουν ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι ο σεβασμός της εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου είναι «κόκκινη γραμμή».

Όμως τα ανοιχτά μέτωπα όλο και πληθαίνουν.

Κυμαίνονται από το μελλοντικό καθεστώς της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, συμπεριλαμβανομένου του αντιπυραυλικού «Χρυσού Θόλου» -με εκ βάθρων αλλαγή της διμερούς αμυντικής συμφωνίας με τη νατοϊκή σύμμαχο Δανία– και την ενίσχυση της ασφάλειας της Αρκτικής από το ΝΑΤΟ, έως τα δικαιώματα εξόρυξης στο πλούσιο σε πόρους έδαφος του αρκτικού νησιού.

Μοιραία ο 34χρονος Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας σπάνιας διατλαντικής γεωπολιτικής «καταιγίδας».

Και δη ούτε ένα χρόνο αφότου εξελέγη πρωθυπουργός της Γροιλανδίας -ο νεότερος στην κοινοβουλευτική ιστορία της- με την κρίση να πλήττει την «καρδιά» της ταυτότητάς της.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, σε διαδήλωση διαμαρτυρίας στο Νουούκ κατά των ΗΠΑ, στις 17 Ιανουαρίου (REUTERS/Marko Djurica)

«Ρεαλιστής σε τεντωμένο σχοινί»

H Γροιλανδία εξασφάλισε το 2009 αυξημένο επίπεδο αυτονομίας από τη Δανία. Όμως αυτή είναι πρακτικά πολιτική.

Η Κοπεγχάγη αποφασίζει για θέματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής.

Οι αποφάσεις για την εκμετάλλευση και διαχείριση των ορυκτών πόρων στη Γροιλανδία λαμβάνονται κυρίως από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του νησιού.

Η άνοδος του Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν στην εξουσία, πέρυσι τον Απρίλιο, σηματοδότησε την πρώτη φορά που το κεντροδεξιό, φιλοεπιχειρηματικό κόμμα του Demokraatit ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας.

Βασίζεται σε μια ευρεία κυβέρνηση συνασπισμού, αφήνοντας στην αντιπολίτευση το λαϊκιστικό κόμμα Naleraq, που θέλει γρήγορη απόσχιση από την Δανία και στενότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Στο εκλογικό μανιφέστο του, το Demokraatit αναφέρει την ανεξαρτησία ως «απώτερο στόχο», στο πλαίσιο μιας σταδιακής πορείας, όταν η οικονομία της Γροιλανδίας θα είναι έτοιμη, χωρίς να εξαρτάται από τις ετήσιες επιχορηγήσεις της Δανίας.

«Πρέπει πρώτα να χτίσουμε τα θεμέλια, πριν βάλουμε την καμινάδα», λέει χαρακτηριστικά ο Νίλσεν.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, θέλει να εκσυγχρονίσει τον τομέα της αλιείας (αντιπροσωπεύει το 95% των εξαγωγών της Γροιλανδίας), να τονώσει τον τουρισμό και να επιταχύνει τις εξορύξεις.

Ο ίδιος είχε διατελέσει υπουργός Εργασίας και Ορυκτών Πόρων την περίοδο 2020-2021.

Χαρτοφυλάκιο, που προφανώς αποτελεί για τον ίδιο τώρα πολύτιμη εμπειρία, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία.

«Θέλει τις αμερικανικές επενδύσεις, αλλά αρνείται να αφήσει τη Γροιλανδία να αντιμετωπιστεί ως έπαθλο», παρατηρεί ο Πάβελ Ντεβιάτκιν, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Αρκτικής, με έδρα την Ουάσιγκτον.

«Περπατάει σε τεντωμένο σχοινί με εντυπωσιακό ρεαλισμό», επισημαίνει.

Σε αυτό εκτιμάται ότι βοηθούν τον Νίλσεν και δύο μαθήματα ζωής, που πήρε ως γέννημα-θρέμμα του Νουούκ, της γροιλανδικής πρωτεύουσας.

Αφενός το bullying που υπέστη στο σχολείο, ως παιδί μιας γηγενούς Ινουίτ και ενός Δανού.

Αφετέρου η πειθαρχία και η επιμονή που απέκτησε ως εθνικός πρωταθλητής στο μπάντμιντον.

«Στο τέλος», είπε σε περσινή συνέντευξη, «όλα έχουν να κάνουν με τη νίκη».

Οι πρωθυπουργοί της Γροιλανδίας και της Δανίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν και Μέτε Φρεντέρικσεν, σε συνέντευξη Τύπου (Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix/via REUTERS)

Ανεξαρτησία, ένας δύσκολος στόχος

Δημοσκοπήσεις καταγράφουν την επιθυμία των Γροιλανδών για ανεξαρτησία από τη Δανία και την αντίθεσή τους σε έλεγχο από τις ΗΠΑ.

Όμως το όνειρο να γίνει κυρίαρχο κράτος στην Αρκτική το νησί τους, το μεγαλύτερο στον κόσμο -με τους μόλις 57.000 κατοίκους, τη γεωστρατηγική θέση και τα πλούσια σε πόρους εδάφη- φαντάζει ακόμη μακρινό.

Εξαρτάται οικονομικά από τη Δανία (οι ετήσιες επιδοτήσεις της άγγιξαν πέρυσι τα 500 εκατομμύρια ευρώ) και για την ασφάλεια από το ΝΑΤΟ.

Καθώς η κλιματική αλλαγή και το λιώσιμο των πάγων φέρνουν τώρα το αρκτικό νησί στο «κάδρο» των γεωπολιτικών ανταγωνισμών -καθιστώντας πιο εύκολα προσβάσιμες πολύτιμες πρώτες ύλες και νέες θαλάσσιες διαδρομές- η κυβέρνηση του Νουούκ δηλώνει ανοιχτή σε «μια πιο μόνιμη» νατοϊκή αποστολή στο νησί, ενόσω η δυσπιστία στις σχέσεις με την Κοπεγχάγη είναι ιστορικά ριζωμένη.

Μόλις πέρυσι η Μέτε Φρεντέρικσεν ζήτησε δημόσια συγγνώμη εκ μέρους της Δανίας για το οιονεί πρόγραμμα ευγονικής που εφαρμόστηκε σε βάρος των αυτοχθόνων Ινουίτ, από τη δεκαετία του 1960 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Σήμερα, δε, η φτώχεια, η ανεργία, ακόμη και οι ανισότητες στην πρόσβαση στην εκπαίδευση συνεχίζουν να μαστίζουν τους Ινουίτ, που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στη Γροιλανδία.

Οι σχέσεις του Νουούκ με την ΕΕ εν τω μεταξύ παραμένουν επίσης δύσκολες.

Ως οιωνεί προάγγελος του Brexit, το αρκτικό νησί έγινε η πρώτη περιοχή που αποχώρησε με δημοψήφισμα, το 1982, από την τότε ΕΟΚ, εν προκειμένω για να ανακτήσει τον έλεγχο της αλιείας.

Με το γεωπολιτικό σκηνικό ωστόσο να γίνεται ραγδαία και απρόσμενα ασταθές, τα δεδομένα αλλάζουν.

Σε αυτό το φόντο μάλιστα ένα ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ, η Ισλανδία, που το 2015 απέσυρε το αίτημα ένταξής της στην ΕΕ,  εξετάζει τώρα τη διενέργεια δημοψηφίσματος για επανέναρξη των ενταξιακών συνομιλιών, καθώς στην Αρκτική ανατελεί η εποχή μιας νέας αποικιοκρατίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Τράπεζες
Τράπεζες: Ποδαρικό στο 2026 με νέα έξοδο στις αγορές

Τράπεζες: Ποδαρικό στο 2026 με νέα έξοδο στις αγορές

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ρώσος στρατηγός: Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο
Ρώσος στρατηγός 27.01.26

Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο

Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα στην Ουκρανία, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Σύνταξη
«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;
Εξωτερική πολιτική 27.01.26

«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;

Η θεωρία του τρελού δεν είναι καθόλου μια νέα στρατηγική. Οι άγριες απειλές, οι ξαφνικές ανατροπές πολιτικής και η σκόπιμα συγκεχυμένη γλώσσα χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»
Και ο επικεφαλής 27.01.26

Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»

Ο αρχηγός των επιχειρήσεων στην Μινεάπολη, Γκρεγκ Μποβίνο, αναμένεται να αναχωρήσει μαζί με ορισμένους πράκτορές του, σε αυτό που φαίνεται ως η πρώτη μεγάλη ήττα του Τραμπ στο εσωτερικό της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών
Από Σεπτέμβρη 27.01.26

Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Μετά την επιτυχημένη (;) απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, η Γαλλία είναι έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμά της

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»
Κόσμος 27.01.26

Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»

Άμεση η αντίδραση της Νότιας Κορέας καθώς ανακοίνωσε πως θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αναφέροντας πως δεν είχε προειδοποιηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ για επικείμενη αύξηση δασμών

Σύνταξη
«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ
Κόσμος 27.01.26

«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ

O επιζών από απόπειρα δολοφονίας στη Νέα Υόρκη το 2022 συγγραφέας, Σαλμάν Ρούσντι, μίλησε στο φεστιβάλ Σάντανς ενάντια στην τυφλή πολιτική βία που συνταράσσει τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν
Κόσμος 27.01.26

Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη πως υποστήριξαν τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στη Γάζα και προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα
Αντίποινα 27.01.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως αυξάνει στο 25% τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά
Ιταλία 26.01.26

Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά

Οι αστυνομικοί στο Μιλάνο είπαν ότι τους σημάδεψε με περίστροφο, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι κρατούσε ένα πιστόλι κρότου. Ήταν γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπές.

Σύνταξη
Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του
«Εκστρατεία εκδίκησης» 26.01.26

Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του

Ρεπουμπλικανός αποσύρεται από την κούρσα για την θέση του κυβερνήτη της Μινεσότα, επικρίνοντας την έντονη δράση της ICE εναντίον των υποψήφιων ψηφοφόρων του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί
Μέση Ανατολή 26.01.26

Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί

Ο Τραμπ εξετάζει μια σειρά στρατιωτικών επιλογών κατά της Τεχεράνης, όμως το Ιράν δεν θα ήταν ανυπεράσπιστο σε περίπτωση σύγκρουσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης
Μετά την κακοκαιρία 26.01.26

Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης

Το μέτωπο της κατολίσθησης στην πόλη Νισέμι στη Σικελία φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και πολλά σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές. Οι αρχές δεν αποκλείουν να υπάρξει περαιτέρω κατολίσθηση τις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
ICE – SS – Εκτελεστές: Ανατριχίλες ξυπνά η ναζιστική αισθητική του διοικητή της Συνοριακής Φρουράς του Τραμπ
Γκρεγκ Μποβίνο 26.01.26

ICE – SS – Εκτελεστές: Ανατριχίλες ξυπνά η ναζιστική αισθητική του διοικητή της Συνοριακής Φρουράς του Τραμπ

Ο διοικητής της ICE Γκρεγκ Μποβίνο είναι διαβόητος, όχι μόνο για τις κυνικές δηλώσεις του αλλά και για τη ναζιστικής αισθητικής στολή του. Ο ίδιος αρνείται κάθε ομοιότητα με αξιωματικό του Χίτλερ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στους Ευρωπαίους την ελευθερία τους
«Παραιτήθηκαν…» 26.01.26

Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στους Ευρωπαίους την ελευθερία τους

Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε την απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει πλήρως τις προμήθειες ρωσικού αερίου από το 2027.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ανέσυραν την πέμπτη σορό από το εργοστάσιο Βιολάντα οι πυροσβέστες
Ελλάδα 27.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ανέσυραν την πέμπτη σορό από το εργοστάσιο Βιολάντα οι πυροσβέστες

Αυλαία στο σοκαριστικό εργατικό δυστύχημα με την μεγάλη έκρηξη και φωτιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Βρέθηκε και η σορός της πέμπτης εργάτριας που αναζητείτο

Σύνταξη
Ρώσος στρατηγός: Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο
Ρώσος στρατηγός 27.01.26

Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο

Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα στην Ουκρανία, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…
Euroleague 27.01.26

Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετράει αντίστροφα για να αποχωρήσει από τους Νικς και όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσει – Όλα τα δεδομένα για τον Γάλλο φόργουορντ

Σύνταξη
Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα – Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών
Αιώνιος αουτσάιντερ 27.01.26

Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα - Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών

Σε συν-σκηνοθεσία του Τζαντ Άπατοου, η σειρά δύο επεισοδίων του HBO είναι μια εξαντλητική ματιά στη ζωή και την κωμωδία του Μελ Μπρουκς. Αφορά επίσης τη μακροζωία και τη μοναξιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του για να γίνει ανταλλαγή»
Μπάσκετ 27.01.26

«Ο Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του για να γίνει ανταλλαγή»

Δημοσίευμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε κοντά στο να απολύσει τον επί χρόνια ατζέντη του επειδή δεν κατάφερε να τον ανταλλάξει από τους Μπακς.

Σύνταξη
Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»
«Sundancers Melt ICE» 27.01.26

Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»

Το Sundance μετατράπηκε σε σκηνή πολιτικής διαμαρτυρίας, με δημιουργούς και σταρ του Χόλιγουντ να καταγγέλλουν τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεάπολη και να απαιτούν την απομάκρυνση της ICE.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Με… όργια Ντόντσιτς οι Λέικερς «άλωσαν» το Σικάγο (118-129) – «Καθάρισαν» Ντουράντ και Σενγκούν για τους Ρόκετς (108-99)
Μπάσκετ 27.01.26

Με… όργια Ντόντσιτς οι Λέικερς «άλωσαν» το Σικάγο (118-129) – «Καθάρισαν» Ντουράντ και Σενγκούν για τους Ρόκετς (108-99)

Έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Λούκα Ντόντσιτς οι Λος Άντζελες Λέικερς επιβλήθηκαν των Σικάγο Μπουλς με 129-118, ενώ τη νίκη επί των Μέμφις Γκρίζλις πανηγύρισαν οι Χιούστον Ρόκετς.

Σύνταξη
Σέρρες: «Υπουργείο Παιδείας και Περιφερειακή Διεύθυνση γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα» για την καθηγήτρια
Ελλάδα 27.01.26

Σέρρες: «Υπουργείο Παιδείας και Περιφερειακή Διεύθυνση γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα» για την καθηγήτρια

Η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνει ότι είχαν γίνει έγγραφες καταγγελίες στην αρμόδια διεύθυνση για τη συμπεριφορά της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες

Σύνταξη
Το ΕΚΠΑ κορυφαίο Πανεπιστήμιο σε Ελλάδα και Κύπρο με άνοδο 100 θέσεων, σύμφωνα με το «Times Higher Education World University Rankings»
Διάκριση 27.01.26

Το ΕΚΠΑ κορυφαίο Πανεπιστήμιο σε Ελλάδα και Κύπρο με άνοδο 100 θέσεων, σύμφωνα με το «Times Higher Education World University Rankings»

Με βάση τα αποτελέσματα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανέβηκε κατά 100 θέσεις σε σχέση με την περσινή κατάταξη ευρισκόμενο πλέον στις θέσεις 401-500 παγκοσμίως και στην 1η θέση μεταξύ των 24 Ελληνικών και Κυπριακών πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην φετινή κατάταξη

Σύνταξη
Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες
Agro-in 27.01.26

Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες

Με σχεδόν μισό εκατομμύριο ζώα, τα οποία «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά προβάτων, να έχουν οδηγηθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως σήμερα στη σφαγή, η κυβέρνηση φαίνεται ότι τρέχει να «συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα», που δημιούργησε ο τρόπος διαχείρισης της ζωονόσου ευλογιάς

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο