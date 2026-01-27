Τέιτουμ για το NBA Europe: «Θέλουμε από δύο ομάδες στις 5 μεγάλες αγορές»

Την επιθυμία του NBA Europe να διαθέτει τουλάχιστον δύο ομάδες από τις πέντε μεγάλες αγορές στο ευρωπαϊκό έδαφος εξέφρασε σε νέες δηλώσεις του για το εν λόγω εγχείρημα, ο αναπληρωτής κομισάριος του ΝΒΑ, Μαρκ Τέιτουμ.

«Αν είσαι οπαδός, είναι δύσκολο να παρακολουθήσεις το επαγγελματικό μπάσκετ στην Ευρώπη. Είναι εύκολο να παρακολουθήσεις το NBA, αλλά είναι δύσκολο να παρακολουθήσεις το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η EuroLeague λείπει από μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές αγορές στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει καμία ομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη.

Δεν υπάρχει κορυφαία ομάδα μπάσκετ ούτε εκεί, αλλά ούτε στο Λονδίνο ή στο Μάντσεστερ. Δεν υπάρχει μόνιμα κορυφαία ομάδα στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στη Ρώμη. Έτσι, λείπουν οι μεγαλύτερες εμπορικές αγορές, γι’ αυτό και δεν είναι σε θέση να αποκομίσουν εμπορικά οφέλη από το μπάσκετ».

Ποιες είναι οι 5 μεγάλες αγορές για το NBA Europe

«Η ιδέα μας είναι στο ΝΒΑ Europe να έχουμε τις μεγαλύτερες χώρες με μόνιμες ομάδες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία ή Γαλλία. Δύο ομάδες σε κάθε μία από αυτές τις αγορές που γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι θα έχουν ομάδες εκεί, και στη συνέχεια θα το ανοίξουμε στο υπόλοιπο οικοσύστημα».

Θυμίζουμε πως το NBA Europe αναμένεται να κάνει τζάμπολ τον Οκτώβριο του 2027, με το αρχικό πλάνο να αναφέρει πως θα υπάρχουν 12 ομάδες με σταθερά συμβόλαια ή εγγυημένη παρουσία, ενώ άλλες τέσσερις θέσεις θα δοθούν σαν wild card. Μία θα λάβει η νικήτρια του Basketball Champions League και οι άλλες τρεις θα κριθούν μέσω προκριματικού γύρου, που θα γίνει τον Ιούνιο του 2027, ανάμεσα συλλόγους που θα έχουν προκριθεί μέσω των πρωταθλημάτων τους.