Μητσοτάκης: Το μήνυμα για τα 81 χρόνια από την απελευθέρωση του Άουσβιτς
Πολιτική 27 Ιανουαρίου 2026, 10:25

Μητσοτάκης: Το μήνυμα για τα 81 χρόνια από την απελευθέρωση του Άουσβιτς

«Η πατρίδα μας πλήρωσε, τότε, βαρύ τίμημα, χάνοντας μεγάλο μέρος του εβραϊκού πληθυσμού της», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η μνήμη των 6.000.000 Εβραίων που υπέφεραν και εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα παραμένει ζωντανή», αναφέρει ο  πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτηση για την 81η επέτειο από την ημέρα απελευθέρωσης του στρατοπέδου εξόντωσης του Άουσβιτς, στην Κρακοβία της Πολωνίας.

«Το Ολοκαύτωμα δεν είναι μόνο ένα ιστορικό γεγονός με ξεχωριστό βάρος. Είναι και μια διαρκής προειδοποίηση ότι η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας. Γι’ αυτό και παραμένουμε σε εγρήγορση απέναντι στις δυνάμεις του μίσους και του διχασμού» σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: Το μήνυμα για τα 81 χρόνια από την απελευθέρωση του Άουσβιτς

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει:

«Μπορεί να πέρασαν 81 χρόνια από την απελευθέρωση του Άουσβιτς. Ωστόσο η μνήμη των 6.000.000 Εβραίων που υπέφεραν και εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα παραμένει ζωντανή. Μαζί της, και η θύμηση χιλιάδων Ελλήνων, καθώς η πατρίδα μας πλήρωσε, τότε, βαρύ τίμημα, χάνοντας μεγάλο μέρος του εβραϊκού πληθυσμού της.

Κοινότητες που άνθιζαν επί αιώνες στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στα Ιωάννινα, στη Ρόδο και σε πολλές ακόμη πόλεις, εξολοθρεύθηκαν μέσα σε λίγους μήνες. Μία πληγή που δεν έχει ακόμη επουλωθεί, καλώντας κάθε πολιτισμένο άνθρωπο να μην ξεχνά το παρελθόν και να προστατεύει την αλήθεια μέσα στον χρόνο.

Γιατί το Ολοκαύτωμα δεν είναι μόνο ένα ιστορικό γεγονός με ξεχωριστό βάρος. Είναι και μια διαρκής προειδοποίηση ότι η μισαλλοδοξία, ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας. Γι’ αυτό και παραμένουμε σε εγρήγορση απέναντι στις δυνάμεις του μίσους και του διχασμού.

Στην εποχή μας, άλλωστε, οι αξίες του ανθρωπισμού, της διεθνούς νομιμότητας και της Δημοκρατίας δοκιμάζονται και πάλι σε πολλά πεδία. Έχουμε χρέος, συνεπώς, να τις υπερασπιζόμαστε, αποκαλύπτοντας τους πολλούς και διαφορετικούς εχθρούς της προόδου -με όποιο προσωπείο και αν αυτοί εμφανίζονται.

Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν. Αλλά είναι στο χέρι μας να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ας κάνουμε, λοιπόν, το «Ποτέ Ξανά» σύνθημα αυτής της διαρκούς προσπάθειας. Ένα διαχρονικό και συλλογικό κάλεσμα να μετατρέπουμε τη μνήμη σε συνειδητή δράση. Και τις εμπειρίες του χθες, σε ζωντανές ελπίδες του αύριο».

Σημειώνεται ότι η 27η Ιανουαρίου έχει αναγνωριστεί ως η Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος και αποτελεί ήμερα τιμής της μνήμης εκατομμυρίων θυμάτων.

