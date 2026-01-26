newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πόσο κοντά είμαστε στην καταστροφή; Το «Ρολόι της Αποκάλυψης» θα μας φανερώσει σύντομα
Κόσμος 26 Ιανουαρίου 2026, 21:07

Πόσο κοντά είμαστε στην καταστροφή; Το «Ρολόι της Αποκάλυψης» θα μας φανερώσει σύντομα

Το Ρολόι της Αποκάλυψης δημιουργήθηκε το 1947 από το Bulletin of the Atomic Scientists, ως συμβολικός δείκτης του πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα σε μια παγκόσμια καταστροφή

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Spotlight

Η ανθρωπότητα ετοιμάζεται για ακόμη μία ανησυχητική ενημέρωση του Ρολογιού της Αποκάλυψης, ενός συμβολικού δείκτη που αποτυπώνει πόσο κοντά βρίσκεται ο κόσμος σε μια ανθρωπογενή παγκόσμια καταστροφή.

Η νέα ώρα θα ανακοινωθεί την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, σε ζωντανή μετάδοση από το Bulletin of the Atomic Scientists (BAS).

Από πέρυσι, το ρολόι βρίσκεται στα 89 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα — την πιο κοντινή ένδειξη στην 78χρονη ιστορία του.

Ωστόσο, ειδικοί που μίλησαν στη Daily Mail εκτιμούν ότι φέτος οι δείκτες μπορεί να κινηθούν ακόμη πιο κοντά στο «σημείο μηδέν», εξαιτίας ενός επικίνδυνου συνδυασμού πυρηνικών απειλών, γεωπολιτικής αστάθειας, ταχείας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και επιταχυνόμενης κλιματικής αλλαγής.

Τι προβλέπουν οι ειδικοί για τη νέα ρύθμιση

Η Alicia Sanders–Zakre, επικεφαλής πολιτικής της Διεθνούς Εκστρατείας για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων, εκτιμά ότι το Ρολόι της Αποκάλυψης θα μπορούσε να προχωρήσει τουλάχιστον κατά ένα δευτερόλεπτο.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία μας είναι η υπαρξιακή απειλή που αποτελούν τα περισσότερα από 12.000 πυρηνικά όπλα που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο», τονίζει.

Κατά τη διάρκεια του 2025, οι παγκόσμιες δαπάνες για πυρηνικά όπλα έφτασαν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ συγκρούσεις όπως εκείνη μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν υπενθυμίζουν πόσο εύθραυστη είναι η διεθνής ισορροπία.

Σύμφωνα με την ίδια, ο κίνδυνος έχει αυξηθεί το τελευταίο έτος λόγω των επενδύσεων σε πυρηνικά οπλοστάσια, της πιο επιθετικής ρητορικής και της αυξανόμενης χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στον στρατό.

Ο κίνδυνος του πολέμου

Άλλοι ειδικοί εμφανίζονται ακόμη πιο απαισιόδοξοι. Ο Δρ SJ Beard από το Κέντρο Μελέτης Υπαρξιακών Κινδύνων του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ θεωρεί ότι το ρολόι θα έπρεπε να προχωρήσει κατά εννέα δευτερόλεπτα.

«Δεν ανησυχώ τόσο για έναν πόλεμο δια αντιπροσώπων όπως στην Ουκρανία, αλλά για μια άμεση πυρηνική σύγκρουση μεταξύ υπερδυνάμεων», λέει.

Κατά τον ίδιο, η κατάρρευση της πολυμερούς παγκόσμιας τάξης και η μετάβαση σε μια πολυπολική πραγματικότητα, όπου τα κράτη ευθυγραμμίζονται με αυταρχικούς ηγέτες, αυξάνουν τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης.

Ο Beard σημειώνει ότι, παρότι οι σχέσεις Τραμπ–Πούτιν μπορεί να μειώνουν προσωρινά τον κίνδυνο, μακροπρόθεσμα αυτό ενδέχεται να αποδειχθεί επικίνδυνο, καθώς οι πολιτικές συμμαχίες αλλάζουν απρόβλεπτα.

Παράγοντες που σπρώχνουν τους δείκτες μπροστά

Οι ειδικοί εντοπίζουν μια σειρά εξελίξεων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέα επιδείνωση:

  • Επέκταση εθνικών πυρηνικών οπλοστασίων
  • Αύξηση των συγκρούσεων μεταξύ υπερδυνάμεων
  • Διακοπή της συνεργασίας για την Ουκρανία
  • Αυξανόμενη προθυμία της Ρωσίας να αναπτύξει πυρηνικά ικανά όπλα
  • Λήξη της νέας συνθήκης START
  • Ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης
  • Ένταση ακραίων καιρικών φαινομένων λόγω κλιματικής αλλαγής

Σε τρεις εβδομάδες, η νέα συνθήκη START, που περιορίζει τα στρατηγικά πυρηνικά οπλοστάσια ΗΠΑ και Ρωσίας, πρόκειται να λήξει χωρίς σαφές πλαίσιο ανανέωσης.

Η κατάρρευση του ελέγχου των πυρηνικών όπλων

Ο Hamza Chaudhry από το Future of Life Institute θεωρεί ότι αυτή η εξέλιξη από μόνη της δικαιολογεί μετακίνηση του ρολογιού κατά πέντε έως δέκα δευτερόλεπτα.

«Για πρώτη φορά από τις αρχές του Ψυχρού Πολέμου, δεν θα υπάρχει διμερής συνθήκη που να περιορίζει τα στρατηγικά οπλοστάσια ΗΠΑ και Ρωσίας», εξηγεί. Παρά το ενδιαφέρον του προέδρου Τραμπ για συνομιλίες, μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος.

Την ίδια στιγμή, το ταχέως αναπτυσσόμενο πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας δημιουργεί πιέσεις στον στρατηγικό σχεδιασμό ΗΠΑ και Ρωσίας, χωρίς να υπάρχει τριμερές πλαίσιο ελέγχου των όπλων.

Τεχνητή νοημοσύνη: νέος υπαρξιακός κίνδυνος

Πέρα από τα πυρηνικά, η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα. Ο Δρ Beard εκτιμά ότι φέτος η AI θα έχει «ίση βαρύτητα με τα πυρηνικά όπλα» στη ρύθμιση του ρολογιού.

Οι μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις ενσωματώνουν την AI στα συστήματα λήψης αποφάσεων, αυξάνοντας τον κίνδυνο ταχύτατης κλιμάκωσης συγκρούσεων.

Παράλληλα, υπάρχει ανησυχία ότι η AI διευκολύνει τη δημιουργία βιολογικών όπλων, θέτοντας επικίνδυνα εργαλεία σε μη κρατικούς παράγοντες.

Η επιδίωξη ανάπτυξης «τεχνητής γενικής νοημοσύνης» από εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic καθιστά την AI, σύμφωνα με τον Beard, έναν αυτοτελή παράγοντα υπαρξιακού κινδύνου.

Η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την κρίση

Ο καθηγητής Andrew Shepherd από το Πανεπιστήμιο Northumbria δεν αποκλείει νέα μετακίνηση του ρολογιού λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Το περασμένο έτος χαρακτηρίστηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα, ταχεία απώλεια πάγου στη Γροιλανδία και συνεχιζόμενη μείωση του θαλάσσιου πάγου στον Νότιο Ωκεανό.

«Αυτές οι αλλαγές οδηγούν στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και στην υπερθέρμανση του πλανήτη μέσω της μείωσης της αλβεδό», σημειώνει.

YouTube thumbnail

Τι είναι το Ρολόι της Αποκάλυψης

Το Ρολόι της Αποκάλυψης δημιουργήθηκε το 1947 από το Bulletin of the Atomic Scientists, ως συμβολικός δείκτης του πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα σε μια παγκόσμια καταστροφή.

Σχεδιάστηκε από την καλλιτέχνιδα Martyl Langsdorf, με στόχο —όπως είπε ο πρώτος εκδότης Eugene Rabinowitch— να «τρομάξει τους ανθρώπους ώστε να συμπεριφερθούν λογικά».

Κάθε χρόνο, το ρολόι ενημερώνεται: αν πλησιάζει τα μεσάνυχτα, σημαίνει ότι οι κίνδυνοι αυξάνονται· αν απομακρύνεται, ότι μειώνονται.

Πόσο κοντά στο μεσάνυχτα ήταν το ρολόι τα τελευταία 75 χρόνια;

Όσο πιο κοντά στο μεσάνυχτα κινείται το Ρολόι της Αποκάλυψης, τόσο πιο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα στην καταστροφή.

Έτσι έχει αλλάξει με την πάροδο των ετών:

  • 1947–48: 7 λεπτά
  • 1949–52: 3 λεπτά
  • 1953–59: 2 λεπτά
  • 1960–62: 7 λεπτά
  • 1963–67: 12 λεπτά
  • 1968: 7 λεπτά
  • 1969–71: 10 λεπτά
  • 1972–73: 12 λεπτά
  • 1974–79: 9 λεπτά
  • 1980: 7 λεπτά
  • 1981–83: 4 λεπτά
  • 1984–87: 3 λεπτά
  • 1988–89: 6 λεπτά
  • 1990: 10 λεπτά
  • 1991–94: 17 λεπτά
  • 1995–97: 14 λεπτά
  • 1998–2001: 9 λεπτά
  • 2002–06: 7 λεπτά
  • 2007–09: 5 λεπτά
  • 2010–11: 6 λεπτά
  • 2012–14: 5 λεπτά
  • 2015–16: 3 λεπτά
  • 2017: 2,5 λεπτά
  • 2018–19: 2 λεπτά
  • 2020–22: 100 δευτερόλεπτα
  • 2023: 90 δευτερόλεπτα
  • 2024: 90 δευτερόλεπτα
  • 2025: 89 δευτερόλεπτα

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ
Διαπραγματεύσεις 27.01.26

Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στην Ουκρανία πως για να τεθούν σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας, η τελευταία οφείλει να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τη Ρωσία

Σύνταξη
Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα
«Μη συζυγικές» υποχρεώσεις 27.01.26

Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα

Η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από έναν ή μία σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου στην Γαλλία, αποφάνθηκε η Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κόσμος 27.01.26

ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ακόμη και εβδομάδες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη χιονοκαταιγίδα Fern. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ
Ραγδαία αλλαγή 27.01.26

Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπρέιβμαν ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Συντηρητικό Κόμμα και εντάσσεται στο Reform UK του λαϊκιστή Φάρατζ. Δεν είναι η πρώτη –ίσως ούτε η τελευταία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρωσία: Συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αλ-Σάρα
Τι ζητά 27.01.26

Ρωσία: Συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αλ-Σάρα

Τη δεύτερη συνάντησή τους θα έχουν ο πρόεδρος της Ρωσίας, Άχμεντ Αλ-Σάρα, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Δαμασκός ελπίζει ότι θα πετύχει έκδοση του Άσαντ, που διέφυγε στη Ρωσία.

Σύνταξη
Τι μπορεί να συνέβη δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο με τους 7 νεκρούς στη Ρουμανία – Ειδικός εξηγεί
Κόσμος 27.01.26

Τι μπορεί να συνέβη δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο με τους 7 νεκρούς στη Ρουμανία – Ειδικός εξηγεί

Το ενδεχόμενο να αποκοιμήθηκε θεωρείται λιγότερο πιθανό, καθώς είχε μόλις εκτελέσει προσπέραση, τονίζει ειδικός στην αμυντική οδήγηση για το τροχαίο στη Ρουμανία με θύματα επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Τραμπ προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία, αλλά η αλήθεια δεν είναι με το μέρος του
Κόσμος 27.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία της Γροιλανδίας, αλλά η αλήθεια δεν είναι με το μέρος του

Μιλώντας για τις φιλοδοξίες του να αποκτήσει η Αμερική τη Γροιλανδία, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παρουσιάσει μια ιστορία όπου οι ΗΠΑ «έσωσαν» τη Γροιλανδία και έκαναν το «ηλίθιο» λάθος να την επιστρέψουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Η Χαμάς επιδιώκει ρόλο στην αστυνομία του θύλακα, ενόψει των συνομιλιών για τον αφοπλισμό της
Νέο αίτημα 27.01.26

Γάζα: Η Χαμάς επιδιώκει ρόλο στην αστυνομία του θύλακα, ενόψει των συνομιλιών για τον αφοπλισμό της

Η Χαμάς προσπαθεί να εντάξει στην Εθνική Επιτροπή για τη Γάζα τόσο τους αστυνομικούς της όσο και τους δημόσιους υπαλλήλους της κυβέρνησής της. Και δηλώνει ανοιχτή στον αφοπλισμό.

Σύνταξη
Μπάιντεν: Τα γεγονότα στη Μινεάπολη παραβιάζουν τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας
Καταδίκασε 27.01.26

Μπάιντεν: Τα γεγονότα στη Μινεάπολη παραβιάζουν τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας

«Η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ειδικά όταν η ίδια μας η κυβέρνηση στοχεύει Αμερικανούς πολίτες», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τζο Μπάιντεν

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μόνιμη εγκατάσταση της CIA στο Καράκας μετά την ανατροπή Μαδούρο
«Αθόρυβη άσκηση επιρροής» 27.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μόνιμη εγκατάσταση της CIA στο Καράκας μετά την ανατροπή Μαδούρο

Η CIA εργάζεται αθόρυβα και μεθοδικά για να εδραιώσει μια μόνιμη αμερικανική παρουσία στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN. Θα ηγηθεί των σχεδίων Τραμπ να ασκήσει επιρροή στη χώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ΗΠΑ στέλνουν την ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Οργή στην Ιταλία για την εμπλοκή σε θέματα ασφαλείας
«Μπορούμε μόνοι μας» 27.01.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν την ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Οργή στην Ιταλία για την εμπλοκή σε θέματα ασφαλείας

«Δεν είναι ευπρόσδεκτη», λέει ο δήμαρχος του Μιλάνο, που φιλοξενεί τους αγώνες. «Αυτή είναι μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει. Δεν μπορούμε να πούμε μια φορά όχι στον Τραμπ».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»
Παρέμβαση 27.01.26

Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»

Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, παρανέβη στην κρίση που προκάλεσε η εν ψυχρώ δολοφονία του Άλεξ Πρίτι στη Μινεάπολη. Και μέσω Fox News έκανε έκκληση «για ενότητα» και ειρηνικές διαδηλώσεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ
Διαπραγματεύσεις 27.01.26

Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στην Ουκρανία πως για να τεθούν σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας, η τελευταία οφείλει να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τη Ρωσία

Σύνταξη
Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία

Η τραγωδία συνεχίζεται καθώς 55χρονος προδόθηκε από την καρδιά του μαθαίνοντας τα νέα από τη Ρουμανία – «Μαύρη» μέρα για τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα

Σύνταξη
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
«Η θλιβερή αλήθεια» 27.01.26

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα
«Μη συζυγικές» υποχρεώσεις 27.01.26

Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα

Η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από έναν ή μία σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου στην Γαλλία, αποφάνθηκε η Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κόσμος 27.01.26

ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ακόμη και εβδομάδες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη χιονοκαταιγίδα Fern. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ
Ραγδαία αλλαγή 27.01.26

Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπρέιβμαν ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Συντηρητικό Κόμμα και εντάσσεται στο Reform UK του λαϊκιστή Φάρατζ. Δεν είναι η πρώτη –ίσως ούτε η τελευταία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών της ΔΑΕΕ έχουν εντοπίσει σοβαρές αστοχίες στις σωληνώσεις αλλά και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
Αρνητικό ρεκόρ – Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια
Fizz 27.01.26

Αρνητικό ρεκόρ - Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αντιμετωπίζει δυσκολίες στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι ειδικοί παραδέχονται ότι οι πωλήσεις είναι «χαμηλές».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκανδαλίδης: Δεν έχουν όριο η προπαγάνδα και ο γκεμπελισμός της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Σκανδαλίδης: Δεν έχουν όριο η προπαγάνδα και ο γκεμπελισμός της ΝΔ

«Η άθλια απόπειρα διαστρέβλωσης της κατάθεσής μου από τη ΝΔ, δηλώνει με τον πλέον κυνικό τρόπο ότι η παράταξη που κατά την επταετή θητεία της συγκλονίζει τη χώρα με σειρά σκανδάλων, με αποκορύφωμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ορρωδεί προ ουδενός», λέει ο Κώστας Σκανδαλίδης

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει την υπογραφή της ΝΔ που κυβερνά τη χώρα εδώ και 7 χρόνια
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει την υπογραφή της ΝΔ που κυβερνά τη χώρα εδώ και 7 χρόνια

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως δεν θα επιτρέψει να χαθεί η αλήθεια «ούτε να στηθεί ένα βολικό αφήγημα συμψηφισμού και διαχρονικών ευθυνών» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Σλάι Ντάνμπαρ: Ο ντράμερ που άλλαξε τον ήχο στη Τζαμάικα, «σημάδεψε» τη ρέγκε και τον αγάπησαν οι Rolling Stones
Θρύλος 27.01.26

Σλάι Ντάνμπαρ: Ο ντράμερ που άλλαξε τον ήχο στη Τζαμάικα, «σημάδεψε» τη ρέγκε και τον αγάπησαν οι Rolling Stones

Μια θρυλική μορφή της μουσικής σκηνής της Τζαμάικα, ο Σλάι Ντάνμπαρ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στον κόσμο της ρέγκε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο