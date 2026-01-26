newspaper
ΗΠΑ: Σαρώνει η χειμερινή καταιγίδα – 11 νεκροί, διακοπές ρεύματος και ακυρώσεις πτήσεων
Κόσμος 26 Ιανουαρίου 2026, 08:55

ΗΠΑ: Σαρώνει η χειμερινή καταιγίδα – 11 νεκροί, διακοπές ρεύματος και ακυρώσεις πτήσεων

Υπολογίζεται ότι περίπου 157 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν λάβει προειδοποιήσεις να προστατευτούν από τη χειμερινή καταιγίδα

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν πεθάνει λόγω των πιο χαμηλών θερμοκρασιών του φετινού χειμώνα στις ΗΠΑ, καθώς η χειμερινή καταιγίδα συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα.

Οι Αρχές του Τενεσί ανέφεραν τρεις «θανάτους που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες». Θάνατοι έχουν επίσης καταγραφεί στο Κάνσας, στη Νέα Υόρκη, στο Τέξας, στη Λουιζιάνα και στο Μίσιγκαν.

Συναγερμός από την χειμερινή καταιγίδα στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι δήλωσε ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους βρέθηκαν σε εξωτερικούς χώρους καθώς οι θερμοκρασίες κατέρρεαν το Σάββατο, αν και τα αίτια των θανάτων τους παραμένουν υπό διερεύνηση.

Κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και μακριά από τους δρόμους: «Θέλουμε κάθε Νεοϋορκέζος να τα καταφέρει να περάσει αυτή την καταιγίδα». Δύο άνδρες πέθαναν από υποθερμία που συνδέεται με την καταιγίδα στην κομητεία Κάντο της Λουιζιάνα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της πολιτείας.

Χωρίς ρεύμα

Σε όλες τις πληγείσες περιοχές, σχολεία και πανεπιστήμια ανακοίνωσαν ότι τα μαθήματα της Δευτέρας θα ακυρωθούν ή θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως.

Το δριμύ ψύχος αναμένεται να παραμείνει και τις επόμενες ημέρες, προκαλώντας την ανησυχία σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε περιοχές που άνθρωποι παραμένουν χωρίς στέγη ή ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι πολιτείες του Μισισίπι, της Λουιζιάνα και του Τέξας είναι από εκείνες που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την κακοκαιρία. Πολλές περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται σήμερα η Νέα Υόρκη, όπου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μπορεί να πέσουν μέχρι και 20 με 30 εκατοστά χιόνι μέσα στις επόμενες ώρες και ως αύριο.

Στις επόμενες ώρες, δυνατά χιόνια και κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσουν και την Ουάσινγκτον, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστώνη.

Η παγωμένη βροχή και οι χιονοπτώσεις αναμενόταν να συνεχιστούν έως τη Δευτέρα, ακολουθούμενες από εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν «επικίνδυνες επιπτώσεις στις μετακινήσεις και στις υποδομές» για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Ακυρώσεις πτήσεων

Παράλληλα, η κακοκαιρία παρέλυσε τις μετακινήσεις, καθώς η Κυριακή 25.10.2026 καταγράφηκε ως η χειρότερη ημέρα ακυρώσεων πτήσεων από την περίοδο της πανδημίας, με περισσότερες από 17.000 πτήσεις να έχουν ματαιωθεί συνολικά.

Σχολεία σε μεγάλες πόλεις ακύρωσαν τα μαθήματα ή πέρασαν σε τηλεκπαίδευση για τη Δευτέρα.

Στα βορειοανατολικά, έντονες χιονοπτώσεις και χιονόπτωση πλήττουν τον πολυσύχναστο διάδρομο του Interstate 95, με πόλεις όπως η Βοστώνη να προετοιμάζονται για τα μεγαλύτερα ύψη χιονιού των τελευταίων ετών.

