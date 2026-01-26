«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» – Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ

Η Άμπερ Χερντ προέβη σε σπάνια σχόλια για την περιβόητη δίκη με τον Τζόνι Ντεπ κι εξήγησε γιατί «δεν θέλει να χρησιμοποιεί πια τη φωνή της».

«Μου δίνει δύναμη να βλέπω άλλους ανθρώπους να αναλαμβάνουν τον αγώνα» λέει η 39χρονη ηθοποιός και μητέρα τριών παιδιών στο νέο ντοκιμαντέρ «Silenced» (Σιωπηλές), το οποίο επικεντρώνεται στη χρήση των νόμων περί δυσφήμισης ως όπλο εναντίον των θυμάτων κακοποίησης.

«Δε θέλω να πω την ιστορία μου»

Στην ταινία, η οποία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2026 το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, η Χερντ μιλά με τη σκηνοθέτιδα Σελίνα Μάιλς για τις συνέπειες της πολύκροτης υπόθεσης δυσφήμισης που αντιμετώπισε η ίδια και ο 62χρονος Ντεπ.

«Δεν πρόκειται για μένα», λέει η Χερντ στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με το Variety. «Έχω χάσει την ικανότητα να μιλάω. Δεν είμαι εδώ για να πω την ιστορία μου. Δε θέλω να πω την ιστορία μου. Στην πραγματικότητα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πια τη φωνή μου. Αυτό είναι το πρόβλημα».

«Μου δίνει δύναμη να βλέπω άλλους ανθρώπους να αναλαμβάνουν τον αγώνα. Γυναίκες αρκετά γενναίες ώστε να αντιμετωπίσουν την ανισορροπία εξουσίας»

«Πολύ χειρότερο για μένα ως γυναίκα»

Η διεθνής δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Τζένιφερ Ρόμπινσον, η οποία συνεργάστηκε με την Χερντ όταν ο Ντεπ άσκησε αγωγή κατά της βρετανικής εφημερίδας The Sun, συμμετείχε επίσης στο ντοκιμαντέρ.

Σχολιάζοντας τη δίκη της The Sun, η Χερντ λέει: «Θυμάμαι ότι στο τέλος της δίκης, μου ήρθε η ιδέα να μιλήσω στον Τύπο. Η Ρόμπινσον με ρώτησε αν ήμουν σίγουρη για αυτό. Σκέφτηκα ότι αν μου επιτεθούν, αυτό θα κάνει το θέμα πιο προφανές. Δεν κατάλαβα ότι θα μπορούσε να γίνει πολύ χειρότερο για μένα ως γυναίκα, αν χρησιμοποιούσα τη φωνή μου».

Η τιμωρία των γυναικών

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, το «Silenced» αφηγείται επίσης την ιστορία της «μάχης της Καταλίνα Ρουίς-Ναβάρο για την ελευθερία του Τύπου στην Κολομβία», καθώς και «τον αγώνα της Μπρίτανι Χίγκινς εντός του πολιτικού κατεστημένου της Αυστραλίας».

«Όταν οι γυναίκες εκφράζουν την άποψή τους, τα ισχυρά συστήματα κινούνται για να τις δυσφημίσουν και να τις τιμωρήσουν», αναφέρει η περιγραφή του ντοκιμαντέρ.

Ανισορροπία εξουσίας

Η Χερντ λέει στο «Silenced» ότι εμπνέεται από όσους εκφράζουν την άποψή τους.

«Μου δίνει δύναμη να βλέπω άλλους ανθρώπους να αναλαμβάνουν τον αγώνα. Γυναίκες αρκετά γενναίες ώστε να αντιμετωπίσουν την ανισορροπία εξουσίας», δηλώνει.

«Κοιτάζοντας το πρόσωπο της κόρης μου καθώς μεγαλώνει και αρχίζει σιγά-σιγά να μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο… πιστεύω ότι μπορεί να γίνει καλύτερος».

Η Χερντ είναι μητέρα τριών μικρών παιδιών — των διδύμων Όσεαν και Άγκνες και της Οόναγκ Πέιτζ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

Διαζύγιο ύψους 7 εκατ.

Όταν η Χερντ και ο Ντεπ χώρισαν το 2016, η ηθοποιός επικαλέστηκε ασυμβίβαστες διαφορές στην αίτηση διαζυγίου και κατέθεσε προσωρινή περιοριστική εντολή κατά του Ντεπ εν μέσω κατηγοριών για ενδοοικογενειακή βία.

Ο Ντεπ και η Χερντ κατέληξαν σε διακανονισμό διαζυγίου ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων τον Αύγουστο του ίδιου έτους, αλλά τον Μάρτιο του 2019, ο Ντεπ μήνυσε την πρώην σύζυγό του για δυσφήμιση λόγω ενός άρθρου που έγραψε το 2018 για την εφημερίδα The Washington Post.

Σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική κακοποίηση

Τον Νοέμβριο του 2020, ο Ντεπ έχασε την αγωγή του εναντίον της εφημερίδας The Sun για το ότι τον αποκάλεσε «κακοποιητή». Το δικαστήριο επικύρωσε τους ισχυρισμούς της εφημερίδας ως «ουσιαστικά αληθινούς» και η Χερντ κατέθεσε για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς.

Τον Μάρτιο του 2021, η προσπάθεια του Ντεπ να ανατρέψει την απόφαση απορρίφθηκε.

Η δικαστική διαδικασία για τη δίκη δυσφήμισης του Ντεπ ξεκίνησε πάνω από ένα χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 2022. Τόσο ο ίδιος όσο και η Χερντ κατηγόρησαν ο ένας τον άλλον για σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική κακοποίηση.

Ο τελικός συμβιβασμός

Η ετυμηγορία εκδόθηκε μετά από μια αμφιλεγόμενη δίκη έξι εβδομάδων. Η Χερντ κρίθηκε ένοχη και για τις τρεις κατηγορίες δυσφήμισης σε σχέση με το άρθρο της γνώμης που δημοσίευσε το 2018 και της επιβλήθηκε η καταβολή αποζημίωσης ύψους 10,35 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ντεπ, από την άλλη πλευρά, υποχρεώθηκε να καταβάλει 2 εκατομμύρια δολάρια, καθώς η Χερντ κέρδισε μία από τις τρεις αγωγές της.

Τόσο ο Ντεπ όσο και η Χερντ άσκησαν έφεση, αλλά συμφώνησαν σε συμβιβασμό σύμφωνα με τον οποίο η Χερντ θα κατέβαλε στον Ντεπ 1 εκατομμύριο δολάρια, τα οποία αυτός θα δωρίσει σε διάφορους φιλανθρωπικούς οργανισμούς.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: 5 Σεπτεμβρίου 2015: Η Άμπερ Χερντ και ο τότε σύζυγός της, Τζόνι Ντεπ, φτάνουν στην πρεμιέρα της ταινίας «The Danish Girl» κατά τη διάρκεια του 72ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, στη Βενετία της Ιταλίας εν μέσω φημών ότι πρόκειται να χωρίσουν (EPA/ETTORE FERRARI)