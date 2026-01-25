Ν. Κορέα απέναντι στη Β. Κορέα: γιατί το Πεντάγωνο περνά τη σκυτάλη στη Σεούλ

Πιο περιορισμένο» ρόλο στην αποτροπή της Βόρειας Κορέας προβλέπει το Πεντάγωνο στις ΗΠΑ, μεταβιβάζοντας μεγαλύτερο αμυντικό βάρος στη Σεούλ, σύμφωνα με έγγραφο πολιτικής του Πενταγώνου.

«Η Νότια Κορέα είναι σε θέση να αναλάβει την κύρια ευθύνη για την αποτροπή της Βόρειας Κορέας, με κρίσιμη αλλά πιο περιορισμένη υποστήριξη από τις ΗΠΑ», αναφέρει η Εθνική Στρατηγική Άμυνας, ένα έγγραφο που καθοδηγεί τις πολιτικές του Πενταγώνου.

«Αυτή η μετατόπιση στην ισορροπία των ευθυνών είναι συνεπής με το αμερικανικό συμφέρον για επικαιροποίηση της διάταξης των αμερικανικών δυνάμεων στην Κορεατική Χερσόνησο», προσθέτει το έγγραφο.

Όπως αναφέρει το Reuters, η Νότια Κορέα φιλοξενεί περίπου 28.500 Αμερικανούς στρατιώτες στο πλαίσιο της κοινής άμυνας απέναντι στη στρατιωτική απειλή της Βόρειας Κορέας, ενώ η Σεούλ αύξησε τον αμυντικό της προϋπολογισμό κατά 7,5% για το τρέχον έτος. Η Νότια Κορέα διαθέτει 450.000 στρατιώτες.

Όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, τα τελευταία χρόνια, ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν σηματοδοτήσει την επιθυμία να καταστούν οι αμερικανικές δυνάμεις στη Νότια Κορέα πιο ευέλικτες, ώστε να μπορούν ενδεχομένως να επιχειρούν και εκτός της Κορεατικής Χερσονήσου, ανταποκρινόμενες σε ένα ευρύτερο φάσμα απειλών, όπως η υπεράσπιση της Ταϊβάν και η ανάσχεση της αυξανόμενης στρατιωτικής ισχύος της Κίνας.

Η Νότια Κορέα έχει αντισταθεί στην ιδέα της αλλαγής του ρόλου των αμερικανικών στρατευμάτων, ωστόσο τα τελευταία 20 χρόνια εργάζεται για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων, με στόχο να μπορεί να αναλάβει τη διοίκηση σε καιρό πολέμου των συνδυασμένων αμερικανο-νοτιοκορεατικών δυνάμεων.

Προτεραιότητα η υπεράσπιση της πατρίδας

Το εκτενές έγγραφο, το οποίο δημοσιεύει κάθε νέα κυβέρνηση, αναφέρει ότι η προτεραιότητα του Πενταγώνου είναι η υπεράσπιση της πατρίδας. Στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, το έγγραφο σημειώνει ότι το Πεντάγωνο επικεντρώνεται στη διασφάλιση ότι η Κίνα δεν θα μπορέσει να κυριαρχήσει επί των ΗΠΑ ή των συμμάχων τους.

«Αυτό δεν απαιτεί αλλαγή καθεστώτος ή κάποια άλλη υπαρξιακή σύγκρουση. Αντίθετα, μια αξιοπρεπής ειρήνη, με όρους ευνοϊκούς για τους Αμερικανούς αλλά αποδεκτούς και βιώσιμους και για την Κίνα, είναι δυνατή», αναφέρει το έγγραφο, χωρίς να κατονομάζει την Ταϊβάν στο περίπου 25 σελίδων κείμενο.

Η Κίνα θεωρεί τη δημοκρατικά κυβερνώμενη Ταϊβάν ως δικό της έδαφος και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για την κατάληψη του ελέγχου του νησιού. Η Ταϊβάν απορρίπτει τους ισχυρισμούς κυριαρχίας του Πεκίνου και δηλώνει ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του.