Μινεσότα: Mπλόκο Δημοκρατικών σε χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δεσμεύτηκε να μπλοκάρει ένα τεράστιο πακέτο χρηματοδότησης την επόμενη εβδομάδα, εκτός αν οι Ρεπουμπλικανοί συμφωνήσουν να αφαιρέσουν τη χρηματοδότηση για το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο μερικής διακοπής λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, με αφορμή τις δραματικές εξελίξεις στην πολιτεία της Μινεσότα.

Η ανακοίνωση του Σούμερ έγινε την ίδια μέρα που ένας πράκτορας της Συνοριακής Φρουράς, της διαβόητης ICE, πυροβόλησε και σκότωσε μια αμερικανίδα νοσοκόμα εντατικής θεραπείας στη Μινεσότα, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την καταστολή της μετανάστευσης σε εκείνη την πολιτεία.

Αντίθεση Δημοκρατικών στο πακέτο χρηματοδότησης

Η αντίθεση των Δημοκρατικών στο πακέτο χρηματοδότησης ενδέχεται να επηρεάσει όχι μόνο την Εσωτερική Ασφάλεια, αλλά και τα υπουργεία Άμυνας, Εργασίας, Παιδείας, Εξωτερικών, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Οι επιπτώσεις θα είναι ευρείες, συμπεριλαμβανομένης της καθυστέρησης της επόμενης έκθεσης του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας.

Σε περίπτωση νέου κυβερνητικού κλεισίματος, πολλοί εργαζόμενοι σε βασικές υπηρεσίες — συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών — ενδέχεται να αναγκαστούν να εργαστούν χωρίς αμοιβή.

Ωστόσο, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων και της Συνοριακής Φρουράς ενδέχεται να συνεχίσουν να αμείβονται μέσω πρόσθετων κονδυλίων που προβλέπονται στο φορολογικό νομοσχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που υπογράφηκε πέρυσι.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το νομοσχέδιο την Πέμπτη και έφυγε από την Ουάσινγκτον μέχρι μετά την προθεσμία κλεισίματος της 30ης Ιανουαρίου.

Οποιαδήποτε αλλαγή στο νομοσχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, θα απαιτούσε την επιστροφή της Βουλής των Αντιπροσώπων και την ψηφοφορία επί του νέου νομοσχεδίου.