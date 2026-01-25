Η απονομή των χάλκινων μεταλλίων στην Εθνική Ελλάδας (vid)

Ιστορία έγραψε στο Βελιγράδι η Εθνική ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Αμέσως μετά τον μεγάλο τελικό, όπου η Σερβία κατέκτησε το χρυσό κόντρα στην Ουγγαρία, ακολούθησε η απονομή στις τρεις ομάδες που ανέβηκαν στο βάθρο.

Οι Έλληνες διεθνείς έλαβαν το χάλκινο μετάλλιο από τον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με τη συγκίνηση να είναι έκδηλη.

Η αποστολή της Εθνικής μας επιστρέφει από το Βελιγράδι στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» τη Δευτέρα (26/1) στις 17:40 με πτήση της Aegean A3977.

Δείτε το βίντεο από την απονομή: