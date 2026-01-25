Η απονομή των χάλκινων μεταλλίων στην Εθνική Ελλάδας (vid)
Συγκινητικές στιγμές στο Βελιγράδι για την Εθνική ομάδα πόλο κατά την απονομή των χάλκινων μεταλλίων για την 3η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
- Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε
- Σύρος: Μια ηλικιωμένη 104 ετών βρέθηκε νεκρή στο λιμάνι της Ερμούπολης
- Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει πως η Συρία άνοιξε δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους για Κομπάνι – Χασάκα
- Σκληρή δουλειά και μισθός 1.700€: Δείχνει το Κουφονήσι μία νέα εποχή για την καλοκαιρινή σεζόν;
Ιστορία έγραψε στο Βελιγράδι η Εθνική ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Αμέσως μετά τον μεγάλο τελικό, όπου η Σερβία κατέκτησε το χρυσό κόντρα στην Ουγγαρία, ακολούθησε η απονομή στις τρεις ομάδες που ανέβηκαν στο βάθρο.
Οι Έλληνες διεθνείς έλαβαν το χάλκινο μετάλλιο από τον πρόεδρο της ΕΟΕ, Ισίδωρο Κούβελο, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με τη συγκίνηση να είναι έκδηλη.
Η αποστολή της Εθνικής μας επιστρέφει από το Βελιγράδι στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» τη Δευτέρα (26/1) στις 17:40 με πτήση της Aegean A3977.
Δείτε το βίντεο από την απονομή:
- Η απονομή των χάλκινων μεταλλίων στην Εθνική Ελλάδας (vid)
- Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία
- Μπενφίκα – Εστρέλα Αμαδόρα 4-0: «Καθάρισε» ο Παυλίδης με δύο γκολ
- Σπουδαίος Καραλής: Πέτυχε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος με 5,93 μ.
- Τα γκολ των σέντερ φορ και το no goal του Μπενίτεθ
- Κοντά σε νέα εποχή η Λίβερπουλ: «Απολύεται ο Σλοτ, τον αντικαθιστά ο Αλόνσο»
- Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»
- Η απλή μέθοδος των τριών (σε δύο ντέρμπι)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις