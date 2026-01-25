Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία

Η Σερβία διατήρησε την παράδοση και κατέκτησε τον τίτλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών, για τρίτη φορά στις ισάριθμες διοργανώσεις τις οποίες έχει φιλοξενήσει στο Βελιγράδι.

Μπροστά σε περίπου 15.000 θεατές στη Belgrade Arena, οι «πλάβι» επικράτησαν 10-7 της Ουγγαρίας στον τελικό και πανηγύρισαν το έκτο τους χρυσό μετάλλιο από το 2006 κι έπειτα (όταν η Σερβία διαχωρίστηκε από το Μαυροβούνιο, εννιά σύνολο).

Ο τελικός ήταν ντέρμπι για γερά νεύρα στο πρώτο ημίχρονο (5-5), όμως στη συνέχεια ο τερματοφύλακας Μίλαν Γκλούσατς «κατέβασε ρολά» (τελείωσε το ματς με 11/18 αποκρούσεις) και το «φονικό» αριστερό χέρι του Ντούσαν Μάντιτς ανέλαβε τα… υπόλοιπα, ανεβάζοντας τη Σερβία στην κορυφή του βάθρου, για πρώτη φορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και την αποχώρηση της «χρυσής γενιάς».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η Εθνική Ελλάδας είχε καταλάβει την 3η θέση στη διοργάνωση, παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο στην ιστορία της σε Ευρωπαϊκό.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-3, 2-1, 3-1

Σερβία (10): Ντούσαν Μάντιτς 4, Νίκολα Λούκιτς 2, Ράντομιρ Ντράσοβιτς 1, Ντούσαν Λάζιτς 1, Νίκολα Βίτσο 1, Βίκτορ Μαρτίνοβιτς 1

Ουγγαρία (7): Βίντσε Βίγκβαρι 3, Άνταμ Νάγκι 1, Γκέργκο Φέκετε 1, Σόμα Γιάνσικ 1, Βέντελ Βάργκα 1