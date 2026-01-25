Η αποθεραπεία του Κίναν Έβανς: Τι απάντησε ο Αμερικανός γκαρντ στο «X»

Ο Κίναν Έβανς ήταν και τη φετινή χρονιά ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού, καθώς επέστρεψε στη δράση αγωνίστηκε σε ένα ματς πρωταθλήματος κόντρα στην Καρδίτσα, ήταν εξαιρετικός, όμως εν συνεχεία στο ματς της Euroleague κόντρα στην πρώην ομάδα του τη Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ τραυματίστηκε στα πρώτα δευτερόλεπτα και υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα, σοκάροντας τους ερυθρόλευκους.

Ο πιο άτυχος παίκτης του Ολυμπιακού την τελευταία διετία βρίσκεται στις ΗΠΑ, όπου προχωράει με την αποθεραπεία του, με τον Αμερικανό γκαρντ να υποβάλλεται μάλιστα σε πετυχημένη επέμβαση στην πατρίδα του στις 18 Νοεμβρίου για να αποκαταστήσει τη ζημιά.

Η αποθεραπεία του αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες, με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν 2024-25, ακολουθώντας ένα μακρύ πρόγραμμα αποκατάστασης για να επιστρέψει στα παρκέ.

Τι απάντησε ο Κίναν Έβανς σε φίλο του Ολυμπιακού

Ο Κίναν Έβανς περίπου δύο μήνες μετά το χειρουργείο που έκανε απάντησε σε φίλαθλο του Ολυμπιακού στο Χ, που τον ρώτησε πώς πάει η αποθεραπεία του και αν θα τον δούμε σύντομα στην Αθήνα:

«Η αποθεραπεία πάει καλά φίλε. Δεν ξέρω ακριβώς πότε θα επιστρέψω, αλλά σίγουρα θα έρθω να δω τα παιδιά και να παρακολουθήσω κάποια παιχνίδια. Ευχαριστώ για τις ευχές».

Ο Αμερικανός συνεχίζει να ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα στις ΗΠΑ και θα παραμείνει εκεί για αρκετές εβδομάδες, όμως προς την τελική ευθεία της χρονιάς θα βρίσκεται στην Ελλάδα και θα είναι στο πλευρό του Ολυμπιακού και των συμπαικτών του, που τον στήριξε και τον στηρίζει πάρα πολύ την τελευταία διετία.

Εξάλλου, ο ίδιος ο Έβανς έχει δεθεί πολύ με τον σύλλογο, αλλά και με τους συμπαίκτες του, όπως και ο Ολυμπιακός με τον ίδιο τον παίκτη, κάτι που φαίνεται από την εμπιστοσύνη που του έχει δείξει τόσο όταν αποκτήθηκε όσο και τη φετινή χρονιά.