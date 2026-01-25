Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε
«Στις ΗΠΑ του Τραμπ η καταστολή και η αυθαιρεσία βαφτίζονται "ασφάλεια" και μεταναστευτικός έλεγχος"», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης
«Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε και να αγωνιστούμε γι’ αυτόν» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη νέα δολοφονία Αμερικανού πολίτη από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE στη Μινεσότα.
«Στις ΗΠΑ του Τραμπ η καταστολή και η αυθαιρεσία βαφτίζονται «ασφάλεια» και μεταναστευτικός έλεγχος»», σχολιάζει και αφήνοντας αιχμές κατά της κυβέρνησης σημειώνει: «Οι θαυμαστές του Τραμπ και όσοι τον εκλιπαρούν για μια ματιά ή για μια χειραψία δεν έχουν πει ούτε λέξη και ούτε θα πουν… Σιωπούν και θαυμάζουν το τέρας ψιθυριστά, γιατί έχουν υιοθετήσει τον τραμπισμό σε όλες τις πτυχές της πολιτικής τους».
Αναλυτικά ο κ. Ζαχαριάδης αναφέρει: «Η δολοφονία ακόμη ενός ακόμη Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες του ICE, αποτελεί ακόμη ένα σοκαριστικό επεισόδιο κρατικής βίας, που επιβεβαιώνει ότι στις ΗΠΑ του Τραμπ η καταστολή και η αυθαιρεσία βαφτίζονται «ασφάλεια» και «μεταναστευτικός έλεγχος». Η διοίκηση της πολιτείας καταγγέλλει «αρρωστημένες» πρακτικές και ζητά την άμεση παύση των επιχειρήσεων και την απόσυρση των πρακτόρων.
Την ίδια στιγμή δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν ενάντια στη βία που σπέρνει η φονική μηχανή της ακροδεξιάς και στο πολιτικό δόγμα φόβου, ρατσισμού και της απανθρωπιάς.
Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής Τραμπ και στο μεταναστευτικό: δολοφονίες, κοινωνική ένταση και χάος. Αυτό δεν είναι Δύση, αυτό είναι ακροδεξιά. Οι θαυμαστές του Τραμπ και όσοι τον εκλιπαρούν για μια ματιά ή για μια χειραψία δεν έχουν πει ούτε λέξη και ούτε θα πουν… Σιωπούν και θαυμάζουν το τέρας ψιθυριστά, γιατί έχουν υιοθετήσει τον τραμπισμό σε όλες τις πτυχές την πολιτικής τους και φυσικά και στο μεταναστευτικό.
Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε και να αγωνιστούμε γι’ αυτόν».
— Costas Zachariadis (@CZachariadis) January 25, 2026
