Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
25.01.2026 | 12:44
Φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας – Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
2026: Ποιοι είναι οι ιοί που μπορεί να «χτυπήσουν» τον πλανήτη το νέο χρόνο
Υγεία 25 Ιανουαρίου 2026, 12:36

2026: Ποιοι είναι οι ιοί που μπορεί να «χτυπήσουν» τον πλανήτη το νέο χρόνο

Οι ιοί μπορούν να ταξιδεύουν γρήγορα σε όλο τον κόσμο μαζί με τους ανθρώπους που τους ξενίζουν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Spotlight

Οι παλιοί ιοί εξελίσσονται συνεχώς. Ένας πλανήτης που θερμαίνεται και ολοένα και περισσότερο κατοικείται φέρνει τους ανθρώπους σε επαφή με περισσότερους και διαφορετικούς ιούς.

Και η αυξημένη κινητικότητα σημαίνει ότι οι ιοί μπορούν να ταξιδεύουν γρήγορα σε όλο τον κόσμο μαζί με τους ανθρώπους που τους ξενίζουν.

Σύμφωνα με τον Πάτρικ Τζάκσον, Επίκουρο Καθηγητή Λοιμωδών Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια το 2026 οι παρακάτω ιοί θα μπορούσαν να προκαλέσουν λοιμώξεις σε απροσδόκητα μέρη ή σε απροσδόκητους αριθμούς, όπως αναφέρει στο The Conversation.

Γρίπη Α – στα πρόθυρα πανδημίας

Η γρίπη Α αποτελεί μια διαχρονική απειλή. Ο ιός μολύνει ένα ευρύ φάσμα ζώων και έχει την ικανότητα να μεταλλάσσεται γρήγορα.

Η πιο πρόσφατη πανδημία γρίπης – που προκλήθηκε από τον υποτύπο H1N1 της γρίπης το 2009 – σκότωσε πάνω από 280.000 ανθρώπους παγκοσμίως κατά το πρώτο έτος της και ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί μέχρι σήμερα.

Αυτός ο ιός ονομαζόταν συχνά γρίπη των χοίρων επειδή προήλθε από χοίρους στο Μεξικό πριν κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο.

Πιο πρόσφατα, οι επιστήμονες παρακολουθούν τον εξαιρετικά παθογόνο υποτύπο H5N1 της γρίπης των πτηνών ή γρίπη των πτηνών. Αυτός ο ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε ανθρώπους στη νότια Κίνα το 1997. Τα άγρια ​​πτηνά βοήθησαν στην εξάπλωση του ιού σε όλο τον κόσμο.

Το 2024, ο ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε γαλακτοπαραγωγά βοοειδή στις ΗΠΑ και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε σε κοπάδια σε αρκετές πολιτείες.

Η μετάδοση του ιού από τα πτηνά στα θηλαστικά δημιούργησε μεγάλη ανησυχία ότι θα μπορούσε να προσαρμοστεί στους ανθρώπους. Μελέτες δείχνουν ότι έχουν ήδη υπάρξει πολλές μεταδόσεις από αγελάδα σε άνθρωπο.

Το 2026, οι επιστήμονες θα συνεχίσουν να αναζητούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο ιός H5N1 έχει αλλάξει αρκετά ώστε να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο – ένα απαραίτητο βήμα για την έναρξη μιας νέας πανδημίας γρίπης.

Τα εμβόλια κατά της γρίπης που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά πιθανότατα δεν προσφέρουν προστασία από τον ιό H5N1, αλλά οι επιστήμονες εργάζονται για τη δημιουργία εμβολίων που θα είναι αποτελεσματικά κατά του ιού.

Mpox – Παγκόσμιος και με προοπτική επιδείνωσης

Ο ιός Mpox, παλαιότερα ονομαζόταν ιός της ευλογιάς των πιθήκων, ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1950. Για πολλές δεκαετίες, εμφανιζόταν σπάνια, κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική.

Σε αντίθεση με την αρχική του ονομασία, ο ιός μολύνει κυρίως τρωκτικά και περιστασιακά μεταδίδεται και στους ανθρώπους .

Η μυοκαρδιοπάθεια (Mpox) σχετίζεται στενά με την ευλογιά και η λοίμωξη προκαλεί πυρετό και επώδυνο εξάνθημα που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες μυοκαρδιοπάθειας , συμπεριλαμβανομένου ενός γενικά πιο σοβαρού κλάδου Ι και ενός ηπιότερου κλάδου II.

Υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για το mpox, αλλά δεν υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες.

Το 2022, μια παγκόσμια επιδημία του clade II mpox εξαπλώθηκε σε περισσότερες από 100 χώρες που δεν είχαν ξαναδεί τον ιό. Αυτή η επιδημία οφειλόταν στη μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω στενής επαφής, συχνά μέσω σεξουαλικής επαφής.

Ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων mpox έχει μειωθεί σημαντικά από την έξαρση του 2022, ο mpox clade II έχει καθιερωθεί σε όλο τον κόσμο.

Αρκετές χώρες στην κεντρική Αφρική έχουν επίσης αναφέρει αύξηση των κρουσμάτων mpox clade I από το 2024.

Από τον Αύγουστο του 2025, έχουν σημειωθεί τέσσερα κρούσματα mpox clade I στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που δεν ταξίδεψαν στην Αφρική.

Δεν είναι σαφές πώς θα συνεχίσουν να εξελίσσονται οι επιδημίες mpox στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό το 2026.

Ιός Oropouche – μεταδίδεται από έντομα και είναι έτοιμος να εξαπλωθεί

Ο ιός Oropouche εντοπίστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1950 στο νησί Τρινιντάντ, στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Αμερικής. Ο ιός μεταδίδεται από κουνούπια και μικρές σκνίπες που τσιμπούν, γνωστές και ως no-see-ums.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί από τον ιό εμφανίζουν πυρετό, πονοκέφαλο και μυϊκούς πόνους. Η ασθένεια συνήθως διαρκεί μόνο λίγες ημέρες, αλλά ορισμένοι ασθενείς έχουν αδυναμία που μπορεί να επιμένει για εβδομάδες. Η ασθένεια μπορεί επίσης να επανεμφανιστεί μετά την αρχική ανάρρωση κάποιου.

Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον ιό Oropouche και την ασθένεια που προκαλεί, και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπείες ή εμβόλια.

Για δεκαετίες, οι λοιμώξεις στους ανθρώπους θεωρούνταν ότι εμφανίζονταν μόνο στην περιοχή του Αμαζονίου. Ωστόσο, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, άρχισαν να εμφανίζονται κρούσματα σε μια ευρύτερη περιοχή της Νότιας Αμερικής, της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Τα κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες αφορούν συνήθως ταξιδιώτες που επιστρέφουν από το εξωτερικό.

Το 2026, τα κρούσματα του ιού Oropouche πιθανότατα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τους ταξιδιώτες στην Αμερική. Η σκνίπα που δαγκώνει και μεταφέρει τον ιό Oropouche βρίσκεται σε όλη τη Βόρεια και Νότια Αμερική, συμπεριλαμβανομένων των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών. Η εξάπλωση του ιού θα μπορούσε να συνεχίσει να επεκτείνεται.

Ακόμα περισσότερες ιογενείς απειλές

Ορισμένοι άλλοι ιοί αποτελούν κίνδυνο το 2026.

Τα συνεχιζόμενα παγκόσμια κρούσματα του ιού chikungunya ενδέχεται να επηρεάσουν τους ταξιδιώτες, ορισμένοι από τους οποίους μπορεί να θέλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο εμβολιασμού για αυτήν την ασθένεια.

Τα κρούσματα ιλαράς συνεχίζουν να αυξάνονται στις ΗΠΑ και παγκοσμίως, εν μέσω της μείωσης των ποσοστών εμβολιασμού.

Ο HIV είναι έτοιμος για μια αναζωπύρωση, παρά τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών θεραπειών, λόγω των διακοπών στην παροχή διεθνούς βοήθειας.

Και ιοί που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί μπορούν πάντα να εμφανιστούν στο μέλλον, καθώς οι άνθρωποι διαταράσσουν τα οικοσυστήματα και ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.

Σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι, τα ζώα και το ευρύτερο περιβάλλον εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Η επαγρύπνηση για γνωστές και αναδυόμενες ιογενείς απειλές και η ανάπτυξη νέων εμβολίων και θεραπειών μπορούν να βοηθήσουν στην ασφάλεια όλων.

  • Με πληροφορίες από το The Conversation 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Economy
Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

inWellness
inTown
Επιστήμες
Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη
Στο έλεος των ψεκασμένων 23.01.26

Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη

Το διαζύγιο του υπουργού Υγείας από την επιστήμη επηρεάζει τα προγράμματα ανάπτυξης νέων εμβολίων και απειλεί να φέρει θανάτους που θα μπορούσαν να προληφθούν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στον βρεφονηπιακό σταθμό μεταδίδεται και το… μικροβίωμα του εντέρου  
Έρευνα 22.01.26

Πώς ο βρεφονηπιακός σταθμός επηρεάζει το μικροβίωμα των παιδιών

Η κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία προσφέρει πιο «πλούσιο» εντερικό μικροβίωμα, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση ιταλών ερευνητών σε βρέφη κατά το πρώτο έτος τους στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»
Επιστήμες 21.01.26

Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»

Η αρρενωπότητα από μόνη της δεν είναι τοξική, καταλήγει νέα ανάλυση. Γίνεται προβληματική μόνο όταν οδηγεί σε εχθρικότητα απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις
Οργισμένος Ήλιος 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις

Έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου εκτόξευσε δισεκατομμύρια τόνους φορτισμένων σωματιδίων. Η ηλιακή καταιγίδα κάνει πιο θεαματικό το σέλας αλλά μπορεί να επηρεάσει τα αεροπλάνα που πετούν κοντά στον βόρειο πόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Meteo: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα σε 25 χρόνια – 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
Σε 25 χρόνια 20.01.26

Στοιχεία σοκ: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα - 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, την περίοδο 2000-2025 καταγράφηκαν 633 καιρικά επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και 294 ανθρώπινες απώλειες, με έναν ετήσιο μέσο όρο περίπου 11 απωλειών

Σύνταξη
Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες
Αόρατα τραύματα 16.01.26

Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες

Οι στρατιώτες που επέστρεψαν από το μέτωπο αντιστοιχούσαν στο 78% όλων των αυτοκτονιών στο Ισραήλ το 2024. Αύξηση των περιστατικών μετατραυματικής διαταραχής κατά 40%.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι
Θέμα μύτης 25.01.26

Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι

«Κλειδί» αποτελεί η πρώιμη απόκριση των κυττάρων της μύτης, από όπου εισέρχονται στον οργανισμό οι ρινοϊοί, κύριοι ένοχοι για το κοινό κρυολόγημα - ελπίδα για νέες στοχευμένες θεραπείες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
«Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» – Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια
Αγώνας 25.01.26

«Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» - Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης, Νατάσα Λιόν, λέει ότι υποτροπίασε μετά από χρόνια νηφαλιότητας: «Η ανάρρωση είναι μια δια βίου διαδικασία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ
Σχεδιασμός ΕΕ 25.01.26

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ

Οι απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία δίνουν επείγουσα σημασία στις προσπάθειες της περιοχής να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι είπε ο Δουβίκας μετά την «ντοπιέτα» επί της Τορίνο
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Τι είπε ο Δουβίκας μετά την «ντοπιέτα» επί της Τορίνο

O Τάσος Δουβίκας μετά την εξαιρετική του εμφάνιση και την ντοπιέτα που πέτυχε στο ματς της Κόμο με την Τορίνο, παραχώρησε δηλώσεις και στάθηκε στην πορεία του συνόλου του Φάμπρεγας, αλλά και στη δική του εξέλιξη.

Σύνταξη
Γρίπη: Περισσότερες από 130 νοσηλείες παιδιών τον Ιανουάριο – Παραμένει στη ΜΕΘ η 6χρονη
Υγεία 25.01.26

«Σαρώνει» η γρίπη: Περισσότερες από 130 νοσηλείες παιδιών τον Ιανουάριο - Παραμένει στη ΜΕΘ η 6χρονη

Έντονη ανησυχία για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας της υπο-παραλλαγής Κ - «Οι επιπλοκές μπορεί να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα, την καρδιά και τους πνεύμονες», λένε οι επιστήμονες

Σύνταξη
Όταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός αγνοεί ρέματα και μορφολογική ιστορία – Τι λέει ο Λέκκας
Αλλαγή νοοτροπίας 25.01.26

Όταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός αγνοεί ρέματα και μορφολογική ιστορία - Τι λέει ο Λέκκας

«Πολλές φορές ακόμα και μεταγενέστερη πρόβλεψη, όπως τα αντιπλημμυρικά, δεν είναι αρκετή για την ένταση των φαινομένων - Μειώνει τις επιπτώσεις, αλλά δεν τις εκμηδενίζει» σημειώνει ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε
Αιχμές κατά κυβέρνησης 25.01.26

Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε

«Στις ΗΠΑ του Τραμπ η καταστολή και η αυθαιρεσία βαφτίζονται "ασφάλεια" και μεταναστευτικός έλεγχος"», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Κραν Μοντάνα: Στη βίλα του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο οποίο καήκαν 40 άνθρωποι – «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας» 
Κόσμος 25.01.26

Στη βίλα του επέστρεψε ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά - «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας» 

Ποιος είναι ο μυστηριώδης φίλος του που κατέβαλε την εγγύηση για να αφεθεί ελεύθερος και να επιστρέψει σπίτι του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντάνα στο οποίο κάηκαν ζωντανοί 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 116

Σύνταξη
Γλυφάδα: «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα» – Σοκάρουν τα τελευταία λόγια του 80χρονου
Ελλάδα 25.01.26

«Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα» - Σοκάρουν τα τελευταία λόγια του 80χρονου πριν μαχαιρωθεί από τον γιο του

Το θύμα πήγαινε στην εκκλησία, ο γιος του του είχε στήσει καρτέρι στην πυλωτή της οικίας τους επί της οδού Γυθείου στη Γλυφάδα όπου και τον σκότωσε

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας
Σκέψεις απεξάρτησης 25.01.26

Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αναγκάζουν την Ευρώπη να εξετάσει σοβαρά ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φάνταζε αδιανόητο: να λειτουργήσει χωρίς την αμερικανική τεχνολογία και τις υπηρεσίες του cloud.

Νατάσα Σινιώρη
LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 25.01.26

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ταϊπέι: Αναρριχητής σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων
Άλεξ Χόνολντ 25.01.26

Αναρριχητής στην Ταϊπέι κόβει την ανάσα: Σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων

Το εγχείρημά του μεταδόθηκε live - Ο γνωστός αναρριχητής έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2017, όταν ανέβηκε χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας τον βράχο El Capitan, ύψους 914 μέτρων

Σύνταξη
Έξαλλος ο Σάρι: «Οι παίκτες μας θέλουν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία στη Λάτσιο»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Έξαλλος ο Σάρι: «Οι παίκτες μας θέλουν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία στη Λάτσιο»

Ο Μαουρίτσιο Σάρι μίλησε για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί η Λάτσιο, η οποία δείχνει να μην μπορεί να προσφέρει όσα θα περίμεναν οι παίκτες της.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Πυρά κατά Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 25.01.26

Τσουκαλάς: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Πυρά κατά Μητσοτάκη

«Αντί για μεταρρυθμίσεις», ο κ. Μητσοτάκης «επέλεξε η κυβέρνησή του να ταυτιστεί με τη διαφθορά, τον πελατειασμό, το ρουσφέτι, τον φόβο σύγκρουσης με κατεστημένα συμφέροντα», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο