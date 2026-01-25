Οι παλιοί ιοί εξελίσσονται συνεχώς. Ένας πλανήτης που θερμαίνεται και ολοένα και περισσότερο κατοικείται φέρνει τους ανθρώπους σε επαφή με περισσότερους και διαφορετικούς ιούς.

Και η αυξημένη κινητικότητα σημαίνει ότι οι ιοί μπορούν να ταξιδεύουν γρήγορα σε όλο τον κόσμο μαζί με τους ανθρώπους που τους ξενίζουν.

Σύμφωνα με τον Πάτρικ Τζάκσον, Επίκουρο Καθηγητή Λοιμωδών Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια το 2026 οι παρακάτω ιοί θα μπορούσαν να προκαλέσουν λοιμώξεις σε απροσδόκητα μέρη ή σε απροσδόκητους αριθμούς, όπως αναφέρει στο The Conversation.

Γρίπη Α – στα πρόθυρα πανδημίας

Η γρίπη Α αποτελεί μια διαχρονική απειλή. Ο ιός μολύνει ένα ευρύ φάσμα ζώων και έχει την ικανότητα να μεταλλάσσεται γρήγορα.

Η πιο πρόσφατη πανδημία γρίπης – που προκλήθηκε από τον υποτύπο H1N1 της γρίπης το 2009 – σκότωσε πάνω από 280.000 ανθρώπους παγκοσμίως κατά το πρώτο έτος της και ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί μέχρι σήμερα.

Αυτός ο ιός ονομαζόταν συχνά γρίπη των χοίρων επειδή προήλθε από χοίρους στο Μεξικό πριν κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο.

Πιο πρόσφατα, οι επιστήμονες παρακολουθούν τον εξαιρετικά παθογόνο υποτύπο H5N1 της γρίπης των πτηνών ή γρίπη των πτηνών. Αυτός ο ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε ανθρώπους στη νότια Κίνα το 1997. Τα άγρια ​​πτηνά βοήθησαν στην εξάπλωση του ιού σε όλο τον κόσμο.

Το 2024, ο ιός εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε γαλακτοπαραγωγά βοοειδή στις ΗΠΑ και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε σε κοπάδια σε αρκετές πολιτείες.

Η μετάδοση του ιού από τα πτηνά στα θηλαστικά δημιούργησε μεγάλη ανησυχία ότι θα μπορούσε να προσαρμοστεί στους ανθρώπους. Μελέτες δείχνουν ότι έχουν ήδη υπάρξει πολλές μεταδόσεις από αγελάδα σε άνθρωπο.

Το 2026, οι επιστήμονες θα συνεχίσουν να αναζητούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο ιός H5N1 έχει αλλάξει αρκετά ώστε να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο – ένα απαραίτητο βήμα για την έναρξη μιας νέας πανδημίας γρίπης.

Τα εμβόλια κατά της γρίπης που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά πιθανότατα δεν προσφέρουν προστασία από τον ιό H5N1, αλλά οι επιστήμονες εργάζονται για τη δημιουργία εμβολίων που θα είναι αποτελεσματικά κατά του ιού.

Mpox – Παγκόσμιος και με προοπτική επιδείνωσης

Ο ιός Mpox, παλαιότερα ονομαζόταν ιός της ευλογιάς των πιθήκων, ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1950. Για πολλές δεκαετίες, εμφανιζόταν σπάνια, κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική.

Σε αντίθεση με την αρχική του ονομασία, ο ιός μολύνει κυρίως τρωκτικά και περιστασιακά μεταδίδεται και στους ανθρώπους .

Η μυοκαρδιοπάθεια (Mpox) σχετίζεται στενά με την ευλογιά και η λοίμωξη προκαλεί πυρετό και επώδυνο εξάνθημα που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες μυοκαρδιοπάθειας , συμπεριλαμβανομένου ενός γενικά πιο σοβαρού κλάδου Ι και ενός ηπιότερου κλάδου II.

Υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για το mpox, αλλά δεν υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες.

Το 2022, μια παγκόσμια επιδημία του clade II mpox εξαπλώθηκε σε περισσότερες από 100 χώρες που δεν είχαν ξαναδεί τον ιό. Αυτή η επιδημία οφειλόταν στη μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω στενής επαφής, συχνά μέσω σεξουαλικής επαφής.

Ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων mpox έχει μειωθεί σημαντικά από την έξαρση του 2022, ο mpox clade II έχει καθιερωθεί σε όλο τον κόσμο.

Αρκετές χώρες στην κεντρική Αφρική έχουν επίσης αναφέρει αύξηση των κρουσμάτων mpox clade I από το 2024.

Από τον Αύγουστο του 2025, έχουν σημειωθεί τέσσερα κρούσματα mpox clade I στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που δεν ταξίδεψαν στην Αφρική.

Δεν είναι σαφές πώς θα συνεχίσουν να εξελίσσονται οι επιδημίες mpox στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό το 2026.

Ιός Oropouche – μεταδίδεται από έντομα και είναι έτοιμος να εξαπλωθεί

Ο ιός Oropouche εντοπίστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1950 στο νησί Τρινιντάντ, στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Αμερικής. Ο ιός μεταδίδεται από κουνούπια και μικρές σκνίπες που τσιμπούν, γνωστές και ως no-see-ums.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί από τον ιό εμφανίζουν πυρετό, πονοκέφαλο και μυϊκούς πόνους. Η ασθένεια συνήθως διαρκεί μόνο λίγες ημέρες, αλλά ορισμένοι ασθενείς έχουν αδυναμία που μπορεί να επιμένει για εβδομάδες. Η ασθένεια μπορεί επίσης να επανεμφανιστεί μετά την αρχική ανάρρωση κάποιου.

Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον ιό Oropouche και την ασθένεια που προκαλεί, και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπείες ή εμβόλια.

Για δεκαετίες, οι λοιμώξεις στους ανθρώπους θεωρούνταν ότι εμφανίζονταν μόνο στην περιοχή του Αμαζονίου. Ωστόσο, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, άρχισαν να εμφανίζονται κρούσματα σε μια ευρύτερη περιοχή της Νότιας Αμερικής, της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Τα κρούσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες αφορούν συνήθως ταξιδιώτες που επιστρέφουν από το εξωτερικό.

Το 2026, τα κρούσματα του ιού Oropouche πιθανότατα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τους ταξιδιώτες στην Αμερική. Η σκνίπα που δαγκώνει και μεταφέρει τον ιό Oropouche βρίσκεται σε όλη τη Βόρεια και Νότια Αμερική, συμπεριλαμβανομένων των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών. Η εξάπλωση του ιού θα μπορούσε να συνεχίσει να επεκτείνεται.

Ακόμα περισσότερες ιογενείς απειλές

Ορισμένοι άλλοι ιοί αποτελούν κίνδυνο το 2026.

Τα συνεχιζόμενα παγκόσμια κρούσματα του ιού chikungunya ενδέχεται να επηρεάσουν τους ταξιδιώτες, ορισμένοι από τους οποίους μπορεί να θέλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο εμβολιασμού για αυτήν την ασθένεια.

Τα κρούσματα ιλαράς συνεχίζουν να αυξάνονται στις ΗΠΑ και παγκοσμίως, εν μέσω της μείωσης των ποσοστών εμβολιασμού.

Ο HIV είναι έτοιμος για μια αναζωπύρωση, παρά τη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών θεραπειών, λόγω των διακοπών στην παροχή διεθνούς βοήθειας.

Και ιοί που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί μπορούν πάντα να εμφανιστούν στο μέλλον, καθώς οι άνθρωποι διαταράσσουν τα οικοσυστήματα και ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.

Σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι, τα ζώα και το ευρύτερο περιβάλλον εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Η επαγρύπνηση για γνωστές και αναδυόμενες ιογενείς απειλές και η ανάπτυξη νέων εμβολίων και θεραπειών μπορούν να βοηθήσουν στην ασφάλεια όλων.