Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος
«Αλίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», τονίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας
- ICE... age στις ΗΠΑ - Όταν η μπουκιά παγώνει στον αέρα μαζί με το πιρούνι (βίντεο)
- Φρίκη στον Βόσπορο: Εντοπίστηκε η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι
- Άφαντη για 16η ημέρα η Λόρα: Έφυγε με λεωφορείο από την Ομόνοια για Γερμανία; - Η έκκληση της μητέρας της
- Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές της γρίπης - Επιδεινώθηκε η κατάστασή της
Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας διαψεύδουν κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί «πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος». Όπως υπογραμμίζουν, τέτοιες αναφορές είναι κωμικές και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.
«Αλίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.
Επίσκεψη από τον Δένδια
Σημειώνεται ότι το κτίριο επισκέφθηκε πρόσφατα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανέφερε σε συζήτηση που είχε πως «αυτό το κτίριο είναι καταπληκτικό και πως εάν το είχε, ο ίδιος θα τους έφτιαχνε κάθε μέρα καφέ».
Υπενθυμίζεται ότι το κτίριο περιήλθε το 1884 στο Ελληνικό Δημόσιο και στέγασε το υπουργείο Ναυτικών. Από το 1975, έχοντας στο μεταξύ αποκτήσει δύο ακόμη ορόφους, το ιστορικό κτίριο στεγάζει τη Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού.
- Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος
- Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι
- Τι λένε τα ΕΛΤΑ για την παράσυρση της υπαλλήλου από όχημα πελάτη στα Βριλήσσια
- Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)
- «Θηλιά» η στεγαστική κρίση και η ακρίβεια – Ποιοι πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα
- Το μυστηριώδες ψυχεδελικό μανιτάρι που κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν «μικροσκοπικά ανθρωπάκια»
- ICE… age στις ΗΠΑ – Όταν η μπουκιά παγώνει στον αέρα μαζί με το πιρούνι (βίντεο)
- Κωνσταντινούπολη: Εντοπίστηκε στον Βόσπορο η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις