Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας διαψεύδουν κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί «πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος». Όπως υπογραμμίζουν, τέτοιες αναφορές είναι κωμικές και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

«Αλίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Επίσκεψη από τον Δένδια

Σημειώνεται ότι το κτίριο επισκέφθηκε πρόσφατα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανέφερε σε συζήτηση που είχε πως «αυτό το κτίριο είναι καταπληκτικό και πως εάν το είχε, ο ίδιος θα τους έφτιαχνε κάθε μέρα καφέ».

Υπενθυμίζεται ότι το κτίριο περιήλθε το 1884 στο Ελληνικό Δημόσιο και στέγασε το υπουργείο Ναυτικών. Από το 1975, έχοντας στο μεταξύ αποκτήσει δύο ακόμη ορόφους, το ιστορικό κτίριο στεγάζει τη Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού.