Φάμελλος: Εκτεθειμένος και υποτελής στον Τραμπ ο Μητσοτάκης

Για «χρήσιμη υποτέλεια στον Τραμπ» κατηγόρησε ο Σωκράτης Φάμελλος τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφορικά με την πρόταση του πρωθυπουργού, «οι 13 χώρες, οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ειρήνης, να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους, μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτεί».

Παράλληλα, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, για μία ακόμη φορά, τόσο για το αγροτικό ζήτημα, όσο και για τη συμφωνία Mercosur και τη στάση της ευρωομάδας της ΝΔ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως «ήταν μια λανθασμένη επιλογή του κ. Μητσοτάκη, ακόμη μια λανθασμένη επιλογή στη διπλωματία, σε απόσταση με τα συμφέροντα της χώρας μας και με τις αποφάσεις του ΟΗΕ», ενώ έκανε λόγο για «μια ‘χρήσιμη’ υποτέλεια προς τον κ. Τραμπ, που επίσης και διπλωματικά δεν ήταν σωστή, αλλά και επί της ουσίας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε, άλλωστε, πως «έστω και αργά η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά την απειλή στη Γροιλανδία, φαίνεται να διατυπώνει με ομόφωνους όρους, στο δια ταύτα τελικά, μια ενοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής, που αυτή είναι η απαραίτητη επιλογή μας. Να ενισχύσουμε την αυτονομία της ευρωπαϊκής πολιτικής, τον δημόσιο λόγο, την ενιαία πολιτική ασφάλειας. Μια στρατηγική για την οικονομία και μια ενιαία στρατηγική για την εξωτερική πολιτική, που θα αφορά όλες τις χώρες. Γιατί εμείς θέλουμε, από την Κύπρο μέχρι την Ουκρανία και την Γροιλανδία, τα ίδια κριτήρια και τις ίδιες αρχές», υπογράμμισε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό των Τρικάλων, «Ράδιο Ζυγός FM 100».

«Η χώρα έχει ανάγκη μια προοδευτική κυβέρνηση – Χρειάζονται κοινές δράσεις»

Παράλληλα, επισήμανε ότι «τα προβλήματα και η αγωνία των πολιτών θέτουν ερωτήματα. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε στον αέρα. Τώρα χρειάζονται απαντήσεις. Χρειάζεται μία ενιαία προοδευτική απάντηση. Δηλαδή, μια προοδευτική κυβέρνηση».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με άλλες προοδευτικές δυνάμεις, ο κ. Φάμελλος ζήτησε «υπομονή», σημειώνοντας ότι πρέπει «να περιμένουμε για να διευκρινιστούν όλες αυτές οι προτάσεις, γιατί διαβάζω και εγώ τα δημοσιεύματα, βλέπω και τις ομιλίες προφανώς των πολιτικών αρχηγών. Θα θέλαμε και εμείς να είναι πολύ πιο συγκεκριμένες οι απαντήσεις. Δεν υποτιμώ οποιαδήποτε περιθώρια ανοίγουν στην προοπτική των συνεργασιών. Αυτές τις ώρες, τώρα που μιλάμε εξελίσσεται και το συνέδριο της Νέας Αριστεράς».

«Έχουμε πολύ σοβαρές τοποθετήσεις τις τελευταίες ημέρες και από την πλευρά του Νίκου Κοτζιά, της Λούκας Κατσέλη, του Πέτρου Κόκκαλη. Υπάρχει και η πρωτοβουλία, που είναι σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί ως πρόταση, του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στη συζήτηση. Και στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, εγώ θέλω να πω, ότι προφανώς και είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση συνεργασιών, εφόσον είναι κάτι που προτείνουμε εμείς ξεκάθαρα εδώ και ένα χρόνο. Προτείνουμε δε, αυτό να γίνεται συγκροτημένα και συγκεκριμένα, γιατί ο κόσμος κάποια στιγμή θα κουραστεί να συζητάει, να ακούει για διάλογο. Δεν χρειάζεται πλέον διάλογος. Κοινές δράσεις χρειάζονται», όπως είπε.

«Να ανακοινώσουμε στον κόσμο ότι θα είμαστε όλοι μαζί»

«Το πιο σημαντικό πολιτικό γεγονός θα είναι να ανακοινώσουμε στον κόσμο ότι αποφασίσαμε να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό θα εμπνεύσει και θα κινητοποιήσει τον κόσμο και οποιαδήποτε συζήτηση για το ποιος θα ηγηθεί, πριν αποφασιστεί ή πριν δηλωθεί η διάθεση να είμαστε όλοι μαζί, θα είναι σαν να βάζουμε μια νάρκη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δηλαδή, θα αρχίσουμε να συζητάμε για το ποιος θα ηγηθεί, ενώ το σημαντικότερο είναι να δώσουμε ενιαία απάντηση στον κόσμο; Γιατί και η κοινωνία αυτό θα μας πει. Εγώ συμφωνώ σε μια τέτοια κριτική. Δηλαδή, δεν τα βρίσκετε για το ποιος θα είναι επικεφαλής, ενώ εμείς υποφέρουμε; Όχι. Εγώ λέω να συμφωνήσουμε, γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Γιατί πρέπει πραγματικά να σωθεί η ελληνική κοινωνία και οικονομία. Γιατί είναι θέμα και εθνικό, να υπάρχει προοδευτική απάντηση».

«Και είναι σίγουρο ότι δημοκράτες πολίτες, προοδευτικοί πολίτες, που θα αποφασίσουν να έχουν κοινή πολιτική στάση στις επόμενες εκλογές, μπορούν με δημοκρατικούς και πολιτικούς όρους να επιλέξουν και τα θέματα του επικεφαλής και τα θέματα της σύνθεσης ψηφοδελτίων. Εξάλλου, μια πολιτική απόφαση περιμένει ο κόσμος. Και μια σοβαρή πολιτική απόφαση, γιατί έχει απαξιωθεί και η πολιτική. Εμείς, η αλλαγή που συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εδώ και ένα χρόνο και λίγους μήνες παραπάνω, είναι ότι είμαστε σοβαρό κόμμα που μιλάει ξεκάθαρα, χωρίς κομματικούς εγωισμούς», επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος.