Φάμελλος: Εκτεθειμένος και υποτελής στον Τραμπ ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 24 Ιανουαρίου 2026, 16:45

Φάμελλος: Εκτεθειμένος και υποτελής στον Τραμπ ο Μητσοτάκης

«Η χώρα έχει ανάγκη μια προοδευτική κυβέρνηση», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ για το θέμα των συνεργασιών σημείωσε πως «δεν χρειάζεται πλέον διάλογος. Κοινές δράσεις χρειάζονται»

Η «αόρατη» άμυνα του εντέρου: Πρωτεΐνη μπλοκάρει τα μικρόβια πριν μας αρρωστήσουν

Η «αόρατη» άμυνα του εντέρου: Πρωτεΐνη μπλοκάρει τα μικρόβια πριν μας αρρωστήσουν

Spotlight

Για «χρήσιμη υποτέλεια στον Τραμπ» κατηγόρησε ο Σωκράτης Φάμελλος τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφορικά με την πρόταση του πρωθυπουργού, «οι 13 χώρες, οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ειρήνης, να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους, μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτεί».

Παράλληλα, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, για μία ακόμη φορά, τόσο για το αγροτικό ζήτημα, όσο και για τη συμφωνία Mercosur και τη στάση της ευρωομάδας της ΝΔ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως «ήταν μια λανθασμένη επιλογή του κ. Μητσοτάκη, ακόμη μια λανθασμένη επιλογή στη διπλωματία, σε απόσταση με τα συμφέροντα της χώρας μας και με τις αποφάσεις του ΟΗΕ», ενώ έκανε λόγο για «μια ‘χρήσιμη’ υποτέλεια προς τον κ. Τραμπ, που επίσης και διπλωματικά δεν ήταν σωστή, αλλά και επί της ουσίας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε, άλλωστε, πως «έστω και αργά η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά την απειλή στη Γροιλανδία, φαίνεται να διατυπώνει με ομόφωνους όρους, στο δια ταύτα τελικά, μια ενοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής, που αυτή είναι η απαραίτητη επιλογή μας. Να ενισχύσουμε την αυτονομία της ευρωπαϊκής πολιτικής, τον δημόσιο λόγο, την ενιαία πολιτική ασφάλειας. Μια στρατηγική για την οικονομία και μια ενιαία στρατηγική για την εξωτερική πολιτική, που θα αφορά όλες τις χώρες. Γιατί εμείς θέλουμε, από την Κύπρο μέχρι την Ουκρανία και την Γροιλανδία, τα ίδια κριτήρια και τις ίδιες αρχές», υπογράμμισε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό των Τρικάλων, «Ράδιο Ζυγός FM 100».

«Η χώρα έχει ανάγκη μια προοδευτική κυβέρνηση – Χρειάζονται κοινές δράσεις»

Παράλληλα, επισήμανε ότι «τα προβλήματα και η αγωνία των πολιτών θέτουν ερωτήματα. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε στον αέρα. Τώρα χρειάζονται απαντήσεις. Χρειάζεται μία ενιαία προοδευτική απάντηση. Δηλαδή, μια προοδευτική κυβέρνηση».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με άλλες προοδευτικές δυνάμεις, ο κ. Φάμελλος ζήτησε «υπομονή», σημειώνοντας ότι πρέπει «να περιμένουμε για να διευκρινιστούν όλες αυτές οι προτάσεις, γιατί διαβάζω και εγώ τα δημοσιεύματα, βλέπω και τις ομιλίες προφανώς των πολιτικών αρχηγών. Θα θέλαμε και εμείς να είναι πολύ πιο συγκεκριμένες οι απαντήσεις. Δεν υποτιμώ οποιαδήποτε περιθώρια ανοίγουν στην προοπτική των συνεργασιών. Αυτές τις ώρες, τώρα που μιλάμε εξελίσσεται και το συνέδριο της Νέας Αριστεράς».

«Έχουμε πολύ σοβαρές τοποθετήσεις τις τελευταίες ημέρες και από την πλευρά του Νίκου Κοτζιά, της Λούκας Κατσέλη, του Πέτρου Κόκκαλη. Υπάρχει και η πρωτοβουλία, που είναι σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί ως πρόταση, του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στη συζήτηση. Και στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, εγώ θέλω να πω, ότι προφανώς και είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση συνεργασιών, εφόσον είναι κάτι που προτείνουμε εμείς ξεκάθαρα εδώ και ένα χρόνο. Προτείνουμε δε, αυτό να γίνεται συγκροτημένα και συγκεκριμένα, γιατί ο κόσμος κάποια στιγμή θα κουραστεί να συζητάει, να ακούει για διάλογο. Δεν χρειάζεται πλέον διάλογος. Κοινές δράσεις χρειάζονται», όπως είπε.

«Να ανακοινώσουμε στον κόσμο ότι θα είμαστε όλοι μαζί»

«Το πιο σημαντικό πολιτικό γεγονός θα είναι να ανακοινώσουμε στον κόσμο ότι αποφασίσαμε να είμαστε όλοι μαζί. Αυτό θα εμπνεύσει και θα κινητοποιήσει τον κόσμο και οποιαδήποτε συζήτηση για το ποιος θα ηγηθεί, πριν αποφασιστεί ή πριν δηλωθεί η διάθεση να είμαστε όλοι μαζί, θα είναι σαν να βάζουμε μια νάρκη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δηλαδή, θα αρχίσουμε να συζητάμε για το ποιος θα ηγηθεί, ενώ το σημαντικότερο είναι να δώσουμε ενιαία απάντηση στον κόσμο; Γιατί και η κοινωνία αυτό θα μας πει. Εγώ συμφωνώ σε μια τέτοια κριτική. Δηλαδή, δεν τα βρίσκετε για το ποιος θα είναι επικεφαλής, ενώ εμείς υποφέρουμε; Όχι. Εγώ λέω να συμφωνήσουμε, γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Γιατί πρέπει πραγματικά να σωθεί η ελληνική κοινωνία και οικονομία. Γιατί είναι θέμα και εθνικό, να υπάρχει προοδευτική απάντηση».

«Και είναι σίγουρο ότι δημοκράτες πολίτες, προοδευτικοί πολίτες, που θα αποφασίσουν να έχουν κοινή πολιτική στάση στις επόμενες εκλογές, μπορούν με δημοκρατικούς και πολιτικούς όρους να επιλέξουν και τα θέματα του επικεφαλής και τα θέματα της σύνθεσης ψηφοδελτίων. Εξάλλου, μια πολιτική απόφαση περιμένει ο κόσμος. Και μια σοβαρή πολιτική απόφαση, γιατί έχει απαξιωθεί και η πολιτική. Εμείς, η αλλαγή που συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εδώ και ένα χρόνο και λίγους μήνες παραπάνω, είναι ότι είμαστε σοβαρό κόμμα που μιλάει ξεκάθαρα, χωρίς κομματικούς εγωισμούς», επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Μικρομεσαίες: Τι «ναρκοθετεί» τη βιωσιμότητά τους – Το κρίσιμο διάστημα

Μικρομεσαίες: Τι «ναρκοθετεί» τη βιωσιμότητά τους – Το κρίσιμο διάστημα

«Ανεπαρκής πρόοδος» στη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας: Τι αποκαλύπτει η απάντηση της Κομισιόν στη Left
Καταπέλτης 24.01.26

«Ανεπαρκής πρόοδος» στη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας: Τι αποκαλύπτει η απάντηση της Κομισιόν στη Left

Έχουν εκκινήσει από τον Δεκέμβριο νέες διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδος λόγω της ανεπαρκής προόδου στο σχέδιο δράσης των 346 σημείων του υπουργείου Μεταφορών, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος
«Κατηγορηματικά» 24.01.26

Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος

«Αλίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», τονίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Συσπείρωση δυνάμεων για να μην δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 24.01.26

Αχτσιόγλου: Συσπείρωση δυνάμεων για να μην δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Η Αριστερά δεν πρέπει να κινηθεί σε κατεύθυνση αναδίπλωσης. Το ζήτημα δεν είναι η απόλυτη ιδεολογική καθαρότητα», επισήμανε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
Μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία κόμματος Σαμαρά παραδέχεται ο Πέτσας
Πολιτική Γραμματεία 24.01.26

Μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία κόμματος Σαμαρά παραδέχεται ο Πέτσας

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, εκτίμησε ότι το κυβερνών κόμμα θα έχει μεγάλα προβλήματα σε περίπτωση δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά - Χαρακτήρισε σκοταδιστική την άποψη της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Σύνταξη
Στην Άνω Γλυφάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – «Πλημμυρισμένη η ανασφάλεια των πολιτών»
Δήλωση Χρηστίδη 24.01.26

Στην Άνω Γλυφάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – «Πλημμυρισμένη η ανασφάλεια των πολιτών»

Ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών Παύλος Χρηστίδης επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ έβαλε και θα ξαναβάλει όλα αυτά τα ερωτήματα στη Βουλή, περιμένοντας απαντήσεις από την κυβέρνηση».

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός
Πολιτική Γραμματεία 24.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός

Πώς, με έκδηλη την προσπάθεια να μην δυσαρεστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Κυρ. Μητσοτάκης απέφυγε να εμφανιστεί στο Νταβός, για να παρουσιαστεί στη συνέχεια στις Βρυξέλλες με πιο προωθημένες προς την πλευρά του Τραμπ θέσεις, αναφορικά με το Συμβούλιο Ειρήνης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης
«Συνέχεια του κράτους» 24.01.26

«Πόσο χρεώνει το ΑΦΜ;» – Πρόσωπα από διαλόγους του ΟΠΕΚΕΠΕ τοποθετήθηκαν ξανά σε θέσεις ευθύνης

Το in φέρνει στο φως τρία πρόσωπα που εμφανίζονται μέσω επισυνδέσεων στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνες χωρίς να έχουν ελεγχθεί πειθαρχικά

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση

Απάντηση στα δημοσιεύματα και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που κάνουν λόγο για «φωτογραφική τροπολογία» για την συνεπιμέλεια τέκνων, έδωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη - Τι εξήγησε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Σύνταξη
Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυράκη
Νέα «καρφιά» 23.01.26

Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυράκη

«Ο Σήφης κι εγώ πάντα συμφωνούσαμε σε αυτά που μας ένωναν», είπε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στην τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δολοφονία του

Σύνταξη
Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο
Γροιλανδία 23.01.26

Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο

«Απαιτείται η Ευρώπη να διατυπώσει έναν ισχυρό λόγο για ειρήνη, ασφάλεια, ενοποίηση εξωτερικής πολιτικής και υπεράσπιση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη του in: Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία – Η κυβέρνηση οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

«Η κοινωνία απαιτεί λογοδοσία - Η κυβέρνηση οργανώνει τη συγκάλυψη των υποκλοπών», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποκάλυψη του in

«Μετά τις νέες αποκαλύψεις του in.gr, προτίθεται το Προεδρείο της Βουλής να διασώσει το θεσμικό κύρος της Βουλής;», ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX διετούς διάρκειας – Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών
Διπλωματία 23.01.26

NAVTEX διετούς διάρκειας εξέδωσε η Τουρκία - Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών

Συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία και, μάλιστα, λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, παρά το υποτιθέμενο «καλό κλίμα» στις σχέσεις με την Ελλάδα

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει – Μύδροι κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in
Ζητούνται απαντήσεις 23.01.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει» - Μύδροι της Νέας Αριστεράς κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in

Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in που έφερε στο φως ποιοι βουλευτές της ΝΔ εκφώνησαν τις στημένες ερωτήσεις στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, η Νέα Αριστερά απαιτεί την απόδοση ευθυνών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές – «Πόση ακόμη δυσωδία…»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές - «Πόση ακόμη δυσωδία...»

«Πόσο ακόμη θα κρύβονται η κυβέρνηση και οι βουλευτές που αναφέρονται στο δημοσίευμα του in;» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου
Στην εξεταστική 23.01.26

Υποκλοπές: Οι «στημένες» ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΔ στον Τρίμπαλη στην Εξεταστική και το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου

To in αποκαλύπτει τις «στημένες» -όπως κατέθεσε ο Σταμάτης Τρίμπαλης- ερωτήσεις από τη ΝΔ στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, με κανένα βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος να μην έχει αντιδράσει μετά την κατάθεσή του εδώ και δύο μήνες. Το μήνυμα από το δεξί χέρι του Λαβράνου, Σωτήρη Ντάλλα στον Τρίμπαλη.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Μητσοτάκης: «Και ναι και όχι» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα – Συνέντευξη στο Euronews
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

«Και ναι και όχι» από Μητσοτάκη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ - Τι είπε στη συνέντευξη στο Euronews

Μεσοβέζικη στάση φαίνεται να κρατά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με την ένταση ανάμεσε σε ΕΕ και Τραμπ - Τι είπε για τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες

Σύνταξη
«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» – Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας
Από την Ακαδημία Αθηνών 23.01.26

«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» - Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας

Το νέο βιβλίο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, υπό τον τίτλο «Ακαδημαϊκές Ομιλίες» εστιάζει σε σειρά θεσμικών και πολιτειακών ζητημάτων αλλά και στη χρήση της AI στη Δικαιοσύνη

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία
in Confidential 23.01.26

Ο Μητσοτάκης δεν πήγε στο Νταβός, τον «έσωσαν» οι άριστοι του επιτελικού κράτους που έχουν φροντίσει και μια κακοκαιρία γίνεται τραγωδία

Ευτυχώς που δεν πήγε ο πρωθυπουργός στο Νταβός γιατί μπορεί να είχαμε ντράβαλα με τον Τραμπ, καθώς εσχάτως ο Κυριάκος δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Ο κακός χαμός με την κακοκαιρία, αλλά ήχησε το 112...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Ανεπαρκής πρόοδος» στη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας: Τι αποκαλύπτει η απάντηση της Κομισιόν στη Left
Καταπέλτης 24.01.26

«Ανεπαρκής πρόοδος» στη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας: Τι αποκαλύπτει η απάντηση της Κομισιόν στη Left

Έχουν εκκινήσει από τον Δεκέμβριο νέες διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδος λόγω της ανεπαρκής προόδου στο σχέδιο δράσης των 346 σημείων του υπουργείου Μεταφορών, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
«Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά»: Ο Τζέιμς Κάμερον άφησε μια για πάντα πίσω του τις ΗΠΑ
Νέα Ζηλανδία 24.01.26

«Σαν να βλέπεις ένα τροχαίο να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά»: Ο Τζέιμς Κάμερον άφησε μια για πάντα πίσω του τις ΗΠΑ

«Γι’ αυτό αγαπώ τη Νέα Ζηλανδία. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκεί είναι λογικοί», είπε μεταξύ άλλων ο Τζέιμς Κάμερον σε π΄ροσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος

LIVE: Ολυμπιακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βόλος για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Άουγκσμπουργκ για τη 19η αγωνιστική της Βundesliga.

Σύνταξη
Με τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο της η Εθνική στον μικρό τελικό
Πόλο 24.01.26

Με τον Θοδωρή Βλάχο στον πάγκο της η Εθνική στον μικρό τελικό

Αφαιρέθηκε η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Θοδωρής Βλάχος στον ημιτελικό με την Ουγγαρία κι έτσι η Εθνική ομάδα πόλο θα παραταχθεί κανονικά με τον προπονητή της στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κόντρα στην Ιταλία.

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Τορίνο
Serie A 24.01.26

LIVE: Κόμο – Τορίνο

LIVE: Κόμο – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Τορίνο για την 22η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Πορεία σε Σεπόλια και Κολωνό για τη 12χρονη θύμα trafficking – «Καμία ανοχή στα κυκλώματα βιαστών»
Ελλάδα 24.01.26

Πορεία σε Σεπόλια και Κολωνό για τη 12χρονη θύμα trafficking – «Καμία ανοχή στα κυκλώματα βιαστών»

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν από νωρίς κρατώντας πανό με κεντρικά συνθήματα όπως «Καμία ανοχή στα κυκλώματα trafficking και παιδοβιαστών» και «Αλληλεγγύη - Δικαίωση στη 12χρονη, τη μάνα, την οικογένεια»

Σύνταξη
Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος
«Κατηγορηματικά» 24.01.26

Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος

«Αλίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», τονίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σύνταξη
Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 24.01.26

Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπαίνουν στην τελική ευθεία της regular season της Euroleague και το πρόγραμμα θα παίξει κομβικό ρόλο – Τι είναι το «strength of schedule» που θα κρίνει πολλά στη «μάχη» για τα play off.

Σύνταξη
Το μυστηριώδες ψυχεδελικό μανιτάρι που κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν «μικροσκοπικά ανθρωπάκια»
Λιλιπούτειοι 24.01.26

Το μυστηριώδες ψυχεδελικό μανιτάρι που κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν «μικροσκοπικά ανθρωπάκια»

Το παράξενο μανιτάρι που μόλις πρόσφατα άρχισε να μελετάται, βρίσκεται σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά προκαλεί στους ανθρώπους ακριβώς τα ίδια οράματα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ICE… age στις ΗΠΑ – Όταν η μπουκιά παγώνει στον αέρα μαζί με το πιρούνι (βίντεο)
«Ιστορικό» ψύχος 24.01.26

ICE... age στις ΗΠΑ - Όταν η μπουκιά παγώνει στον αέρα μαζί με το πιρούνι (βίντεο)

Περισσότεροι από 235 εκατ. άνθρωποι στις ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με ισχυρές χιονοπτώσεις, επικίνδυνο πάγο και θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι τους -29°C, σύμφωνα με το δίκτυο FOX Weather

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Εντοπίστηκε στον Βόσπορο η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι
Κόσμος 24.01.26

Φρίκη στον Βόσπορο: Εντοπίστηκε η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και το τσιπ χρονομέτρησης που έφερε στο πόδι του, έδειξαν πως ξεκίνησε κανονικά τον αγώνα - Ωστόσο, ο κολυμβητής δεν έφτασε ποτέ στη γραμμή τερματισμού

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου
Μπάσκετ γυναικών 24.01.26

Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου

Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου για τη 15η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών.

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης
Βόλεϊ γυναικών 24.01.26

Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης

Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης. Παρακολουθήστε στις 15:00 μέσω Live Streaming από το MEGA News την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Άρης για τη 15η αγωνιστική της Volley League Γυναικών.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Η Ιταλία διαμαρτύρεται για την απόφαση της ελβετικής δικαιοσύνης να αποφυλακίσει τον ιδιοκτήτη του μπαρ
Κόσμος 24.01.26

Η Ιταλία διαμαρτύρεται για την απόφαση της ελβετικής δικαιοσύνης να αποφυλακίσει τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά

Η Ιταλία κατηγορεί τις ελβετικές δικαστικές αρχές για την απόφασή τους και αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης του μοιραίου κλαμπ στο Κραν Μοντανά είναι ύποπτος φυγής

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ
Premier League 24.01.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Συσπείρωση δυνάμεων για να μην δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 24.01.26

Αχτσιόγλου: Συσπείρωση δυνάμεων για να μην δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Η Αριστερά δεν πρέπει να κινηθεί σε κατεύθυνση αναδίπλωσης. Το ζήτημα δεν είναι η απόλυτη ιδεολογική καθαρότητα», επισήμανε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
