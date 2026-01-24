Δούρου προς Μητσοτάκη: Κρείττον του λαλείν το σιγάν κ. πρωθυπουργέ
Τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στο Euronews σχολιάζει η τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, τονίζοντας πως έκανε «ασκήσεις υπεκφυγής», αποφεύγοντας το Νταβός
«Απαντήσεις άνευ περιεχομένου έδωσε ο κ. πρωθυπουργός στις καίριες ερωτήσεις της δημοσιογράφου της εκπομπής Europe Today του τηλεοπτικού δικτύου Euronews», σημειώνει η τομεάρχης Εξωτερικών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου.
Επισημαίνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είχε «καμία αντίδραση για τη στάση των επικεφαλής της ΕΕ απέναντι στις νεοαποικιοκρατικές βλέψεις Τραμπ για τη Γροιλανδία. Καμία αντίδραση στον χαρακτηρισμό από τον Σλοβάκο ομόλογό του, της Συνόδου Κορυφής, ως ‘χάσιμο χρόνο’. Καμία άποψη του πρωθυπουργού της Ελλάδας για τη σχέση ΗΠΑ-Ευρώπης».
«Σλάλομ που… ζαλίζουν για το ‘Συμβούλιο Ειρήνης’»
«Για το δε ‘Συμβούλιο Ειρήνης’ του Τραμπ», τονίζει χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου, «ο κ. Μητσοτάκης έκανε τόσα σλάλομ που… ζαλίζουν, αφήνοντας τον τηλεθεατή με την απορία: ποια τελικά η θέση της ελληνικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της σε αυτό το ‘Συμβούλιο’; Διότι, σύμφωνα με τον κ. πρωθυπουργό, ναι μεν θέλει, αλλά δεν μπορεί τώρα, ωστόσο ίσως αργότερα, γιατί η κυβέρνησή του ‘θα ήταν βεβαίως ιδιαίτερα πρόθυμη να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναζήτηση συναίνεσης προς αυτή την κατεύθυνση’…», προσθέτει.
Η αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο, μάλιστα, για «ασκήσεις υπεκφυγής από τον κ. Μητσοτάκη, που απέφυγε το ταξίδι στο Φόρουμ του Νταβός με πρόσχημα την… κακοκαιρία στην Ελλάδα», υπογραμμίζοντας πως αυτές οι «ασκήσεις υπεκφυγής δεν αλλάζουν όμως την πραγματικότητα: την απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής της δεξιάς κυβέρνησης, είτε πρόκειται για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ είτε το μέλλον της ΕΕ στη σημερινή απαιτητική πολυπολική συνθήκη».
«Κρείττον του λαλείν το σιγάν»
Η Ρένα Δούρου κλείνει τη δήλωσή της με ένα χαρακτηριστικό υστερόγραφο, επισημαίνοντας πως «σε ένα θέμα ήταν πάντως σαφής ο κ. πρωθυπουργός: στο ότι η καταστροφική για τους αγρότες, τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, τα δικαιώματα των εργαζομένων, συμφωνία Mercosur, αυτήν που η Ευρωβουλή, με πρωτοβουλία της ευρωομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, παρέπεμψε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έχει περισσότερα οφέλη από μειονεκτήματα! ‘Ξέχασε’ πάντως να αναφέρει ότι αυτοί που ωφελούνται είναι τα μεγάλα συμφέροντα και οι πολυεθνικές».
«Κατά τα άλλα, είναι βέβαιο ότι αισθάνθηκε ανακουφισμένος που… τελείωσε ο χρόνος και η δημοσιογράφος δεν πρόφθασε, όπως είπε, να τον ρωτήσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία, την άκρως επικριτική για την ηγεσία της ΕΕ, ομιλία Ζελένσκι στο Νταβός… Αν και κρίνοντας από τις προηγούμενες απαντήσεις του κ. πρωθυπουργού, θα ήσαν και αυτές εξίσου… ‘διαφωτιστικές’, επιβεβαιώνοντας το ρητό, κρείττον του λαλείν το σιγάν…», καταλήγει χαρακτηριστικά.
