Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό – Φορούσε αλεξίσφαιρο και είχε μπλε φάρους
Στην κατοχή του βρέθηκε και μεταλλικό σήμα σε δερμάτινο ένθετο με την ένδειξη «POLICE OFFICER» - Σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία
Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα που παρίστανε τον αστυνομικό στους δρόμους της Θεσσαλονίκης προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής (23/1) η Αστυνομία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε να κινείται με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, φορώντας φορέα αλεξίσφαιρων πλακών πανομοιότυπο με εκείνον που χρησιμοποιούν αστυνομικοί.
Επίσης, στο όχημά του είχε τοποθετήσει παλλόμενα φωτεινά σήματα μπλε χρώματος, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, δημιουργώντας την εικόνα επίσημου αστυνομικού δικύκλου.
Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μεταλλικό σήμα σε δερμάτινο ένθετο με την ένδειξη «POLICE OFFICER».
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.
