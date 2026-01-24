Πλησιάζει η Τσικνοπέμπτη – Πότε πέφτει η Καθαρά Δευτέρα

Η αντίστροφη μέτρηση για το Τριώδιο και τις Απόκριες έχει ξεκινήσει.

Το Τριώδιο, που σηματοδοτεί την έναρξη της αποκριάτικης περιόδου, ανοίγει την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026.

Η Τσικνοπέμπτη θα γιορταστεί στις 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, προσφέροντας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.

Ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, που φέτος πέφτει στις 12 Απριλίου.

Οι υπόλοιπες αργίες τις χρονιάς και τα επόμενα τριήμερα

Από εκεί και πέρα, το 2026 έρχεται με πλούσιο πρόγραμμα αργιών που δημιουργούν τριήμερα, προσφέροντας πολλές ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις και ανάπαυση.

Εκτός από το πρώτο τριήμερο των Αποκριών το 2026 21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα) αναμένονται τα εξής τριήμερα:

1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς

(Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς 30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου)

Το τετραήμερο του 2026

10 με 13 Απριλίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Μεγάλη Παρασκευή – Κυριακή του Πάσχα – Δευτέρα του Πάσχα

Όλες οι αργίες του 2026 – Ημερολόγιο

Ιανουάριος

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Ημέρα του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Τοπικές Αργίες και Πολιούχοι Άγιοι