Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Πλησιάζει η Τσικνοπέμπτη – Πότε πέφτει η Καθαρά Δευτέρα
Ελλάδα 24 Ιανουαρίου 2026, 23:08

Πλησιάζει η Τσικνοπέμπτη – Πότε πέφτει η Καθαρά Δευτέρα

Η Τσικνοπέμπτη θα γιορταστεί στις 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, προσφέροντας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Τριώδιο και τις Απόκριες έχει ξεκινήσει.

Το Τριώδιο, που σηματοδοτεί την έναρξη της αποκριάτικης περιόδου, ανοίγει την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026.

Η Τσικνοπέμπτη θα γιορταστεί στις 12 Φεβρουαρίου, ενώ η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, προσφέροντας το πρώτο τριήμερο της χρονιάς.

Ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, που φέτος πέφτει στις 12 Απριλίου.

Οι υπόλοιπες αργίες τις χρονιάς και τα επόμενα τριήμερα

Από εκεί και πέρα, το 2026 έρχεται με πλούσιο πρόγραμμα αργιών που δημιουργούν τριήμερα, προσφέροντας πολλές ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις και ανάπαυση.

Εκτός από το πρώτο τριήμερο των Αποκριών το 2026 21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα) αναμένονται τα εξής τριήμερα:

  • 1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς
  • 30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου)

Το τετραήμερο του 2026

  • 10 με 13 Απριλίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Μεγάλη Παρασκευή – Κυριακή του Πάσχα – Δευτέρα του Πάσχα

Όλες οι αργίες του 2026 – Ημερολόγιο

Ιανουάριος

  • Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου
  • Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Φεβρουάριος

  • Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

  • Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

  • Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου
  • Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
  • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

  • Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

  • Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Αύγουστος

  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

  • Ημέρα του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

  • Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
  • Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου

Τοπικές Αργίες και Πολιούχοι Άγιοι

  • 1 Ιανουαρίου: Άγιος Βασίλειος (Βραχνέικα)
  • 7 Ιανουαρίου: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (Μεσσήνη)
  • 17 Ιανουαρίου: Άγιος Αντώνιος (Περιστέρι, Βέροια), Νεομάρτυς Άγιος Γεώργιος ο εν Ιωαννίνοις (Ιωάννινα)
  • 18 Ιανουαρίου: Άγιος Αθανάσιος (Αμαλιάδα, Διδυμότειχο, Αμφιλοχία, Κουφάλια, Ιστιαία, Άδενδρο, Κύμη, Στυλίδα)
  • 23 Ιανουαρίου: Όσιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω: (Λιτόχωρο)
  • 25 Ιανουαρίου: Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (Νέα Καρβάλη)
  • 30 Ιανουαρίου: Εύρεση εικόνας της Θεομήτορος (Τήνος)
  • 1 Φεβρουαρίου: Άγιος Αναστάσιος (Ναύπλιο), Άγιος Τρύφων (Βυτίνα, Παλλήνη, Νέα Λάμψακος)
  • 2 Φεβρουαρίου: Υπαπαντή του Χριστού (Σαντορίνη, Καλαμάτα, Γύθειο)
  • 10 Φεβρουαρίου: Άγιος Χαράλαμπος ( Πρέβεζα, Φιλιατρά, Πύργος Ηλείας, Κέα)
  • 17 Φεβρουαρίου: Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος (Μυτιλήνη)
  • 25 Φεβρουαρίου: Άγιος Ρηγίνος (Σκόπελος)
  • 26 Φεβρουαρίου και Κυριακή της Σαμαρείτιδος: Αγία Φωτεινή (Νέα Σμύρνη)
  • 27 Φεβρουαρίου: Άγιος Φανούριος ( Ρόδος)
  • 11 Μαρτίου: Αγία Θεοδώρα (Άρτα)
  • 16 Μαρτίου: Όσιος Χριστόδουλος (Πάτμος)
  • 17 Μαρτίου: Άγιος Αλέξιος (Καλάβρυτα)
  • 25 Μαρτίου: Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Βράσταμα Χαλκιδικής, Βαγιονιά Ηρακλείου)
  • 14 Απριλίου: Άγιος Νεομάρτυς Δημήτριος ο Χωραΐτης (Χώρα Μεσσηνίας)
  • 23 Απριλίου ή Δευτέρα του Πάσχα: Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος ( Ελευσίνα, Νεάπολη Θεσσαλονίκης, Ασπροβάλτα, Γουμένισσα, Εράτυρα, Μακροχώρι Ημαθίας, Σουφλί, Αμυγδαλεώνας Καβάλας, Νεμέα, Νιγρίτα, Πρώτη, Σιδηρόκαστρο, Ιεράπετρα, Νέα Βύσσα, Νέα Πέραμος Αττικής, Νέα Ποτίδαια, Ξηροπόταμος Δράμας, Ξυλόπολη Θεσσαλονίκης, Βερτίσκος Θεσσαλονίκης)
  • 30 Απριλίου: Άγιος Δονάτος (Παραμυθιά Θεσπρωτίας)
  • 2 Μαΐου: Άγιος Αθανάσιος (Δοξάτο)
  • 3 Μαΐου: Άγιος Πέτρος επίσκοπος Άργους (Άργος)
  • 6 Μαΐου ή Κυριακή των Μυροφόρων: Όσιος Σεραφείμ, Δομβούς (Λιβαδειά)
  • 8 Μαϊου: Άγιος Αρσένιος (Πάρος)
  • 9 Μαϊου: Άγιος Χριστόφορος (Αγρίνιο, Κρηνίδες, Πικέρμι)
  • 15 Μαϊου: Άγιος Αχίλλιος (Λάρισα, Γρεβενά)
  • 17 Μαϊου: Άγιος Αθανάσιος επίσκοπος Χριστιανουπόλεως (Κυπαρισσία)
  • 21 Μαϊου: Αγίοι Κωνσταντίνος & Ελένη: Σάπες, Καλαμπάκι, Καστελλόριζο, Δεσκάτη, Γλυφάδα, Μαλεσίνα.
  • 22 Μαϊου: Άγιοι Νεομάρτυρες Δημήτριος και Παύλος (Τρίπολη)
  • 29 Απριλίου: Άγιος Ιωάννης ο Καλοκτένης ( Θήβα)
  • 21 Ιουνίου: Άγιος Νικήτας ο Νισύριος ( Νίσυρος)
  • 24 Ιουνίου: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (Κάτω Αχαϊα)
  • 29 Ιουνίου: Απόστολος Παύλος (Καβάλα, Κόρινθος, Αμφίπολη), Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος (Γιαννιτσά)
  • 7 Ιουλίου: Αγία Κυριακή (Σέρβια)
  • 8 Ιουλίου: Θεόφιλος ο μυροβλήτης (Νέα Ζίχνη.*Άγιος Θεράπων: Ζωγράφου Αττικής)
  • 12 Ιουλίου: Άγιος Παΐσιος (Νέα Έφεσος Πιερίας)
  • 17 Ιουλίου: Αγία Μαρίνα (Λέρος, Ηλιούπολη Αττικής, Αγία Μαρίνα Κάσου, Κομηλιό Λευκάδας)
  • 20 Ιουλίου: Προφήτης Ηλίας (Ίασμος, Κορμίστα)
  • 22 Ιουλίου: Αγία Μαρκέλλα ( Χίος )
  • 26 Ιουλίου: Αγία Παρασκευή (Αγία Παρασκευή Αττικής, Κομοτηνή, Χαλκίδα, Μενεμένη Θεσσαλονίκης, Σταυρός Θεσσαλονίκης, Λαγκαδάς, Άργος Ορεστικό, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, Μελίκη Ημαθίας, Φάρσαλα)
  • 27 Ιουλίου: Άγιος Παντελεήμων (Φλώρινα, Κάτω Νευροκόπι, Παρανέστι, Τήλος, Περάνθη)
  • 6 Αυγούστου: Μεταμόρφωσις του Σωτήρος (Κιάτο)
  • 15 Αυγούστου: Κοίμησις της Θεοτόκου (Λαχανάς Θεσ/νίκης, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Ροδολίβος Σερρών, Ηράκλεια Σερρών, Παληό Καβάλας, Νέα Πέραμος Καβάλας, Όλυμπος Καρπάθου), Παναγία Κανάλα (Κύθνος)
  • 19 Αυγούστου: Όσιος Θεοφάνης ( Νάουσα Ημαθίας)
  • 23 Αυγούστου: Παναγία Θεομάνα-Οδηγήτρια (Νέα Κίος),Παναγία Φανερωμένη (Νέα Μηχανιώνα , Λευκάδα)
  • 25 Αυγούστου: Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος, Προστάτης και Έφορος Νήσου Καρπάθου ( Κάρπαθος)
  • 29 Αυγούστου: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ( Ξάνθη, Πτολεμαΐδα, Τυχερό Έβρου)
  • 4 Σεπτεμβρίου: Όσιος Άνθιμος (Αστυπάλαια)
  • 7 Σεπτεμβρίου: Άγιοι Νεομάρτυρες Αθανάσιος ο εν Ξηροκρήνη και Ιωάννης οι Κουλακιώτες (Χαλάστρα), Άγιος Σώζων (Λήμνος)
  • 8 Σεπτεμβρίου: Γέννησις της Θεοτόκου (Ιερισσός, Γερακαρού Θεσσαλονίκης, Νέα Κορώνη), Παναγία Γιάτρισσα (Λουτράκι), Παναγία Κορυφινή ( Νέα Μουδανιά), Παναγία Κανάλα (Κύθνος)
  • 15 Σεπτεμβρίου: Άγιος Βησσαρίων (Καλαμπάκα, Τρίκαλα, Πύλη Τρικάλων, Φιλιππιάδα Νοκοπόλεως Πρεβέζης)
  • 23 Σεπτεμβρίου: Άγιος Νικόλαος ο Καρπενησιώτης (Καρπενήσι)
  • 24 Σεπτεμβρίου: Παναγία η Μυρτιδιώτισσα (Πύλος)
  • 3 Οκτωβρίου: Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης (Αθήνα, Γαργαλιάνοι)
  • 14 Οκτωβρίου: Οσία Παρασκευή η Επιβατινή (Νέοι Επιβάτες, Νέα Καλλικράτεια)
  • 15 Αυγούστου: Παναγία Κοσμοσώτειρα (Φέρες Έβρου)
  • 17 Αυγούστου: Άγιος Μύρων ( Αντικύθηρα)
  • 18 Οκτωβρίου: Άγιος Λουκάς (Λαμία, Έδεσσα)
  • 20 Οκτωβρίου: Άγιος Αρτέμιος (Μύκονος), Άγιος Γεράσιμος (Κεφαλλονιά), Αγία Ματρώνα (Νέα Ερυθραία)
  • 26 Οκτωβρίου: Άγιος Δημήτριος ( Θεσσαλονίκη, Χρυσούπολη, Ναύπακτος, Κηφισιά, Κολινδρός, Πετρούπολη, Κοκκινόχωμα Καβάλας, Κωσταράζι Καστοριάς)
  • 3 Νοεμβρίου: Άγιος Γεώργιος ο Νεαπολίτης (Νέα Ιωνία Αττικής)
  • 4 Νοεμβρίου: Άγιοι Νίκανδρος και Ιωαννίκιος ( Αριδαία)
  • 8 Νοεμβρίου: Αρχάγγελος Μιχαήλ (ο Πανορμίτης) (Σύμη), Άγιοι Ταξιάρχαι Μιχαήλ και Γαβριήλ (Αιτωλικό, Μυτιλήνη, Σέριφος, Σέρρες)
  • 10 Νοεμβρίου: Άγιος Αρσένιος (Πλατύ Ημαθίας)
  • 11 Νοεμβρίου: Άγιος Μηνάς (Ηράκλειο, Καστοριά, Ελευθερούπολη, Σαλαμίνα, Κρύα Βρύση)
  • 14 Νοεμβρίου: Άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος, ο Νεομάρτυς ( Ύδρα, Ρόδος)
  • 21 Νοεμβρίου: Εισόδια της Θεοτόκου ( Χανιά, Λιβαδειά, Χωριστή, Προσοτσάνη, Νικήσιανη, Παλαιοχώρα Χανίων), Παναγία Οδηγήτρια ( Κίμωλος), Παναγία Εικονίστρια (Σκιάθος)
  • 25 Νοεμβρίου: Αγία Αικατερίνη (Κατερίνη, Σητεία)
  • 26 Νοεμβρίου: Όσιος Νίκων ο μετανοείτε (Σπάρτη)
  • 28 Νοεμβρίου: Άγιοι πεντεκαίδεκα Μάρτυρες (Κιλκίς)
  • 30 Νοεμβρίου: Άγιος Ανδρέας (Πάτρα)
  • 4 Δεκεμβρίου: Αγία Βαρβάρα (Ρέθυμνο, Δράμα, Αργυρούπολη, Αγία Βαρβάρα Αττικής, Νέα Πέραμος Αττικής), Άγιος Σεραφείμ (Καρδίτσα)
  • 6 Δεκεμβρίου: Άγιος Νικόλαος (Αλεξανδρούπολη, Άστρος, Βόλος, Γαλαξείδι, Γαστούνη, Νίκαια Αττικής, Δελφοί, Κάλυμνος, Κάρπαθος (Πηγάδια), Διαφάνι Καρπάθου, Κως, Κάρυστος, Κοζάνη, Μικρόκαστρο Κοζάνης, Οινούσσες, Πολύγυρος, Πάργα, Νέα Αλικαρνασσός, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, Σύρος, Φολέγανδρος, Λεπτοκαρυά Πιερίας, Μεθώνη Μεσσηνίας, Χάλκη Δωδεκανήσου, Γαλάτιστα Χαλκιδικής)
  • 12 Δεκεμβρίου: Άγιος Σπυρίδων (Κέρκυρα, Μεσολόγγι, Πειραιάς, Κίσαμος, Φρυ Κάσου)
  • 13 Δεκεμβρίου και Ζωοδόχου Πηγής: Άγιοι Πέντε Μάρτυρες Ευστράτιος, Αυξέντιος, Ευγένιος, Μαρδάριος και Ορέστης (Πολύστυλο Καβάλας)
  • 17 Δεκεμβρίου: Άγιος Διονύσιος (Ζάκυνθος)
  • 27 Δεκεμβρίου: Άγιος Στέφανος (Αρναία, Σκύδρα)
  • 30 Δεκεμβρίου: Άγιος Νεομάρτυρας Γεδεών (Τύρναβος)

World
Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία
Ελλάδα 24.01.26

Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

Ο 49χρονος έκανε μήνυση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα στη Ρόδο καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε απειλές από τον ανήλικο γιο του τηλεφωνικά, και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής

Σύνταξη
Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω και μένω στο υπόγειο» – Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας
Ελλάδα 24.01.26

«Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω» - Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε τον μαθητή

«Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος» υποστηρίζει ο σύζυγος της καθηγήτριας στις Σέρρες που καταδικάστηκε για κακοποίηση μαθητή

Σύνταξη
Πατήσια: «Μαϊμού» τεχνικός προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Την έσωσε η γειτόνισσά της
Ελλάδα 24.01.26

Πατήσια: «Μαϊμού» τεχνικός προσπάθησε να εξαπατήσει ηλικιωμένη – Την έσωσε η γειτόνισσά της

Τα χτυπήματα των συμμοριών, που παριστάνουν τους τεχνικούς και ξαφρίζουν περιουσίες από σπίτια είναι συνεχή, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σύνταξη
Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες
Ελλάδα 24.01.26

Η στιγμή της έκρηξης βόμβας στη ντισκοτέκ «Jackie O» – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο δράστες

Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών εξιχνιάσθηκε υπόθεση έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σημειώθηκε έξω κέντρο διασκέδασης στις 07-10-2025 στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ατόμου

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 146 χλμ/ώρα – Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 24.01.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 146 χλμ/ώρα – Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο 34χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για δύο μήνες και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και για μέθη.

Σύνταξη
Λειψυδρία: Αύξηση των αποθεμάτων νερού στο φράγμα Πηνειού, ανάσα και για τον Μόρνο μετά την κακοκαιρία
Συγκρατημένη αισιοδοξία 24.01.26

Αύξηση των αποθεμάτων νερού στο φράγμα Πηνειού, ανάσα και για τον Μόρνο μετά την κακοκαιρία

Με δεδομένο ότι παραδοσιακά σημειώνονται βροχές και τον Μάρτιο, εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η φετινή αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί ομαλά

Σύνταξη
Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία
Ελλάδα 24.01.26

Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

Ο 49χρονος έκανε μήνυση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα στη Ρόδο καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε απειλές από τον ανήλικο γιο του τηλεφωνικά, και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής

Σύνταξη
Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα 82-69: Βαθιά «ανάσα» για τους Περιστεριώτες, μετά από πέντε σερί ήττες (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα 82-69: Βαθιά «ανάσα» για τους Περιστεριώτες, μετά από πέντε σερί ήττες (vid)

Μετά από πέντε συνεχείς ήττες το Περιστέρι Betsson επέστρεψε στις επιτυχίες με την εντός έδρας νίκη του επί της Καρδίτσας (82-69) για την 16η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
«Προδομένη» νιώθει η Βικτόρια Μπέκαμ από τον Μπρούκλιν -Τον προστάτευε επί χρόνια από «σκοτεινές ιστορίες»
Χαμός 24.01.26

«Προδομένη» νιώθει η Βικτόρια Μπέκαμ από τον Μπρούκλιν -Τον προστάτευε επί χρόνια από «σκοτεινές ιστορίες»

Η δήλωση-βόμβα του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τη ρήξη με την οικογένειά του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τη Βικτόρια Μπέκαμ να φέρεται να νιώθει «προδομένη», καθώς χρόνια τον προστάτευε από φήμες ότι «συναναστρεφόταν λάθος παρέες»

Σύνταξη
Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ – Ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ

Έτσι έχει η βαθμολογία της Super League μετά τις τρεις αναμετρήσεις του Σαββάτου (24/1) – Τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα, η βαθμολογία και η 19η αγωνιστική που περιλαμβάνει ένα μεγάλο ντέρμπι

Σύνταξη
ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους
Ποδόσφαιρο 24.01.26

ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους

Τρίποντο-χρυσάφι για τη ΑΕΛ Novibet στο ντέρμπι των ουραγών. Η Θεσσαλική ομάδα ανέβηκε στη 10η θέση, φτάνοντας στους 16 βαθμούς. Ο Πανσερραϊκός (τελευταίος με 8 βαθμούς)

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 21η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24.01.26

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν
Κόσμος 24.01.26

Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν

Οργή προκάλεσε σε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία η δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι «τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν» - Ένα βήμα πίσω από τον Τραμπ, αλλά μόνο για την Βρετανία

Σύνταξη
Από στόπερ… σέντερ φορ
On Field 24.01.26

Από στόπερ… σέντερ φορ

Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Τότεναμ έχουν πετύχει εννιά γκολ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: Ο «δικέφαλος» είχε περισσότερες λύσεις στο τέλος (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: Ο «δικέφαλος» είχε περισσότερες λύσεις στο τέλος (vid)

Ταϊρί, Μέλβιν και Χουγκάζ έδωσαν πολύτιμες επιθετικές λύσεις στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τον Πανιώνιο κι έτσι ο ΠΑΟΚ, νίκησε με 70-67 κι έφυγε νικητής από τη Γλυφάδα σε ματς για την 16η αγωνιστική.

Σύνταξη
Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο
Υπεύθυνη υπερδύναμη 24.01.26

Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο

Η Κίνα συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την στάση των ΗΠΑ σε Βενεζουέλα, Ιράν, Γροιλανδία και Αρκτική για να προωθήσει το δικό της «μοντέλο συνεργασίας» ως «αντίβαρο στην αμερικανική ηγεμονία».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σέρρες: «Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω και μένω στο υπόγειο» – Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας
Ελλάδα 24.01.26

«Η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα, δεν αντέχω» - Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας που φίμωσε τον μαθητή

«Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος» υποστηρίζει ο σύζυγος της καθηγήτριας στις Σέρρες που καταδικάστηκε για κακοποίηση μαθητή

Σύνταξη
To brand των γυαλιών ηλίου του Μακρόν κατακλύστηκε από παραγγελίες, έπεσε η σελίδα του – Οι πολιτικοί ως ινφλουένσερ
Τύπου Top Gun 24.01.26

To brand των γυαλιών ηλίου του Μακρόν κατακλύστηκε από παραγγελίες, έπεσε η σελίδα του - Οι πολιτικοί ως ινφλουένσερ

Στο Νταβός, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, φορούσε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου της Maison Henry Jullien για να καλύψει ένα σπασμένο αιμοφόρο αγγείο στο ένα μάτι του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

