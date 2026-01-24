Πέθανε η Αναστασία Αθήνη: Είχε χαστουκίσει on camera τη Δήμητρα Λιάνη

Πέθανε σε ηλικία 77 ετών η Αναστασία Αθήνα, η γυναίκα η οποία έγινε γνωστή για το χαστούκι μπροστά στις κάμερες στη Δήμητρα Λιάνη.

Η κηδεία της θα γίνει στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας την Κυριακή το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη.

Μετά το περιστατικό, με το χαστούκι που έδωσε δημόσια στην Δήμητρα Λιάνη, η Αθήνη επιχείρησε να ασχοληθεί με την πολιτική, συμμετέχοντας σε αυτοδιοικητικές εκλογές και αργότερα ως υποψήφια με το κόμμα ΛΑ.Ο.Σ., χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εκλεγεί.

Η πολιτική της πορεία συνοδεύτηκε από έντονες αντιπαραθέσεις και δημόσιες καταγγελίες.

Το περιστατικό που έγραψε ιστορία

Το επεισόδιο με «πρωταγωνίστρια» την Αναστασία Αθήνη σημειώθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1997, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στη Στοά του Βιβλίου.

Η τότε 47χρονη Νατάσα Αθήνη – Τσούνη, όπως ήταν το πλήρες όνομά της, περίμενε υπομονετικά στην ουρά μέχρι να πλησιάσει τη Δήμητρα Λιάνη και να της δώσει ένα χαστούκι, προκαλώντας σοκ στο κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Η ίδια είχε φέρεται να είπε πριν την πράξη της ότι δεν καταδέχεται να παραλάβει το βιβλίο, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από τηλεοπτικές κάμερες και έκανε τον γύρο της χώρας.

Αμέσως μετά το επεισόδιο, η τότε 47χρονη γυναίκα απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και οδηγήθηκε στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου μέχρι να φτάσει περιπολικό. Σύμφωνα με τις δικές της αφηγήσεις, εκεί τη συνάντησε η ίδια η Δήμητρα Λιάνη, η οποία τη ρώτησε για τους λόγους της πράξης της, με την Αθηνή να απαντά ότι είχε φορτιστεί από όσα άκουγε για εκείνη στα μέσα ενημέρωσης.