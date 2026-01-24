Ηράκλειο: Γάτα κατάπιε 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
Τα 11 λαστιχάκια είχαν εγκλωβιστεί στο στομάχι, δημιουργώντας κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών - Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η γάτα αναρρώνει υπό την επίβλεψη των κτηνιάτρων
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν κτηνίατροι αφαίρεσαν από το στομάχι μιας γάτας 11 λαστιχάκια μαλλιών που είχε καταπιεί.
Η γάτα, ηλικίας μόλις ενάμιση έτους, μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική με συμπτώματα που προκάλεσαν ανησυχία για την υγεία της.
Υπήρχε κίνδυνος για επιπλοκές
Μετά από ακτινογραφία και κλινική εξέταση, οι γιατροί διαπίστωσαν την παρουσία πολλαπλών ξένων σωμάτων στο πεπτικό της σύστημα. Τα 11 λαστιχάκια είχαν εγκλωβιστεί στο στομάχι, δημιουργώντας κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών.
Η χειρουργική επέμβαση ήταν απαραίτητη για να αποφευχθούν προβλήματα όπως απόφραξη του εντέρου, εσωτερικές βλάβες ή άλλες επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν όταν τα κατοικίδια καταπίνουν αντικείμενα που δεν μπορούν να αφομοιωθούν. Η επέμβαση, σύμφωνα με το cretalive, ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η γάτα αναρρώνει υπό την επίβλεψη των κτηνιάτρων.
Σύντομα θα απαλλαχθεί και από το κολάρο και έτσι θα επιστρέψει δριμύτερη στην κανονικότητα του σπιτιού της, μακριά, όμως, λαστιχάκια.
Το περιστατικό υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες κατοικιδίων την ανάγκη για προσοχή στην πρόσβαση των ζώων σε μικρά αντικείμενα που μπορούν να καταπιούν κατά λάθος.
